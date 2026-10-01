Las entrañas de Los Mayitos, al descubierto

Estados Unidos dibuja por primera vez los escalones de mando del grupo que comanda el Mayito Flaco y aprovecha para sancionar a sus cabecillas y empresas

Por: Pablo Ferri

Artículo escrito por El País

Existía el rumor de que Ismael El Mayo Zambada, El Señor del Sombrero, el M grande, uno de los líderes históricos del Cartel de Sinaloa, había vivido varios años en Estados Unidos, entre finales de la década de 1970 y principios de la siguiente. Era parte del mito: el triángulo dorado del norte de México bullía de cannabis y adormidera, mientras el futuro capitán de los traficantes sinaloenses, siempre discreto, en la sombra, se abría camino en la soleada California. Era poco probable que aquel Zambada pensara que, medio siglo después, la justicia de aquel país apuntalaría de pasada esa teoría, espantando de un soplido sombras viejas. Pero lo ha hecho. Detenido y condenado en aquel país, Zambada se enterará, si lo hace, en la cárcel.

El Departamento del Tesoro estadounidense ha publicado este martes un documento sobre la facción criminal de Los Mayitos, una de las herederas del Cartel de Sinaloa, grupo que lidera uno de los hijos del Mayo, Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco. Resulta que Zambada Sicairos nació en Anaheim, California, en 1982, según el documento en cuestión. Eran los años iniciáticos de Chalino Sánchez, precursor del corrido moderno, del desembarco del crack en Los Ángeles, epidemia embrionaria, y, también, del papá Zambada, que tuvo allí a su primer Ismael —al segundo, Ismael Zambada Imperial, alias Mayito Gordo, lo tuvo ya en Culiacán, unos años después. El mito señala que el Mayo empezó a armar entonces su imperio; la realidad, que fue su familia la que creció.

La fecha de nacimiento del Mayito Flaco resulta en realidad anecdótica, dada la cantidad de información que atesora el documento, un parteaguas en realidad en la historia póstuma del Cartel de Sinaloa. Hasta ahora, Los Mayitos apenas habían ocupado a las autoridades estadounidenses, centradas en Los Chapitos, heredera de la facción que comandó Joaquín Chapo Guzmán, y que han liderado sus hijos. El Departamento de Justicia también se había fijado en otro de los grupos antaño bajo el paraguas del cartel, que lidera Fausto Isidro Meza, alias Chapo Isidro, beneficiado por la guerra que han mantenido las otras dos facciones en los últimos dos años. Pero poco se habían fijado en Los Mayitos. Eso ha cambiado ahora.

Lo poco que se sabía de esta facción, más allá de las detenciones registradas estos años y la adscripción que señalaban las autoridades, venía de los corridos. Trovadores modernos de Culiacán y alrededores, igual que gente de influencia y productores de podcast de nicho, habían pintarrajeado algunas figuras y alianzas del entorno del Mayito Flaco, pero poco más. Ahora, el documento de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una de las patas del Tesoro, arroja luz sobre buena parte de su estructura y sobre sus alianzas con el poder político del norte de México, particularmente de Baja California, uno de sus bastiones, allende las fronteras de Sinaloa.

El documento, un informe de sanciones en realidad, que alcanza a 21 individuos y 25 empresas, dibuja el círculo cercano del Mayito Flaco y sus patas en Tijuana y Mexicali, las dos ciudades más importantes de Baja California, estado que ha empleado de autopista para el tráfico de drogas. Allí trasiegan la mayoría de individuos sancionados por el Departamento del Tesoro; allí funcionan buena parte de las empresas relacionadas con ellos, que la OFAC coloca en la base de su imperio criminal. El informe esboza igualmente el aparato de protección institucional al grupo criminal en Baja California, liderado por el exesposo de la gobernadora en funciones, Marina Del Pilar Ávila, de Morena.

