El porcentaje de Minnesotanos sin seguro alcanza un mínimo histórico

POR: CHRISTOPHER INGRAHAM-MN Reformer

La proporción de Minnesotanos sin seguro médico cayó a un mínimo histórico en 2023, según datos publicados esta semana por el Departamento de Salud de Minnesota.

El año pasado, el 3,8% de los habitantes de Minnesota dijeron que no tenían ningún tipo de seguro de salud, por debajo del 4,0% en 2021 y un máximo de 9,1% en 2009. Los datos provienen de la Encuesta de Acceso a la Salud de Minnesota, que entrevistó a 15,220 encuestados entre septiembre y diciembre de 2023.

Minnesota tiene una de las tasas de no aseguramiento más bajas del país, según datos separados del Censo de los Estados Unidos.

“Nos sentimos alentados por la tasa general de no aseguramiento de Minnesota”, dijo Brooke Cunningham, Comisionada de Salud de Minnesota, en un comunicado. “Sin embargo, debemos tener en cuenta que estas tasas son dinámicas. El estado debe mantener su compromiso de garantizar que los Minnesotanos que reúnen los requisitos para la cobertura pública la tengan a su disposición y que los que ya no reúnen los requisitos para la cobertura pública tengan opciones privadas asequibles.”

La encuesta también encontró que la proporción de Minnesotanos que renuncian a la atención médica debido a preocupaciones sobre los costos aumentó de 2021 a 2023, probablemente reflejando el retroceso del dinero del estímulo de la era COVID y las protecciones de cobertura. Alrededor de una cuarta parte de los encuestados dijeron que omitieron la atención necesaria debido a los costos en 2023, casi 5 puntos porcentuales más que en 2021, pero similar al nivel observado en 2019.

Entre quienes viven al 200% o menos del nivel federal de pobreza, la tasa era del 33%, mientras que el 40% de los Minnesotanos autóctonos declararon que no acudían a la sanidad debido al coste. Entre los no asegurados, la tasa era del 53%.

Una cuarta parte de los Minnesotanos dijeron que no estaban satisfechos de que su seguro los protegiera de las altas facturas médicas, y aproximadamente uno de cada cinco con seguro privado dijo que no confiaba en su capacidad para pagar su deducible.

El gobernador Tim Walz se postuló en 2018 sobre el apoyo a una opción de atención médica pública disponible para todos los Minnesotanos. Pero el partido demócrata Farmer-Labor de Walz no ha podido hacerlo realidad a pesar de obtener un estrecho control de ambas cámaras legislativas en 2023. El mes pasado la oficina del gobernador dijo al Reformer que no sucedería en 2024, diciendo que era demasiado caro para pasar en un año no presupuestario.

Aún así, la tasa de Minnesotanos sin seguro es minúscula en comparación con muchos estados, especialmente aquellos que han rechazado la expansión de Medicaid que formaba parte de la Ley de Asistencia Asequible. En muchos estados controlados por los republicanos, la tasa es del 10% o más. Texas tiene la tasa de no asegurados más alta del país, con un 16,6% en 2022.

En Estados Unidos, la cobertura sanitaria está directamente relacionada con la mortalidad y la esperanza de vida.