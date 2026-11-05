Sheinbaum, sobre la prohibición de teléfonos en las escuelas: “Eso crea adicción, es como una droga”

La mandataria resalta el veto de celulares en los colegios públicos y privados un día después de que la medida tomara efecto en todo el país

Por: Juan Carlos Espinosa

Artículo por El País

La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, ha resaltado este miércoles el primer día de la prohibición de teléfonos en las primarias y secundarias. La mandataria ha decidido ser prudente y ha aclarado que el Gobierno acompañará la medida con campañas de promoción de la lectura. Preguntada al respecto, Sheinbaum ha explicado por qué el veto debe ser tomado en serio: “Eso crea adicción, es como una droga”. México se ha convertido en uno de los países latinoamericanos con la legislación más restrictiva sobre el tema (junto con Chile y Brasil). Y se ha sumado a un puñado de naciones que ha dado un paso al frente para regular el uso de pantallas ―sobre todo de redes sociales― de los menores de edad.

No será una tarea fácil. Es por eso que la medida se explicará a detalle en los colegios, según ha adelantado Sheinbaum. “Queremos hacer un periodo muy informativo para las niñas y los niños porque es muy importante que entiendan por qué [se han prohibido los celulares]”, ha dicho en su conferencia matutina. En ese contexto, la presidenta ha subrayado que el Gobierno realizará una campaña informativa y pondrá en marcha un programa de promoción de la lectura que incluirá la ampliación de bibliotecas en los colegios públicos.

Al respecto, el secretario de Educación, Mario Delgado, ha afirmado que el programa también incluirá juegos tradicionales para los alumnos de primaria. “Yo les preguntaba: ‘A ver, ¿quién sabe jugar rayuela?’. Y muy poquitas manos […] Hay muchas formas que pueden tener los niños para divertirse si dejan el celular […] Lo que queremos es fortalecer la convivencia entre ellos; aislarse en la pantalla es lo que lleva a la depresión, la tristeza, la angustia y la ansiedad”, ha detallado el funcionario.

Los datos revelan un problema profundo. De acuerdo con cifras oficiales, los niños mexicanos pasan hasta siete horas al día frente al móvil. Los números disponibles también dan muestra de que la medida del Gobierno cuenta con un amplio respaldo: a más del 83% de los padres le preocupa el tiempo que pasan sus hijos en el celular. Y siete de cada 10 está de acuerdo con la regulación. Ese apoyo incluye a los profesores. En este caso, el 80% está a favor.

Hay motivos para la alarma. El informe PISA 2025 no solo reveló que los estudiantes mexicanos han caído en Matemáticas y Lectura. También alertó de que casi la mitad del tiempo en el que los alumnos usan las pantallas en la escuela (2,7 horas), lo hacen para ocio.

El nuevo esquema establece diferentes lineamientos según el grado de estudios de cada alumno. Para los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, la prohibición es literal. El celular está vetado al 100% durante clases y recesos. En el bachillerato las cosas serán más laxas. Cada instituto tomará una decisión bajo sus propios criterios.

La medida del Gobierno se da en un momento en el que las empresas tecnológicas se encuentran entre la espada y la pared. El ejemplo más claro es Meta, la matriz de Facebook, WhatsApp e Instagram. Una serie de derrotas judiciales y testimonios bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos ha revelado cómo las redes sociales están diseñadas para que los usuarios pasen horas en ellas. Y también se ha demostrado que sus algoritmos han afectado gravemente la salud mental de los niños.