La presidenta Sheinbaum se estrena como ‘streamer’: “Es completamente falso que uso drogas”

La mandataria conversa con sus seguidores en redes sociales sobre la regulación del contenido en las plataformas digitales

Por: Verónica M. Garrido

Artículo de El Pais

Hace un año, Claudia Sheinbaum se volvió viral entre los adolescentes con el trend del bienestar. Su promesa de construir más preparatorias en el país se convirtió en una canción que los jóvenes bailaban disfrazados de la mandataria. Durante su tiempo en la presidencia, Sheinbaum ha recurrido ocasionalmente a los códigos de las nuevas generaciones para acortar distancias. Ha hecho, por ejemplo, a petición de ellos, el six-seven en varias ocasiones. Este martes, sin embargo, se conectó en directo para hablar de otro aspecto de su relación con el mundo digital: los contenidos violentos y los discursos de odio que circulan en las redes sociales. Sheinbaum quiere regular ese espacio en el que los niños mexicanos pasan hasta siete horas al día. La transmisión, de unos 25 minutos, comenzó con una pregunta propia de quien es nuevo en el stream: “¿Ya estoy en vivo?”

El video se emitió en formato vertical y mostró a la presidenta detrás de un escritorio en un despacho con libros y la bandera mexicana. La dinámica era responder a los comentarios de los espectadores en tiempo real, aunque con una advertencia: “No voy a contestar lo que no viene al caso”. La convocatoria para seguir el directo se lanzó por Instagram y TikTok: “Te invitamos a ser parte de una conversación sobre cómo garantizar entornos seguros en las plataformas digitales para nuestras niñas, niños y jóvenes. Ahí nos vemos”.

Para iniciar la conversación, Sheinbaum recordó el caso de los gemelos que hace dos semanas asesinaron a la subdirectora de su escuela e hirieron a otras cuatro personas en Torreón, Coahuila. Reconoció, de manera discreta, que esa agresión, como otras que ha habido en el país, imitan a las de los tiradores escolares en Estados Unidos y se promueven en foros de internet plagados de discursos de odio. “Nos dimos cuenta que el ataque tenía que ver con lo que habían visto en redes sociales. Ahí fue donde dije ‘tiene que haber plataformas digitales seguras’, pero quiero saber qué piensan ustedes”, dijo.

“No estamos prohibiendo las redes sociales”, insistió, al explicar los lineamientos del nuevo decreto: las plataformas digitales tendrán que bajar de inmediato cuentas y contenidos que promuevan o generen cualquier forma de ciberacoso, abuso o acoso sexual, discursos de odio y autolesiones. “Yo me comunico con mi nieto por redes sociales, pero no me gustaría que estuviera en espacios con violencia”, compartió. También habló del diseño de las redes sociales que favorece la adicción y engancha al usuario en el scrolleo infinito.

Tras cinco minutos, cayó la primera pregunta: “¿Cómo evitar la violencia?”, “Con mensajes de paz”, respondió, y puso como ejemplo los “mensajes positivos” que contiene la música del grupo de pop coreano BTS, al que Sheinbaum invitó a Palacio Nacional hace cinco meses.

La mandataria aprovechó para hacer una aclaración, luego de que alguien de la audiencia comentara que “parece adicta”. Con un dedo apuntando a la cámara, explicó: “Hubo una periodista que dijo que yo usaba drogas. Es falso, completamente falso. Qué bueno que me lo preguntaron para aclarar”, dijo con una sonrisa. Se refiere a una reciente declaración de la reportera Anabel Hernández, quien aseguró que Sheinbaum consume marihuana con información que presuntamente habría obtenido de miembros de su Gobierno.

La transmisión continuó entre saludos, bromas y muestras de cariño y de preocupación. Los espectadores le hablaron sobre la pésima calidad del agua en Jalisco, las becas para estudiantes y la violencia en sus Estados. Ella se mostró relajada, sonriente y atenta, hasta entrados los 20 minutos de video, cuando se vio rebasada con la cantidad de comentarios y preguntó a su equipo si terminaban el directo. Ellos le pidieron continuar. Su cuenta de TikTok tiene cerca de 10 millones de seguidores y acumula 185 millones de likes. En Instagram le siguen otros 3,5 millones de personas. “Estoy muy emocionada con todos los saludos que me mandan. Los quiero muchísimo”, repitió. Aconsejó más de una vez a los jóvenes leer para mejorar su comprensión lectora y capacidad de retención. Se despidió con un mensaje de rechazo a la violencia en las redes sociales.

Esta mañana, pocas horas después del directo en redes sociales, Sheinbaum firmó un decreto que exige a las compañías tecnológicas detectar y eliminar las publicaciones que contienen ciberacoso, abuso o acoso sexual, que promuevan violencia o las autolesiones, aunque sin sanciones en caso de incumplimiento. El acuerdo se alcanzó con Microsoft, Apple, Google, Twitter (ahora X), Huawei y Meta (Instagram, Facebook y WhatsApp). Top of Form