El Senado de Estados Unidos: Donde los sueños van a morir

Por JUVENTINO MEZA-Reformador de Minnesota

Escribo hoy sabiendo muy bien que casi cualquier esfuerzo que hagamos para dar a los Dreamers una oportunidad de estatus legal y permanente – y, para el caso, todos los esfuerzos que hemos hecho hasta ahora – es inútil porque ningún proyecto de ley de inmigración será aprobado por el Senado de EE.UU. durante esta sesión de pato cojo.

La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó en marzo de 2021 la Ley del Sueño y la Promesa, que concedería a personas como yo, que tienen la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) o el Estatus de Protección Temporal (TPS), una vía hacia el estatus legal permanente. Un proyecto de ley similar ha sido aprobado dos veces por la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y sigue siendo presentado en el Senado, donde para aprobar cualquier cosa -especialmente en un tema como la inmigración- se requieren 60 votos en lugar de una mayoría simple.

Ser de Minnesota es raro cuando se trata de política. Al menos no vivo en Florida, ¿verdad? Mis dos senadoras son la senadora Amy Klobuchar y la senadora Tina Smith. Sé que probablemente votarán y apoyarán cosas con las que estoy de acuerdo. La cuestión es que rara vez algo tan personal para mí recibe la atención que necesita y merece. Sé que Klobuchar y Smith apoyan la ayuda a los DREAMers. Pero la última vez que Smith dijo algo sobre nosotros en prensa fue en marzo de 2021; ella firmó una carta en junio de 2021.

Yo soy ese minnesotano que ha aprendido a ser un buen “ciudadano” y está comprometido con la dirección que deben tomar sus comunidades. Sé quiénes son mis cargos electos, participo en campañas temáticas y me pongo en contacto con funcionarios públicos de vez en cuando. Por supuesto, me he puesto en contacto con Klobuchar y Smith y he solicitado reuniones. Hasta ahora: ninguna respuesta de ninguno de los dos.

El Senado aprobó un proyecto de ley mediocre, pero importante, que protege el matrimonio interracial y entre personas del mismo sexo. Estoy agradecido por ello, y por muchas otras buenas políticas que se han aprobado bajo la presidencia de Joe Biden.

Sin embargo, cuando se trata de inmigración, el Senado sigue fallándonos.

Recuerdo claramente los tiempos antes de DACA. No podíamos asistir a colegios y universidades públicas ni obtener ayuda financiera pública. No podíamos trabajar legalmente. Ir a la universidad era inalcanzable para muchos de nosotros. Pude asistir a la Universidad de Augsburg porque es una universidad privada y tenía políticas amigables hacia los estudiantes indocumentados. El 8 de diciembre de 2010, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó la Ley de Desarrollo, Ayuda y Educación para Menores Extranjeros (DREAM Act), presentada en el Congreso desde 2001. (Por eso nos llaman DREAMers). Yo estaba extasiado porque pensé que el Senado pronto le seguiría, dado que los demócratas tenían 60 votos en el Senado tras la victoria del senador Al Franken sobre el senador Norm Coleman. Ese mismo año habían aprobado la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible.

El 18 de diciembre de 2010 yo estaba haciendo una presentación en Hopkins para estudiantes y familias sobre el acceso a la educación superior para los jóvenes inmigrantes como parte de nuestro trabajo con NAVIGATE MN, ahora Unidos MN. Mi madre me llamó para decirme que el Senado no pudo superar el filibusterismo y el proyecto de ley murió. De camino a casa, lloré porque estaba enfadada y me sentía derrotada.

Eso sí, mis dos senadores, Klobuchar y Franken, votaron a favor de superar el maldito filibustero. La votación fue 55 a 41, con tres republicanos votando a favor y cinco demócratas votando en contra.

Escribí en julio de 2012 que, dado que DACA fue anunciada el mes anterior por el presidente Barack Obama -conocido en su día como el Deportador en Jefe- en respuesta a la toma de las oficinas de su campaña por parte de jóvenes inmigrantes, ningún presidente en el futuro iría a por DACA o los jóvenes inmigrantes. Estaba muy equivocado.

Y eso es lo que he llegado a entender sobre la política. Siempre hay algo más antes que tú, aunque hayas hecho todo lo posible. La política puede ser corrupta y engañosa. Nuestro poder siempre debe dejar paso a algo más. El arco de la justicia moral es muy largo. La gente sigue llamándonos “jóvenes indocumentados”. Seremos ancianos indocumentados cuando obtengamos el estatus legal.

DACA me ha dado muchas oportunidades, incluyendo visitar México después de muchos años de no ver a mis hermanas mayores y a mi abuela. También estoy en mi último año de la escuela de derecho porque soy elegible para trabajar legalmente, lo que me permite pagar de mi bolsillo a medida que avanzo. He podido comprar una casa y adoptar un perro loco.

Me entristece que los demócratas nos fallen, dado que esta era otra oportunidad de hacer que ocurriera algo significativo, pero fracasaron. De nuevo.

No he perdido la esperanza. Nunca la pierdo. Seguiremos construyendo poder en nuestras comunidades. Seguiremos manifestándonos para ayudar a elegir a personas que tengan en mente la mayoría de nuestros valores y ayudar a evitar una catástrofe como la de las pasadas elecciones.

Pero es frustrante ver una y otra vez cómo las oportunidades se esfuman cuando las soluciones parecen estar al alcance de la mano.