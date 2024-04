DACA le ayudó a encontrar una voz. Ahora la organizadora de Movimiento está trazando su próximo paso hacia un cambio mayor

Después de convertirse en una fuerza en la política de Minnesota, Estefanía Navarro ha dado un pequeño paso atrás en el activismo para explorar nuevas formas de tener impacto.

por Hibah Ansari-Sahan Diario

Estefanía Navarro estaba en una ferretería en 2012, cuando escuchó un anuncio interrumpiendo la música de la radio de la tienda que cambiaría su vida. El entonces presidente Barack Obama acababa de crear un nuevo programa de inmigración para jóvenes indocumentados como ella.

“Recuerdo sentirme en conflicto”, dijo Navarro, ahora de 30 años, sobre el programa que más tarde descubriría que se llama Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés). “¿Por qué yo tengo esta oportunidad, pero mi mamá no?”.

Para Navarro y sus amigos indocumentados, la ansiedad por la deportación ya era alta. Si los funcionarios de inmigración tenían su información a través de DACA, ella temía que podría poner a su familia en riesgo. Navarro también tenía conversaciones constantes en su comunidad sobre redadas de inmigración y vecinos deportados.

Navarro se tragó sus miedos. Después de que la detuvieran por conducir sin carné, solicitó el DACA, que permite a los inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos cuando eran niños recibir autorización para trabajar y un aplazamiento de la deportación durante dos años cada vez.

Aunque se trata de una forma temporal de alivio, esa decisión fue un paso importante para convertir a una adolescente estudiosa e insegura sobre su futuro en una activista de fuerte carácter.

Cuando Donald Trump sustituyó a Obama y empezó a tomar medidas enérgicas contra la inmigración, Navarro se dedicó durante casi una década a organizar a la comunidad latina y a los indocumentados. Lo que comenzó como un sondeo de los votantes latinos en Minnesota para el DFL y navegar por la vida como beneficiario de DACA se convirtió en una forma de Navarro para hacer un cambio sistémico. Ella ha liderado iniciativas para fortalecer el Dream Act de Minnesota, crear ciudades santuario para inmigrantes en Minnesota, ayudó a impulsar un proyecto de ley estatal que permite a los indocumentados obtener una licencia de conducir y trabajó con campañas electorales.

“Tuve la oportunidad de ser testigo de cómo mi madre se erigía en líder, cómo las mujeres se unían para abordar problemas sistémicos”, dijo Navarro sobre un grupo de padres latinos con los que creció y que se ayudaban mutuamente. “Tuve un vehículo para canalizar eso cuando me di cuenta de lo que estaba en la raíz de estos problemas y me involucré en el DFL. Y he participado en todas las elecciones desde entonces”.

Navarro es actualmente coordinadora estatal de participación comunitaria para el Bell Museum, un museo de historia natural y planetario. También es actualmente la responsable de divulgación de Movimiento, el Caucus Latino del DFL.

Emilia González Ávalos, directora ejecutiva de la organización de defensa de los latinos Unidos, conoció a Navarro a través de la implicación de González Ávalos en el apoyo a las asociaciones de estudiantes del Minneapolis Community Technical College. Con el tiempo, Navarro ayudó a crear un grupo de defensa de los estudiantes latinos en la enseñanza superior con González Ávalos como una de sus primeras empleadas a tiempo completo. En aquel momento, la organización se llamaba Navigate. Más tarde, el grupo amplió su alcance.

“Vi mucho de mí misma en Estefanía. Era una estudiante de sobresaliente con un alto rendimiento a la que le dijeron: ‘Lo siento, no es suficiente'”, cuenta González Ávalos. La presión fue suficiente para doblegar a algunos indocumentados de Minnesota, añadió. “Teníamos que cubrirnos las espaldas como jóvenes en aquel entonces”.

González Ávalos trabajó con Navarro a través de la administración Trump para apoyar a las personas indocumentadas que enfrentan la deportación, que luchan por acceder a los recursos y más. Navarro ayudó a liderar una iniciativa para ayudar a los jóvenes a aprender cómo construir poder político.

“La cantidad de inteligencia emocional, construcción de relaciones y verdadero cuidado por otras personas se reflejó por completo en la forma en que Estefanía llevó ese programa”, dijo González Ávalos.

