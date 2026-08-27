El voto empieza antes de llegar a las urnas

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

El próximo martes 3 de noviembre, millones de estadounidenses acudirán a las urnas para elegir miembros del Congreso, gobernadores, legisladores estatales y numerosos funcionarios locales.

Pero votar no debería ser únicamente escoger un nombre o reconocer un partido o dejarse llevar por el anuncio político más convincente.

Una elección responsable exige investigar, comparar y entender qué propone cada candidato.

En una campaña dominada por mensajes breves, videos virales y ataques personales, es fácil perder de vista lo esencial.

La pregunta que debería hacerse cualquier elector es: ¿qué piensa hacer este candidato si gana y cómo podría afectar mi vida?

Las decisiones de quienes ocupan cargos públicos llegan hasta nuestra mesa y nuestro bolsillo.

El Congreso decide sobre impuestos, programas de salud, inmigración, seguridad fronteriza y fondos federales para carreteras o escuelas.

Los gobiernos estatales pueden influir en el costo de la electricidad, las reglas de los seguros, el acceso a servicios médicos y el financiamiento educativo.

Y las autoridades locales toman decisiones sobre cuánto pagamos de impuestos a la propiedad, qué tan bien se mantienen las calles, cuántos policías o bomberos tiene una comunidad y cuánto se invierte en las escuelas públicas.

Por eso conviene comparar propuestas, no solamente personalidades. Si dos candidatos prometen bajar el costo de vida, vale la pena preguntar cómo.

Si ambos hablan de mejorar la seguridad, hay que revisar qué políticas plantean y cuánto costarían.

Si prometen proteger Medicare, reducir impuestos o mejorar las escuelas, el elector debería buscar detalles, antecedentes y, cuando sea posible, resultados previos.

Hay herramientas que facilitan esa tarea como Vote411.org/es, un servicio que ofrece una guía personalizada en español donde el usuario puede ingresar su dirección, conocer las contiendas que aparecerán en su boleta y revisar las posiciones de los candidatos.

Otra opción útil es Ballotpedia, que reúne información sobre elecciones federales, estatales y locales. Su herramienta permite identificar candidatos y medidas electorales y, en muchos casos, consultar biografías, resultados anteriores, temas de campaña y respuestas de los propios aspirantes.

No se trata de coincidir con un candidato o un partido en todo, sino de saber qué estamos respaldando cuando marcamos una boleta.

Es importante votar el 3 de noviembre o antes si lo haces por correo. Pero saber por qué votamos es imprescindible.