Cuáles países de América Latina son parte del esquema de terceros países seguros para el envío de deportados de EE.UU.

Por CNN en Español

El fallo de la Corte Suprema de EE.UU. del martes que permite al Gobierno del presidente Donald Trump reanudar su programa de traslado de migrantes a países distintos de sus naciones de origen reactivará el proceso en varios países de América Latina que han firmado acuerdos con Washington para estos envíos.

El Gobierno de EE.UU. ha firmado varios acuerdos en la región y, aunque no todos tienen la denominación de “tercer país seguro”, sí tienen como resultado el envío de deportados.

El caso más mediático es el de El Salvador, que en febrero de 2025, dos semanas después de que Donald Trump volviera a la presidencia, aceptó recibir en cárceles a personas indocumentadas en EE.UU. (además de criminales del país norteamericano). El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo entonces que el pago de US$ 6 millones ayudaría a sostener el sistema penitenciario. Un mes después, cientos de deportados habían ingresado al Centro de Confinamiento de Terrorismo (Cecot), la prisión más grande y nueva del país.

En Sudamérica, dos países han firmado acuerdos de este tipo con EE.UU.

Ecuador selló un entendimiento a fines de 2025, luego de un intercambio de notas diplomáticas a mediados de ese año, en el que aceptan la transferencia de “nacionales de terceros países presentes en EE.UU. que puedan solicitar protección internacional contra el regreso a su país de origen o país de residencia habitual anterior”. Además, indica que tanto Washington como Quito tienen “a su entera discreción” la propuesta de traslados y la aceptación, respectivamente.

Por su parte, Paraguay fue el primer sudamericano en firmar un acuerdo de este tipo, en agosto de 2025. El Departamento de EE.UU. explicó que permitirá que solicitantes de asilo que están actualmente en territorio estadounidense tramiten sus pedidos de protección en el país sudamericano. “La participación continua con socios como Paraguay es vital para disuadir la inmigración ilegal y proteger nuestras fronteras”, dijo Rubio en el texto, en el que también agradeció al presidente Santiago Peña.

A mediados de 2025, la entonces secretaria de Seguridad Nacional de EE.UU., Kristi Noem, anunció durante su gira por Centroamérica que había alcanzado acuerdos con Honduras y Guatemala. Sin embargo, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, rechazó que se haya alcanzado un entendimiento de “tercer país seguro” y señaló que su país accede a aceptar temporalmente a centroamericanos como punto de tránsito.

La organización Third Country Deportation señala que más de 3.000 de hondureños, salvadoreños, mexicanos y nicaragüenses han sido enviados a Guatemala desde finales de 2025 y que muchos son posteriormente trasladados hacia sus países de origen. Además, reportó que más de 500 ciudadanos de otros países fueron trasladados a Honduras, varios de ellos como parte del Acuerdo de Cooperación de Asilo (ACA).

Posteriormente, Belice firmó en noviembre un acuerdo de tercer país seguro y destacó en un comunicado que “retiene un veto absoluto sobre las transferencias, con restricciones sobre nacionalidades, un límite en el número de transferidos y controles de seguridad exhaustivos”. Por su parte, EE.UU. agradeció al país centroamericano y dijo que se trata de “un hito importante para poner fin a la inmigración ilegal”.

Costa Rica, que ya había alcanzado un acuerdo en febrero de 2025 para recibir a migrantes deportados y luego enviarlos a sus países de origen, firmó en marzo de 2026 un memorando de entendimiento bilateral recibir a 25 deportados por semana. El Gobierno del saliente presidente Rodrigo Chaves dijo que la cifra podría ajustarse y que EE.UU. cubriría los costos asociados.

En el caso México, que recibe a miles de migrantes de otros países (sobre todo de Cuba), el Gobierno enfatiza que no tiene un acuerdo firmado con Estados Unidos. La presidenta Claudia Sheinbaum explicó que el país recibe a algunas de estas personas por razones humanitarias y que, cuando quieren regresar a sus países de origen, se busca facilitar ese traslado. Third Country Deportation Watch calcula que alrededor de 20.000 personas de diversos países fueron enviadas desde EE.UU. a México entre el 20 de enero de 2025 y el 15 de agosto de 2026, según datos obtenidos del Instituto Nacional de Migración mexicano mediante solicitudes de información.