Mientras preparaba el programa de apoyo a Unidos en 2020, murió el hermano de Navarro. Ella dio un paso atrás en la organización y se dio cuenta de que no estaba lo suficientemente curada como para darlo todo de la misma manera. Ahora está explorando otras formas de seguir participando.

Un paseo por el sur de Minneapolis

Sahan Journal se reunió con Navarro en su antigua escuela del sur de Minneapolis para dar un paseo por su antiguo barrio.

Navarro llegó a Minnesota desde México en 2005 con su madre y su hermano, cuando tenía unos 10 años. Asistió a la escuela Andersen United Middle School con otros niños latinos como ella.

“La escuela estaba llena de jóvenes inmigrantes”, dice. “El distrito básicamente nos dejó aquí porque los recursos de ESL se concentraban aquí”.

Navarro dijo que su familia rebotó hasta encontrar un apartamento inseguro e infestado en Cedar Avenue y la calle 27. En aquel momento, pensó que esas condiciones de vida eran normales.

Junto con la lucha diaria de vivir indocumentada en una nueva ciudad, Navarro crecía en un ambiente más amplio de retórica y políticas antiinmigrantes. En 2007, formaba parte de un programa extraescolar de ingeniería, matemáticas y ciencias para niñas y se preparaba para ir a una competición de robótica Lego en Plymouth. En un equipo de ocho, cerca de la mitad de las estudiantes eran indocumentadas.

“Los profesores eran blancos, pero entendían el ámbito político”, dijo Navarro. “Recuerdo haber oído conversaciones en las que se ponían nerviosos incluso por llevarnos”.

Ella se sentía como “carga ilegal”, dijo Navarro.

Más tarde, Navarro se graduó en el instituto Washburn y dijo que tenía dos opciones. Podía regresar a México y obtener una educación allí, o trabajar en una agencia temporal y hacer trabajos manuales.

“Y luego sucedió DACA, y eso cambió por completo”, dijo. “¿Cómo puedo aprovechar DACA-antes de que me lo quiten?”.

La madre de Navarro, Virginia Hernández, dijo que nunca imaginó que su hija, un ratón de biblioteca, se convertiría en la activista de carácter fuerte en la que se convirtió Navarro.

“Entonces era callada”, dijo Hernández. “Los dos primeros años aquí fueron duros para ella”.

Cerca de allí, un colorido mural está pintado en el lateral de un edificio de oficinas de la avenida Minnehaha. La pintura parece un gran mosaico de pájaros y mariposas en vuelo, pero si se mira más de cerca, las figuras humanas del primer plano parecen estar en lucha. El edificio albergaba el desaparecido Centro de Recursos de las Américas.

Navarro recordaba haber pasado por allí de niña con su familia. En su paseo conoció a una mujer, Rosita Balch, que la acogió en el centro y le dejó usar un ordenador y libros. Balch siguió siendo una amiga íntima de la familia.

“En aquel momento, era tímida pero no apocada”, dijo Balch. “Sabía lo que quería y pensé que esta chica iba a hacer grandes cosas”.

‘No crecí sola’

La madre y el hermano de Navarro eran sus únicos parientes en Minnesota, pero ella encontró familia en su comunidad.

“Sinceramente, siento que me crió un pueblo”, dijo Navarro. “A través de la organización comunitaria, encontré este sentimiento de hermandad y primos que no tenía: gente que ha estado al margen de la sociedad, intentando encontrar justicia, pero también intentando encontrar pertenencia en los demás”.

El liderazgo, dijo, se convirtió menos en un conjunto de habilidades y más en una forma de vida.

Navarro impulsó una resolución en 2018 para permitir que los indocumentados participaran en el proceso de la convención del DFL. Debido a que no pueden votar, siempre habían necesitado que otros hablaran por ellos.

Navarro y otros defensores de Unidos planearon presentar la resolución en la convención del DFL en Rochester ese año. Navarro ha ayudado a formar a inmigrantes y votantes de primera generación que podrían actuar como delegados.

Pero cuando empezó la convención, Navarro no estaba por ninguna parte.

“Me detuvo el ICE”, dijo Navarro.

Navarro dijo que ese día fue a una fiesta en Stillwater. Se emborrachó y entró accidentalmente en un vehículo que no era el suyo. Entonces, alguien llamó a la policía. El Departamento del Sheriff del

Condado de Washington se presentó en el lugar. La acusaron de allanamiento de morada y la retuvieron dos días en la cárcel.

