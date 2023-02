El proyecto de ley sobre el permiso de conducir para inmigrantes, camino la mesa del gobernador

Dana Ferguson-MPR

Una propuesta para permitir a los inmigrantes en el país sin autorización para solicitar licencias de conducir y documentos de identidad del estado está en camino a la mesa del gobernador después de que el Senado de Minnesota aprobó el proyecto de ley el miércoles temprano.

En una votación de 34-31, el Senado aprobó la medida después de horas de debate. Los demócratas de la cámara apoyaron el proyecto de ley, mientras que los republicanos se opusieron y trataron sin éxito de modificarlo.

Aproximadamente 81.000 minnesotanos sin estatus legal permanente podrían verse afectados por el cambio. Dieciocho estados, junto con el Distrito de Columbia y Puerto Rico, permiten actualmente a los residentes solicitar y obtener permisos de conducir, independientemente de su estatus migratorio.

El gobernador Tim Walz ha declarado que apoya el proyecto y que lo promulgará cuando llegue a su despacho. Los solicitantes seguirán teniendo que aprobar exámenes escritos y al volante para poder obtener el carné.

La medida obtuvo el apoyo de los inmigrantes, los líderes religiosos, las empresas, la seguridad pública y los grupos agrícolas en su camino a través del Capitolio. Y los partidarios dijeron que Minnesota debe aprobar la política para mejorar la seguridad pública en las carreteras y para abrir más oportunidades para las personas en el estado sin la debida autorización.

“Justo fuera de esta cámara, hay cientos de inmigrantes cuyas vidas serán completamente transformadas por este proyecto de ley”, dijo el senador Zaynab Mohamed, DFL-Minneapolis. “Y tenemos el poder para hacerlo. Podrán ir al trabajo en coche. Podrán llevar a sus hijos al colegio, podrán llevar a sus hijos al parque infantil. Y podrán vivir sus vidas con dignidad”.

Minnesota concedió permisos de conducir sin tener en cuenta el estatus migratorio de la persona hasta 2003. Pero el exgobernador Tim Pawlenty prohibió entonces que las personas que se encontraban ilegalmente en el país obtuvieran licencias. El gobierno de Pawlenty expresó su preocupación por la seguridad tras los atentados del 11 de septiembre.

En las dos décadas transcurridas desde entonces, sus partidarios han presionado a los legisladores para que la norma vuelva a ser la que era antes de 2003. Y el martes mantuvieron la esperanza de que los legisladores actuaran.

En el Capitolio, cientos de partidarios enarbolaron pancartas e instaron a los senadores a aprobar el proyecto de ley al entrar en la cámara del Senado el martes por la noche. También compartieron historias de cómo la falta de licencias afectó a familiares o amigos y condujo a sus deportaciones.

“Nuestro estado retrocedió hace 20 años y despojó a nuestros conciudadanos de Minnesota de la capacidad de conducir al trabajo, a la escuela y a sus comunidades de fe con seguridad y sin miedo”, dijo Veena Iyer, directora ejecutiva del Immigrant Law Center Minnesota. “Hoy, el Senado de Minnesota tiene el poder de, y creo que lo hará, volver a la historia de Minnesota y restaurar las licencias de conducir para todos”.

Los legisladores del Partido Republicano plantearon preocupaciones acerca de las tarjetas de identificación que se utilizan para emitir un voto cuando alguien podría no ser elegible para hacerlo. Y presentaron enmiendas que crearían una indicación en las tarjetas de identificación que son sólo para conducir, retrasar la fecha de entrada en vigor hasta después de que el programa federal Real ID se aplica, y requieren que los funcionarios de servicios de vehículos comprobar que los solicitantes no figuran en las bases de datos criminales.

“Se trata de un proyecto de ley de gran calado y un cambio político importante en el estado de Minnesota. Y con un partido de control en Minnesota, no estamos viendo que el compromiso”, dijo el senador John Jasinski, R-Faribault. “Así que la urgencia de conseguir esto a través va a causar muchos, muchos problemas en todo nuestro estado. Nuestros registradores adjuntos ya han sido puestos a prueba. Y ahora vamos a estresarlos más aprobando este proyecto de ley”.

El Secretario de Estado, Steve Simon, dijo que Minnesota ya ha tomado precauciones para evitar que las personas que no son elegibles emitan su voto. Y cambiar la ley para permitir las identificaciones adicionales no cambiaría eso, dijo.

“No es algo nuevo en Minnesota que las personas que no reúnen los requisitos para votar ya sean jóvenes de 16 o 17 años, personas bajo tutela o personas que, como mi madre, fueron inmigrantes en este país”, dijo Simon. “Confío plenamente en el Departamento de Seguridad Pública, y los cortafuegos que ya tienen instalados los he estado utilizando durante mucho, mucho tiempo para asegurarme de que la gente que no debe votar, no vote”.

Cualquiera que vote ilegalmente podría enfrentarse a cargos por delitos graves y a la deportación. En los estados que cuentan con leyes similares, los casos de inmigrantes no autorizados que votan son extremadamente raros.