St. Paul ha comenzado a aplicar la subida del 1% del impuesto sobre las ventas. Esto es lo primero que va a cambiar

El nuevo fondo financiará grandes proyectos viarios, empezando por la Gran Avenida.

Cari Spencer-MPR

La ciudad de St. Paul nuevo aumento del impuesto sobre las ventas del 1 por ciento comenzó el lunes, elevando el condado total, estatal y local de impuestos sobre las ventas a casi el 10 por ciento – el más alto de Minnesota, según el Departamento de Ingresos.

Mientras los residentes se adaptan a un aumento del coste de los bienes no esenciales, también pueden esperar señales de construcción en los próximos meses, a medida que comiencen los proyectos de infraestructura respaldados por el nuevo fondo.

El impuesto, que los residentes aprobaron el pasado mes de noviembre, ha sido elogiado por el alcalde de St. Paul, Melvin Carter, entre otros, como una forma de abordar las mejoras de infraestructura necesarias. Según la ciudad, actualmente hay un retraso en el mantenimiento de más de 100 millones de dólares.

Se prevé que el impuesto recaude 1.000 millones de dólares en 20 años, de los cuales 738 millones se destinarán a calles y 246 millones a parques y actividades recreativas.

Según el Director de Parques y Actividades Recreativas, Andy Rodríguez, la mejora de los parques infantiles y las pistas de tenis será uno de los primeros cambios visibles. Dijo que la ciudad también espera comenzar a trabajar en un proyecto de calefacción geotérmica en el zoológico de Como.

La renovación de las calles con cargo al fondo comienza con la reconstrucción completa de Grand Avenue desde Fairview Avenue hasta Cambridge Street este verano, para continuar por Snelling Avenue el año que viene. Se prevé que las obras de este primer tramo concluyan en octubre.

“Se trata de construir nuestras infraestructuras para la próxima generación y nos da la oportunidad no sólo de sustituir el hormigón donde estaba, sino de replantearnos la forma en que nos preparamos para nuestra crisis climática y todas las diferentes demandas que tienen nuestras infraestructuras públicas”, dijo el alcalde Carter.

La reconstrucción de Grand Avenue, la primera de muchas

La reconstrucción de Grand, por valor de 11,5 millones de dólares, es un anticipo de lo que podría venir en las próximas dos décadas, cuando la ciudad trabaje para reconstruir 24 calles, o lo que es lo mismo, un total previsto de 44 millas de mejoras.

En los próximos años, Jackson Street, University Avenue, Earl Street y Pelham Boulevard verán mejoras. Carter dijo que eventualmente Summit Avenue será reconstruida, también.

“La última vez que se reconstruyó Summit, Taft era el presidente. Y lo que es más importante, el porcentaje de propietarios de automóviles en Estados Unidos era ligeramente inferior al 3% en aquel momento”, explicó Carter. “Nuestro clima ha cambiado mucho. Las cosas que nuestros edificios, nuestra infraestructura, nuestras calles, nuestras aceras, nuestros carriles bici tienen que ser construidos para estos días son fundamentalmente diferentes de lo que eran antes “.

Carter dijo que la ciudad está empezando con Grand porque la planificación comenzó hace tres años y las calles más concurridas son la prioridad. La parte objeto del proyecto ve alrededor de 8.000 vehículos de motor y entre 150 y 4.500 peatones al día, según la ciudad. Carter dijo que los residentes no deben esperar que los nuevos fondos para arreglar rápidamente las calles más tranquilas, como Aurora Avenue y Avon Street.

Mediante la reconstrucción de las calles, la ciudad tiene como objetivo escapar del ciclo de la repetición de la fijación de los mismos problemas de superficie y recuperarse de su propio estado del pavimento calificación de “regular a pobre”. El año pasado, un número récord de residentes pidieron a la ciudad que pagara los daños causados por los baches en los coches, con 1.000 reclamaciones presentadas. En 2022, hubo 85 reclamaciones, según el director de Obras Públicas, Sean Kershaw.