“Cuando estaban a punto de soltarme, me hacían muchas preguntas para ficharme”, cuenta Navarro. “En cuanto me preguntaron: “¿De dónde eres?”, deduje que estaban evaluando si era ciudadana estadounidense o no”.

La oficina del sheriff alertó a los agentes del ICE mientras retenían a Navarro. Mientras tanto, Navarro pudo acceder a una guía telefónica para buscar un abogado. Tras encontrar un nombre que reconoció, Navarro dejó mensajes de voz al abogado para poner al día a González Ávalos sobre la situación de Navarro.

“Se me paró el corazón”, dijo González Ávalos. “Estaba en un centro de detención y quería que la ayudara a salir”.

“Pensé que tal vez no la vería más y que la iban a deportar”, dijo Hernández. “La quiero y sé que mi corazón está donde ella está, pero esa vez la sentí en el alma”.

González Ávalos ayudó a lanzar una campaña de recaudación de fondos para pagar la fianza de Navarro, le recordó sus derechos y le aseguró que la gente en su comunidad estaba capacitada para navegar en este escenario exacto. Navarro estaba en una sala de espera a punto de ser trasladada a un centro de detención del ICE en Sherburne cuando se pagó su fianza y fue puesta en libertad.

Fue entonces cuando Navarro se enteró de que la convención estatal del DFL había aprobado la resolución por la que tanto había trabajado.

Tras casi cuatro años de lucha, el abogado de Navarro consiguió que un juez retirara el proceso de deportación. Sin embargo, Navarro afirma que ha tenido la sensación de que en cualquier momento podrían volver a deportarla.

Un barrio en llamas

Tras la muerte de George Floyd en mayo de 2020, Navarro vio a manifestantes en el sur de Minneapolis saqueando y destruyendo propiedades. Pero ella vio mucho más que eso.

“Lo que vi fueron jóvenes que tenían esta energía contenida, la frustración de haber estado en cuarentena durante tanto tiempo, levantándose”, dijo Navarro. “Sin ser escuchados y maltratados durante años, y sin saber qué va a hacer realmente el gobierno en materia de justicia racial y sanación”.

Uno de los últimos recuerdos que Navarro tiene de su hermano es haber asistido juntos a la revuelta. Mientras veía arder Gandhi Mahal, un restaurante indio, Navarro vio a un manifestante que salía corriendo del edificio con una gran planta y se dirigía hacia otro incendio. Estaba a punto de arrojar la planta al fuego, hasta que Navarro lo detuvo. Navarro y su hermano entraron en el restaurante en llamas para salvar más plantas.

Navarro dijo que su hermano tuvo dificultades para controlar la depresión durante el estricto aislamiento de la pandemia de COVID-19. El asesinato de George Floyd también exacerbó sus ansiedades. Murió en un accidente de coche en julio de 2020 a los 22 años.

Desde la muerte de su hermano, dio un paso atrás en la defensa de sus derechos.

“Estaba triste, pero le dije que es la mejor decisión para ella”, dijo Hernández. Animó a su hija a dar prioridad a su tranquilidad.

Navarro no sabe si volverá a trabajar como defensora de los derechos humanos. Mientras tanto, está haciendo otros planes.

“Hay un remanente del trauma de vivir con DACA, que solo puedo pensar en los próximos dos años por delante”, dijo.

Trump suspendió DACA en 2017, y aunque Biden restableció el programa, un juez federal en Texas emitió un fallo en 2023 que decía que la medida de Biden era ilegal. El caso está siendo revisado actualmente en un tribunal de apelaciones. Además, con la candidatura de Trump a la presidencia en noviembre, el futuro de DACA -y el de las personas que se benefician de él- sigue siendo precario.

Navarro, también cineasta, solicitó una subvención estatal para las artes y descubrió que tenía que ser ciudadana o residente legal para poder optar a ella. Ahora está estudiando la forma de que los artistas indocumentados puedan acceder a la subvención. También le gustaría presentarse algún día a las elecciones.

“Si consigo regularizar mi situación, me gustaría presentarme en algún momento a comisionada del condado”, dijo Navarro. “Quiero seguir haciendo arte, definir mi voz y encontrar cómo es eso para mí”.