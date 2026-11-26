El sarampión está de vuelta: 5 pasos para proteger a nuestros hijos

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

El sarampión está de regreso y representa una amenaza que ninguna familia debe ignorar.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) confirmó que Estados Unidos, junto con México y Bolivia, perdieron su estatus de país libre de transmisión endémica de esta enfermedad, un reconocimiento que había conservado desde el año 2000.

La noticia es preocupante, pero no debe provocar pánico.

El sarampión es altamente contagioso, puede causar neumonía, inflamación cerebral e incluso la muerte. Sin embargo, también es prevenible.

¿Qué podemos hacer los padres y madres? Aquí van cinco pasos prácticos para proteger a sus hijos.

Revisen hoy mismo las cartillas de vacunación.

No den por hecho que sus hijos tienen todas las vacunas. Busquen sus registros médicos o contacten al pediatra. Los niños necesitan dos dosis contra el sarampión, las paperas y la rubéola (MMR): la primera entre los 12 y 15 meses y la segunda entre los cuatro y seis años. Dos dosis ofrecen aproximadamente un 97% de protección.

Pónganse al día con las vacunas pendientes.

Si sus hijos no están completamente vacunados, soliciten una cita cuanto antes. No es necesario comenzar nuevamente el esquema cuando falta una dosis. Consulten también si necesitan adelantarla debido a un brote local. Existen programas públicos que ofrecen vacunas gratuitas a menores elegibles, incluso cuando sus familias carecen de seguro médico.

Aprendan a reconocer las primeras señales.

El sarampión no comienza necesariamente con manchas en la piel. Sus primeros síntomas suelen ser fiebre alta, tos, secreción nasal y ojos rojos. Días después aparece una erupción que generalmente comienza en la cara y se extiende por el cuerpo. Los síntomas suelen manifestarse entre siete y catorce días después del contagio.

Ante cualquier sospecha, actúen sin demora.

Si sus hijos presentan síntomas compatibles con sarampión, especialmente después de una posible exposición, manténganlos en casa y llamen al pediatra antes de acudir al consultorio. Esto evita contagiar a otros pacientes. Recuerden que una persona infectada puede transmitir el virus incluso cuatro días antes de que aparezca la erupción.

Extremen precauciones ante exposiciones y viajes.

Si hubo contacto con una persona infectada, llamen inmediatamente al médico. La vacuna administrada dentro de las primeras 72 horas puede ofrecer protección; ciertos pacientes vulnerables pueden recibir inmunoglobulina dentro de seis días. Si viajan internacionalmente con bebés de seis a once meses, consulten sobre una dosis anticipada.

No esperemos a que aparezca un caso en nuestra escuela o vecindario. La prevención comienza en casa, con información confiable, vacunas al día y atención oportuna.