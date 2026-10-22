Qué está pasando con el bloqueo en la autopista México-Toluca

Familiares y el colectivo Mariposas buscando corazones y justicia mantienen bloqueado el tránsito vial a la altura de Lerma, en dirección a Ciudad de México

Por: Darinka Rodríguez

Articulo por El Pais

Familiares de personas desaparecidas y el colectivo Mariposas buscando corazones y justicia han bloqueado el paso en la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma. Las filas de automóviles se extienden por casi 10 kilómetros desde ayer, martes 20 de octubre. Este miércoles el cierre está por cumplir 24 horas a las 11.00.

Esta mañana, conductores y manifestantes han tenido varios enfrentamientos a golpes. De acuerdo con reportes de prensa, al menos dos mujeres fueron agredidas por los automovilistas que buscaban cruzar por esta barricada, aunque no se ha constatado su estado de salud.

Los miembros que encabezan las protestas abren el paso por un carril por periodos de diez minutos, pero se observan largas filas de automóviles varados pese a estos pases de circulación. Algunos conductores particulares han manifestado permanecer en sus vehículos por más de 14 horas.

¿Quiénes se manifiestan y por qué?

Familiares de personas desaparecidas e integrantes del colectivo Mariposas buscando corazones y justicia han mantenido el bloqueo a la altura de Lerma desde las 11:00 del 20 de octubre.

De acuerdo con los manifestantes, buscan una audiencia con el titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, José Luis Cervantes Martínez, para dar seguimiento a las carpetas de investigación. “Denunciamos que la Secretaría de Seguridad no está garantizando el derecho a una protesta ni ha implementado protocolos para evitar las amenazas de automóviles y camiones contra las familias del colectivo Mariposas”, detalla la agrupación en sus redes sociales.

¿Dónde se lleva a cabo el bloqueo y cuándo se prevé su fin?

La concentración se lleva a cabo en la autopista México-Toluca, a la altura de Plazas Outlet Lerma desde el 20 de octubre a las 11.00. Aunque al lugar llegaron elementos de la Fiscalía mexiquense, los familiares se negaron a retirarse hasta que sean atendidos por el titular. Ni las autoridades locales ni los manifestantes han comunicado cuándo podría terminar este bloqueo.

La crisis de los desaparecidos en el país

El Gobierno mexicano ha reconocido este martes ante la Asamblea General de la ONU que autoridades municipales han cometido desapariciones en el país. En México hay más de 130.000 personas desaparecidas, buscadas por personas integradas en por lo menos 100 colectivos de familiares que rastrean en sitios de todo el territorio mexicano.