Esos pavimentos agrietados pueden engancharse en los dispositivos de movilidad, haciendo que las aceras y las calles sean menos suaves y accesibles. Mejorar la seguridad de los peatones e impulsar la transitabilidad es uno de los principales objetivos del proyecto de reconstrucción de Grand y de las demás calles que le seguirán. La ciudad tiene previsto estrechar las calles, crear refugios para peatones, mejorar la señalización peatonal y ampliar los bordillos para acortar la distancia de cruce.

Ava Núñez, estudiante del Macalester College, dice que ha estado a punto de pasar por Grand.

“He tenido situaciones en las que he ido andando, mirando a ambos lados como se supone que hay que hacer, y un coche ha pasado zumbando, ni siquiera ha aminorado la marcha, no se ha parado. A veces incluso me toca el claxon y eso que estoy caminando por el paso de peatones”, explica Núñez.

El año que viene se formalizarán un par de cruces no oficiales que los estudiantes utilizan para cruzar a toda prisa. Estos cruces, al igual que las intersecciones existentes, contarán con rampas en los bordillos de conformidad con la Ley de Estadounidenses con Discapacidades (Americans with Disabilities Act).

Michael Sack, miembro del Comité Asesor sobre Personas con Discapacidad de Minneapolis, confía en que estas mejoras mejoren la accesibilidad para todos. Como fundador de Minneapolis Sidewalk Repair Hunters, llama la atención sobre los obstáculos.

“En Minneapolis hay árboles plantados en medio de algunas aceras, lo que supone un obstáculo para quienes utilizan dispositivos de movilidad, así como para todos los peatones”, dijo. “Sugeriría encarecidamente que St. Paul deje un camino despejado para que los peatones puedan caminar o rodar por la acera”.

La colocación de los árboles no está finalizada, dicen los funcionarios de St. Paul, pero las nuevas marquesinas forman parte del plan.

Las empresas se preocupan por los costes

Cuando empiecen las obras, la carretera se cerrará al tráfico. Esto preocupa a los comercios de la calle, que dependen de la afluencia de clientes.

Ani Eoloff, gerente de la floristería A. Johnson and Sons, en la esquina de Wheeler y Grand, dice que la gente se pasa espontáneamente cuando ve carteles de oferta.

Eoloff lleva trabajando una docena de años en la tienda, que es fija desde 1936. Paul, y recuerda que sus padres le daban cinco céntimos para comprar caramelos en una farmacia de Grand. Paul y recuerda que sus padres le daban cinco centavos para comprar caramelos en la farmacia de Grand. Le sigue gustando ver a la gente pasar por esta concurrida calle y acoge con satisfacción las mejoras, especialmente las que dan prioridad a la seguridad. Le preocupa que el impuesto pueda afectar a las ventas.

Es difícil hablar por teléfono con un cliente que pide un arreglo floral de 60 dólares. Y el total es bastante más después de que le digamos: ‘Bueno, después de impuestos y entrega, su total es X cantidad’. El impuesto de ventas es bastante alto”, explica Eoloff. “Así que nos pone un poco nerviosos perder negocios en algunos suburbios donde los impuestos no son tan altos”.

Darin Rinne, copropietario de la tienda de artículos de arte Wet Paint, comparte esta preocupación. Rinne está satisfecho con la forma en que la ciudad ha escuchado hasta ahora las opiniones de la comunidad, pero dice que le preocupa que la caída de los ingresos por la pérdida de clientes pueda dificultar aún más el pago de la contribución territorial.

La ciudad dijo que la reconstrucción será financiada por el impuesto sobre las ventas del 1 por ciento, la ayuda estatal y las evaluaciones a los propietarios a lo largo del corredor – aunque todavía no han dicho cuánto será el costo adicional a los propietarios.

“Ese es el trago amargo, desde luego. El impuesto sobre las ventas y el gravamen”, dijo Rinne. “Hay que ganar dinero para pagar esas cosas”.

Y añadió: “Como superviviente de la construcción de la Interestatal 35 hace un par de años, sé de primera mano que lo que dicen y lo que ocurre en realidad pueden ser dos cosas distintas. Así que somos cautelosamente optimistas, pero estamos nerviosos”.