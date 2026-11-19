Vacuna contra el sarampión en México: quiénes deben aplicársela y dónde encontrar los puestos de vacunación

En noviembre se registran 14 casos activos de la enfermedad en el país y 50 defunciones en lo que va del 2026

Artículo por El País

México busca reforzar su estrategia de vacunación luego de su perder su reconocimiento como país libre de transmisión endémica del sarampión. Desde el 1 de enero de 2025 y hasta el 12 de noviembre de 2026, el país acumula 20.701 casos confirmados y 50 defunciones a causa del brote que prevalece en el país desde febrero de 2025, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Salud federal.

Donde consultar el puesto de vacunación más cercano

Los interesados en cuidar su salud de esta enfermedad pueden acudir a los centros de salud públicos o consultar la ubicación de los módulos más cercanos a su domicilio. El Gobierno de México informó que tiene disponibles 10,8 millones de dosis gratuitas en más de 21.000 puntos de vacunación en todo el país.

Para localizar la ubicación se puede ingresar a la plataforma dondemevacuno.salud.gob.mx y seleccionar el Estado, municipio o alcaldía. El sitio permite consultar la ubicación, los días y los horarios de atención de los módulos, que pertenecen a instituciones como IMSS, ISSSTE, IMSS Bienestar y los servicios estatales de salud. La atención es gratuita y no requiere registro previo.

Quienes tengan mayores dudas se puede llamar al 079 para recibir orientación sobre el punto de vacunación más cercano.

¿Quiénes deben vacunarse contra el sarampión?

De acuerdo con el esquema presentado por las autoridades de salud, la vacuna triple viral (SRP) está dirigida a los siguientes grupos:

Bebés de seis a 11 meses, quienes reciben una dosis cero.

Niñas y niños de 12 meses, para su primera dosis.

Menores de 18 meses, para su segunda dosis.

Niñas y niños de dos a nueve años que tengan esquemas incompletos.

Adultos de entre 18 y 49 años.

Contraindicaciones y precauciones

Aunque las vacunas doble y triple viral (SR o SRP) son seguras y eficaces, hay condiciones en las que no debe aplicarse o conviene posponerla. No deben vacunarse las mujeres embarazadas, las personas con inmunosupresión grave —como pacientes en tratamiento contra el cáncer, con trasplantes recientes o con VIH avanzado—, así como quienes hayan presentado una reacción alérgica severa a una dosis previa o a alguno de los componentes de la fórmula, como la gelatina o la neomicina. Tampoco los menores de seis meses de edad y quienes cursen con una infección respiratoria activa.

La recomendación para diferir la aplicación se refiere a personas que presentan fiebre moderada o alta o que atraviesan una enfermedad aguda. Quienes han recibido transfusiones de sangre o inmunoglobulinas recientemente deben esperar un intervalo médico específico, lo mismo con pacientes con antecedentes de trombocitopenia o con tuberculosis activa sin tratamiento. En el caso de las mujeres que planean un embarazo, se aconseja que esperen al menos un mes después de vacunarse antes de concebir.