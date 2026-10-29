Sheinbaum, sobre el refugio que le ha dado Estados Unidos a Bolsonaro: “Creo que se explica solo”

La presidenta de México ha evitado pronunciarse sobre el polémico visado otorgado al excandidato brasileño investigado por lavado de dinero y espera que no tenga más implicaciones

Por: Micaela Varela

Articulo por El Pais

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha evitado pronunciarse sobre el escándalo por la huida de Flávio Bolsonaro a Miami después de que un juez en Brasil le pidiera que entregara su pasaporte como medida cautelar por su supuesta implicación en una trama de blanqueo de dinero. “No tengo ninguna opinión, yo creo que se explica solo”, ha dicho con una risa nerviosa este miércoles la mandataria desde su rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional. Al ser preguntada por los reporteros sobre si cree que la decisión de la Administración de Donald Trump de entregarle visados al excandidato presidencial y a su familia para entrar en Estados Unidos tendrá mayores implicaciones, la mandataria ha expresado que espera que no trascienda ni afecte a México, sumido en un tenso esfuerzo por mantener una relación favorable con su socio del norte.

Sheinbaum y el recién reelecto Luiz Inácio Lula da Silva conforman entre ambos los últimos dos bastiones progresistas de América Latina. La presidenta, muy afín a su homólogo brasileño, había advertido del peligro de injerencismo en las próximas elecciones presidenciales de México en 2030 tan solo un día después de que Flávio Bolsonaro ganara la primera vuelta de las elecciones presidenciales de Brasil. “La derecha internacional sí quiere intervenir”, había sentenciado la mandataria, sin hacer mención directa a Trump, quien ha denunciado que los comicios brasileños estuvieron amañados. Sheinbaum, por su lado, felicitó el triunfo de Lula. “Estamos felices, muy contentos […] Es una bocanada de aire fresco para América Latina y el Caribe”, dijo a las pocas horas de que se declarara el triunfo del izquierdista, con quien pretende retomar los proyectos entre las petroleras Pemex y Petrobras.

Todavía está por esclarecerse si la Interpol emitió una ficha roja contra Bolsonaro después de este fuera abordado por la Policía Federal para exigirle la entrega de su pasaporte en 24 horas. La orden la emitió el magistrado del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, la némesis de los Bolsonaro, quien prohibió al candidato derrotado la salida del país mientras le investigaba por su presunta implicación en la trama de blanqueo de dinero urdida por un abogado que mantiene una estrecha relación con él. Moraes justifica la medida por unas declaraciones de otro de los hijos de Bolsonaro, Eduardo, establecido en Estados Unidos, en las que apuntaba que su hermano también debería irse para ese país.

Trump, por su lado, ha insistido en que se mantuvo neutral en los comicios brasileños del pasado domingo, aunque los acusara de estar amañados. “No tomé partido. No apoyé a nadie ni a nada, pero seguí el desarrollo de la elección. Pareció algo sumamente corrupto. Algo terrible”, dijo poco después de conocerse la victoria de Lula. Sin embargo, el presidente se reunió con el entonces candidato el mayo pasado en el Despacho Oval, y presionó al Gobierno de Lula para la liberación de su padre, Jair Bolsonaro, que cumple prisión en una cárcel de Brasil, por su intento de organizar un golpe tras perder las elecciones de 2022.