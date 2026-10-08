Tatiana Clouthier, la eterna rebelde que pone en jaque el proceso interno en Morena

La excoordinadora de campaña de Andrés Manuel López Obrador ha convocado a su movimiento a iniciar una gira nacional bajo el lema ‘transformando con conciencia’

By: Ernesto Núñez

Artículo por El País

Tatiana Clouthier siempre fue rebelde y, a sus 62 años, lo sigue siendo. En medio de una operación de cierre de filas que busca sofocar inconformidades dentro de Morena, su voz resuena. “El Estado no merece ser entregado”, fue el mensaje con el que anunció un movimiento paralelo a la campaña de su partido en Nuevo León, al que ha llamado Todos con Conciencia. Su decisión ha puesto contra las cuerdas a la dirigencia de Ariadna Montiel y a la Comisión de Elecciones dirigida por Citlalli Hernández, quien tuvo que viajar el martes a Monterrey en busca de un acercamiento con ella. Por la noche, lejos de conocerse los resultados de esa incursión, Clouthier ha anunciado el inicio de la gira “transformando con conciencia”.

Clouthier ha dicho que su movimiento no va por cargos, “sino por transformar Nuevo León”, y no se ha guardado sus críticas a la designación de Clara Luz Flores como coordinadora de defensa de la transformación en la entidad, lo que la pondrá en la boleta electoral en 2027 por segunda vez consecutiva, a pesar de su estrepitosa derrota de 2021, cuando comenzó la campaña en primer lugar y la terminó en cuarto. “No es porque no quedó Tatiana, es porque no puede quedar un personaje que no representa lo que es el movimiento”, ha explicado Clouthier en las entrevistas que ha dado a la radio en las últimas horas.

La dirigente de Morena, Ariadna Montiel, ha tratado de minimizar la escisión de Clouthier, una de las piezas claves del triunfo de Andrés Manuel López Obrador en 2018. Fue nada menos que la coordinadora nacional de aquella campaña y una de las estrategas que, bajo el mote de la Tía Tatis, movilizó a miles de activistas digitales en favor de Morena. Montiel ha dicho este martes que en su partido hay libertad de expresión absoluta y que cada quien puede opinar sobre el proceso interno, pero ha recordado que, en este tipo de contiendas, “los sentimientos también se atraviesan”. Como parte de la operación que ha emprendido en los 17 Estados donde 277 perfiles morenistas compitieron en las encuestas por la candidatura, Nuevo León es, quizás, el punto más crítico, luego de que las diferencias quedaron zanjadas en otras entidades problemáticas como Guerrero, donde Beatriz Mojica ya se reunió con Abelina López y Félix Salgado Macedonio, o Chihuahua, donde la senadora Andrea Chávez aceptó la candidatura a la presidencia municipal de Ciudad Juárez luego de su derrota frente a Cruz Pérez Cuéllar.

“Citlalli va a platicar con Tatiana, que es una gran compañera, yo la admiro mucho… Aquí no hay pensamiento único, nosotros somos quienes promovemos el pensamiento crítico. Todo mundo tiene derecho a expresarse, lo respetamos y vamos a platicar con ella”, ha insistido Montiel en su conferencia de los martes, ante las preguntas sobre una posible fractura de Morena en Nuevo León. Sin embargo, nada se ha sabido de la misión de Citlalli Hernández. Y, en cambio, Clouthier ha usado sus redes para convocar a sus simpatizantes a iniciar una gira estatal la noche de este miércoles en el Centro de Monterrey, bajo los principios de honestidad y congruencia.

La constante rebeldía de Tatiana

En el caso de Tatiana Clouthier, la operación cicatriz se ha complicado porque no se trata solo de inconformidades que se arreglan con otra candidatura. Su biografía está plagada de episodios de resistencia a las cúpulas partidistas y de decisiones tajantes. Nacida en Culiacán, Sinaloa, pero avecindada en Nuevo León, Clouthier heredó de su padre, Manuel Clouthier Maquío, la militancia panista en una época en la que eso significaba ser antisistema o, mejor dicho, antipriista. En 2005, cuando la extrema derecha se hizo de la dirigencia nacional del PAN, con Manuel Espino a la cabeza, ella renunció al partido que, en ese entonces, estaba en la plenitud de su poder. Era diputada federal y, desobedeciendo la línea dictada por el presidente Vicente Fox, votó en contra del desafuero de Andrés Manuel López Obrador. Un año más tarde, se negó a participar en la campaña de Felipe Calderón y acompañó la denuncia de “fraude” que hizo la izquierda en esos comicios.

