México anunció la activación de una operación antidrones en conjunto con EE.UU. en la frontera

Por Sol Amaya, CNN en Español

Las autoridades de México anunciaron este lunes la activación de un operativo contra los drones del narcotráfico en conjunto con Estados Unidos en la frontera entre Tijuana y San Diego.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) dijo que la operación, denominada ‘Águila Alta’, tiene como objetivo “detectar y combatir el uso de aeronaves no tripuladas utilizadas por grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas y personas”.

El operativo forma parte de la coordinación bilateral con Estados Unidos para desarticular el poder de los carteles.

“Esta operación tiene como finalidad contar con una frontera más segura, mediante la detección e inhabilitación de drones de uso comercial que son empleados por delincuentes en la frontera común para vigilar a las autoridades durante el tráfico de personas y drogas”, detalló la Sedena en un comunicado, en el que detalló que el procedimiento cuenta de dos fases.

La primera, que tuvo lugar entre el 31 de agosto y el 2 de septiembre en Tijuana, Baja California, y San Diego, California, implicó un “ejercicio de coordinación sobre problemática de drones, culminando con reconocimientos terrestres simultáneos, cada fuerza dentro de su territorio para delimitar el área de operación”.

La segunda fase se inició ayer y seguirá hasta el 21 de septiembre, período durante el cual se desplegarán “las fuerzas en la franja fronteriza de cada país, apoyados con equipos antidron fijos y móviles”.

“La cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos se lleva a cabo con pleno respeto a la soberanía nacional y se rige por los principios de reciprocidad, responsabilidad compartida y diferenciada, confianza mutua y respeto a las decisiones y territorios soberanos, privilegiando en todo momento los intereses del Estado mexicano”, detalló la Sedena en el comunicado.

El uso de drones por parte de organizaciones criminales se ha convertido en una preocupación creciente en el último año en varios países de América Latina.

Tal como reportó CNN, un informe de la organización no gubernamental Proyecto de Ubicación y Datos de Eventos de Conflictos Armados (ACLED, por sus siglas en inglés) registró en la región “alrededor de 670 eventos con drones armados desde 2018, pero más del 72% de estos eventos han ocurrido entre el 1 de enero de 2025 y el 21 de agosto de 2026”.

Expertos consultados por CNN indicaron que los grupos criminales usan drones para tareas de vigilancia y también para ataques con explosivos improvisados.

En tanto, en México también se ha detectado el uso de drones para organizar actividades de tráfico ilícito a través de la frontera con Estados Unidos. Tanto es así que la administración Trump ha estado invirtiendo en tecnología para combatir este problema. La semana pasada, fuerzas estadounidenses anunciaron que utilizaron por primera vez a finales de agosto un sistema láser para derribar tres drones presuntamente relacionados con carteles de la droga mexicanos, que volaban cerca de la frontera entre Texas y México.

De acuerdo con el Comando Norte del Ejécito de Estados Unidos, hasta el 4 de septiembre habían sido derribados 11 drones en estas tareas.

Este viernes, en la conferencia matutina que lidera la presidenta Claudia Sheinbaum, Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional de México, hizo referencia a la tecnología antidrones con la que trabajan las fuerzas de seguridad. “Nosotros tenemos desplegados 165 equipos antidrones en la frontera norte y con esto estamos obteniendo buenos resultados”, aseguró.