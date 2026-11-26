Kilmar Abrego García, deportado por error por el Gobierno de Trump, llega a España tras salir voluntariamente de EE.UU.

Por Jessie Yeung, CNN

Kilmar Ábrego García, a quien la administración de Trump deportó ilegalmente a El Salvador el año pasado como parte de su política de mano dura contra la inmigración, llegó a España el miércoles tras abandonar voluntariamente Estados Unidos.

Abrego García y su esposa, que es ciudadana estadounidense y abogada, llegaron a Madrid en un vuelo comercial el miércoles por la mañana.

Su abogado, Chris Newman, declaró a CNN que Abrego García había entrado en España con un visado de turista, que le permitía una estancia máxima de 90 días. García no pronunció ningún discurso a su llegada a España, pero tiene previsto intervenir en varios eventos en España y otros países en los próximos días.

A pesar de esa orden, fue arrestado por funcionarios estadounidenses en marzo pasado y trasladado en avión a El Salvador, donde fue recluido en una tristemente célebre megaprisión.

Posteriormente, la administración de Trump admitió en documentos judiciales que fue deportado debido a un error administrativo.

Un juez federal ordenó a la administración que hiciera lo posible por traerlo de vuelta a Estados Unidos, pero los funcionarios se resistieron durante meses.

Finalmente, el Gobierno se asoció con El Salvador para extraditarlo en junio pasado.

Ábrego García fue arrestado por cargos de tráfico de personas al regresar a territorio estadounidense, pero otro juez federal desestimó esos cargos en mayo de este año, alegando una “investigación viciada” por parte del secretario de Justicia, Todd Blanche.

El Gobierno apeló esa decisión y prometió deportar a Ábrego García a un tercer país de África, como Uganda, Eswatini, Ghana o, la opción más reciente, Liberia, según la agencia Associated Press.

El senador de Maryland, Chris Van Hollen, quien viajó a El Salvador y se reunió con Ábrego García en la prisión de Cecot mientras presionaba por su liberación el año pasado, celebró la noticia de su salida voluntaria.

“Hace un año y medio, la administración de Trump quería dejar que Kilmar Ábrego García se pudriera en un gulag salvadoreño”, escribió en un comunicado el martes. “Hoy, Kilmar viaja al país que él elige, un hombre libre, ileso y con dignidad”.

Añadió que se sentía aliviado de que Ábrego García quedara libre “de la constante persecución de esta administración”.

El presidente Donald Trump lanzó su ofensiva contra la inmigración casi inmediatamente después de asumir su segundo mandato, prometiendo deportar a un millón de personas en su primer año.

Si bien las autoridades no alcanzaron esta cifra (el Departamento de Seguridad Nacional informó de 605.000 deportaciones en 2025), la agresiva campaña conmocionó a la nación, con redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) en todo el país y el despliegue de la Guardia Nacional.

La Casa Blanca ha abandonado intencionadamente su postura agresiva tras los enfrentamientos entre funcionarios federales y estatales en varios estados.

Un video de la muerte de manifestantes por disparos de agentes enmascarados durante los disturbios ocurridos en Minneapolis a principios de este año causó indignación y protestas.

Pero la aplicación de las leyes de inmigración continúa en todo el país, aunque ahora de forma más discreta, bajo la dirección del zar fronterizo Tom Homan.

En los últimos meses, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha adjudicado un contrato de casi US$ 1.300 millones para vuelos de deportación de ICE, al menos U$ 1.500 millones para infraestructura fronteriza, un contrato multimillonario para el transporte de detenidos de ICE y casi US$ 13 millones para un centro canino.

En una publicación en redes sociales, el DHS declaró: “No sorprende que este inmigrante ilegal y delincuente haya elegido España, un país que a principios de este año fue invadido por decenas de miles de inmigrantes ilegales. Las políticas radicales de fronteras abiertas de España han convertido a este país, otrora próspero, en un caldo de cultivo para inmigrantes ilegales. ¡Qué bien que se haya ido!”.

CNN se ha puesto en contacto con el DHS para obtener más comentarios, así como con el Departamento de Justicia y los abogados de Abrego García.

Ábrego García impugnó su deportación ante los tribunales

Tras su regreso a Estados Unidos, Ábrego García siguió luchando contra la amenaza de deportación. Anteriormente había manifestado que habría preferido ser enviado a Costa Rica, país que se ha mostrado dispuesto a otorgarle algún tipo de estatus legal.

Sin embargo, no pudo viajar voluntariamente a Costa Rica debido a las condiciones de liberación impuestas por el juez federal que desestimó los cargos penales en su contra en mayo.

Todd Lyons, exdirector interino de ICE, también afirmó en un memorando de marzo de 2026 que deportar a Ábrego García a Costa Rica sería “perjudicial para Estados Unidos”, según informó Associated Press.

En cambio, Lyons argumentó que Ábrego García debería ser enviado a Liberia porque Estados Unidos ha gastado recursos gubernamentales y capital político en negociar para que acepte a ciudadanos de terceros países, escribió Lyons.

El caso dio un giro inesperado el 6 de octubre cuando, poco antes de una audiencia para determinar si ICE podía deportarlo a Liberia, los abogados de ambas partes abandonaron la sala del tribunal, junto con Ábrego García, según Associated Press.

Regresaron 15 minutos después y la audiencia fue cancelada. Ambas partes se reunieron durante otros 90 minutos antes de abandonar el juzgado. No se dio ninguna explicación. De acuerdo con Associated Press, el abogado de Ábrego García solo declaró que el caso no estaba listo para continuar.