En 2009, cuando aún no existían las candidaturas independientes, Clouthier creó una primera versión del movimiento ciudadano que hoy ha revivido. Hizo pública su intención de contender por la presidencia municipal de San Pedro Garza, pero advirtió a los partidos que solo usaría su registro para estar en la boleta y no se afiliaría. El Partido Nueva Alianza, creado por la polémica lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, accedió a postularla firmando ante notario público las condiciones de la expanista. Clouthier quedó en tercer lugar, pero presumió sus 14.000 votos como un triunfo de la participación ciudadana. Después de eso, apoyó iniciativas que irrumpieron en pleno auge de las redes sociales, como el movimiento #ReformaPoliticaYa, que dio pie a que el Congreso aprobara las candidaturas independientes.

Tuvo acercamientos con el obradorismo desde 2012, a través de personajes como el exconsejero electoral Jesús Cantú y el empresario Alfonso Romo. Pero no fue hasta enero de 2018 cuando fue presentada como coordinadora de campaña de la coalición Juntos Haremos Historia. Para entonces, ya era un personaje disruptivo en la red social Twitter, ahora X, donde trabajaba con jóvenes que impulsaron el movimiento Abre Más Los Ojos (AMLO). Según escribió en su libro de memorias de la campaña Juntos hicimos historia (Grijalbo, 2019), para ella la caída del PRIAN fue un despertar ciudadano y su principal contribución a la democracia mexicana.

Cuando inició el Gobierno, Clouthier rechazó ser subsecretaria de Gobernación a lado de Olga Sánchez Cordero, y prefirió asumir la diputación federal que ganó en las listas plurinominales de Morena. Fue legisladora en la primera bancada mayoritaria de Morena, aprobó todas las reformas que envió el presidente, pero evitó alinearse a los designios del coordinador Mario Delgado. En enero de 2021, López Obrador la llamó a su gabinete para ocupar la Secretaría de Economía, pero renunció al año siguiente con una declaración elocuente: “Mi oportunidad de sumar al equipo está agotada; uno debe saber, como en el juego, cuándo retirarse”. López Obrador admitió que intentó detenerla, pero finalmente tuvo que respetar su decisión. “Insistimos en que se quedara, pero es una mujer de convicciones”, declaró en una conferencia mañanera.

Retirada de la vida pública, regresó a Nuevo León para hacer vida familiar. En 2023, en una entrevista con EL PAÍS, declaró: “No añoro el pasado ni deseo o empiezo a vislumbrar cuestiones del futuro, vivo con los pies en la tierra, en donde me toca vivir”. Bajo esa lógica, no apoyó a ninguna de las “corcholatas” que se disputaron la candidatura presidencial de Morena, no participó en la campaña, ni estuvo en las listas de candidaturas. Reapareció en agosto de 2024, cuando la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que la había invitado para fungir como directora del Instituto de Mexicanos en el Exterior, cargo en el que permaneció un año y siete meses.

En mayo, al anunciar su renuncia para buscar la designación de Morena en Nuevo León, Clouthier dijo ser “la más preparada” para coordinar el trabajo político de Morena en la entidad. Pero su Estado fue uno de los más disputados en el proceso interno. Clara Luz Flores dejó su oficina en la Secretaría de Gobernación, para participar en la contienda. El también ex panista Felipe de Jesús Cantú y el senador del Verde, Waldo Fernández, también se inscribieron. Y, según las encuestas que dio a conocer la dirigencia de Morena, los tres quedaron mejor posicionados que ella. Desde que conoció el resultado, en la larga jornada de destapes del lunes 28 de septiembre, Clouthier se mostró inconforme y cuestionó el perfil de la ganadora. Clara Luz Flores es la más conocida, por sus polémicas y negativos, no por sus méritos ni por su apego a los principios de la Cuarta Transformación. Con la herida abierta en la epidermis de Morena y su movimiento en gestación, Clouthier ha dejado claro lo que mueve su renovada rebeldía en una sola frase: “Estamos hartos de que nos engañen”.