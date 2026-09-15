Los proveedores sanitarios de Minnesota detallan los daños a pacientes por la Operación Metro Surge

Artículo publicado en New England Journal of Medicine

PorMadison McVan

Artículo escrito por MN Reformer

Un par de proveedores sanitarios de Minnesota publicaron este mes un artículo en el New England Journal of Medicine detallando el impacto de la represión migratoria de la administración Trump sobre sus pacientes.

El artículo se suma al creciente cuerpo de investigación sanitaria sobre la Operación Metro Surge, durante la cual miles de agentes de inmigración descendieron sobre Minnesota, matando a dos ciudadanos estadounidenses. Miles de inmigrantes fueron arrestados y deportados, y muchas familias inmigrantes se ocultaron por miedo a la violencia, la detención, la separación familiar y la deportación.

Munira Maalimisaq, enfermera de familia y enfermera de salud pública que fundó la Inspire Change Clinic en el sur de Minneapolis, detectó que los pacientes faltaban a las citas al inicio de Operation Metro Surge y rápidamente reorientó la clínica para ofrecer atención domiciliaria.

Mientras que a algunos médicos de grandes centros sanitarios se les dijo que no podían prestar atención domiciliaria, la clínica de Maalimisaq realizó 188 visitas domiciliarias además de citas por telemedicina, administración de medicación, transporte para pacientes que temían llamar a ambulancias, servicios de laboratorio y líneas de ayuda monitorizadas por clínicos, según el artículo publicado por Maalimisaq y Jennifer Needle‐Suarez en la prestigiosa revista médica.

El artículo de Maalimisaq y Needle‐Suarez plantea una pregunta para los grandes hospitales y clínicas: “¿Qué obligaciones tienen las instituciones sanitarias cuando el miedo se convierte en la principal barrera para la atención?”

Maalimisaq y Needle‐Suárez documentaron una visita con la madre de un bebé de 3 meses. La madre sufría desnutrición y psicosis posparto relacionadas con el aislamiento y el miedo que experimentó durante la Operación Metro Surge.

El artículo también menciona incidentes de abortos espontáneos y mortinatos, partos prematuros por desnutrición, padres que no visitaron a su hijo en la unidad de cuidados intensivos neonatales hasta durante ocho semanas, y un padre detenido días después de que naciera su bebé.

Un estudio publicado el mes pasado en la revista de la Academia Americana de Pediatría encontró que la tasa de citas perdidas entre pacientes hispanos aumentó más de un 50% durante la Operación Metro Surge en comparación con el mismo periodo de los dos años anteriores. Los investigadores encontraron una tasa igualmente mayor de citas perdidas en todas las familias que necesitaban intérprete y un impacto particularmente agudo en los hispanohablantes, que faltaron un 80% más a citas durante la Operación Metro Surge en comparación con años recientes.

Asitha Jayawardena, otorrinolaringóloga pediátrica y autora principal de ese estudio, presentó los resultados el miércoles al Minnesota Truth Council, reunido por el gobernador Tim Walz para elaborar un informe sobre los daños de la Operación Metro Surge y la resiliencia de los habitantes de Minnesota.

“Podemos medir citas perdidas. Podemos realizar análisis estadísticos rigurosos. Podemos informar de cambios significativos”, dijo Jayawardena. “Lo que no puedo medir es el coste de esas citas perdidas para un niño que merece ser atendido. ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de todas esas sillas vacías?”

Needle‐Suarez, pediatra y profesora asociada en la Universidad de Minnesota, dijo que las instituciones sanitarias no deberían esperar a la próxima crisis para mantener, desarrollar y cultivar relaciones con las comunidades que forman parte de sus declaraciones de misión.

“Las vías en las que se basaba la atención sanitaria no eran funcionales”, dijo Needle-Suarez.

Ella y otros investigadores están preocupados por los impactos a largo plazo de la operación en la salud mental de los niños, especialmente en aquellos que presenciaron violencia o sufrieron separación familiar, pero esa investigación tardará mucho más en completarse.