Las pocas fechas que maneja el documento refieren acusaciones y sanciones antiguas, inicio de las pesquisas sobre algunos señalados. Está, por ejemplo, la primera acusación contra el Mayito Flaco por narcotráfico, de 2014; las primeras por ese delito y lavado de dinero contra los líderes de este grupo en Tijuana, los hermanos Alfonso y René Arzate García, alias Aquiles y La Rana, del mismo año; las sanciones de la OFAC contra ellos, de 2023, y las sanciones del Tesoro contra Jose Angel Rivera Zazueta, alias Don Flaco, detenido la semana pasada en Ciudad de México, señalado como coordinador y financiador del traslado de precursores químicos de China a México y Estados Unidos. Zazueta está vinculado a la pata del grupo de Mexicali, como el exesposo de la gobernadora de Baja California y el exdirector de Seguridad de la ciudad, detenido hace unos meses y luego liberado.

Llama la atención la ausencia de la aventura sinaloense de Los Mayitos, territorio por el que han luchado desde 2024 contra sus antiguos aliados de Los Chapitos. El documento solo señala a los hermanos Mendoza Uriarte, Jorge Luis y Francisco, trabajadores que Sicairos heredó de su padre. Jorge Luis, alias Güero Chompas “es ahora el jefe de seguridad de Los Mayos”, según la dependencia. En ese grupo figura también Hildegardo Gastelum García, alias Aldo, “uno de los asesores más confiables de Mayito Flaco, además de un importante narcotraficante y propietario de un negocio hotelero con sede en Culiacán, que utiliza sus flujos de ingresos ilícitos para financiar la guerra de Los Mayos contra los Chapitos”. En ese círculo aparece también Lorenzo Castillo, que “se vale de una red de bandas criminales para conseguir sicarios, traficar drogas y lavar dinero para el Cartel de Sinaloa”. Eso es todo.

Lo anterior, la ausencia del resto de la estructura en Sinaloa, su feudo en realidad, alude a explicaciones de momento desconocidas. Entre 2014 y 2023, fechas de las primeras acusaciones y sanciones contra los líderes de este grupo, el jefe de todos ellos vivía y mandaba desde Sinaloa. El Mayo Zambada sería detenido en julio de 2024, traicionado por los hijos del Chapo Guzmán, que lo secuestraron en Culiacán y lo volaron obligado al norte de la frontera, donde fue apresado. Pero antes aún mandaba, más tras la caída del Chapo Guzmán, detenido y extraditado ocho años atrás. El ojo acusador estadounidense echó su primer vistazo a los herederos del Mayo en 2014, pero centró la mirada hace apenas tres años. Y cuando lo hizo, nada le atrajo tanto como Baja California, territorio que domina Morena desde 2019.

La OFAC apunta también a empresarios en la órbita del grupo, también en Baja California. Señala a Jesús González Lomelí, “un lavador de dinero de alto rango del Cártel de Sinaloa y asociado de La Rana”, a Marco Antonio Moreno Gómez Santélices y Carlos Villela Gómez Santélices, “asociados de González con base en Tijuana, con una red de empresas de seguridad, bienes raíces y entretenimiento que también lavan dinero para el Cártel de Sinaloa y La Rana”. Marco Antonio Moreno ha ganado contratos del Estado de Baja California en tiempos de la gobernadora Ávila, además de sus principales ciudades.

Además de los dos Santélices, el Departamento del Tesoro apunta a “otros asociados de González”, concretamente a Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala. “Jerónimo Vera”, dice el documento, “es socio comercial de González y está involucrado en el narcotráfico y el lavado de dinero a través de sus negocios conjuntos”. Por su lado, “Jorge Vera trabaja con múltiples cárteles que trafican narcóticos, es una figura central y un enlace para toda la actividad de los cárteles en Tijuana. También se sabe que Jorge Vera lavó dinero para el Cartel de Sinaloa”, zanja. Los nombres de los dos últimos párrafos, sobre todo Marco Santélices y Jerónimo Vera, son la punta de lanza de la operación de lavado de Los Mayitos, según el documento: más de la mitad de las empresas sancionadas las dirigen ellos dos.