Sheinbaum cuestiona el rol de la DEA: “Lo que buscan es influir en nuestras elecciones, pero es un asunto de siempre”

La presidenta mexicana resalta que ha habido “momentos de tensión” en la relación con Estados Unidos y sostiene que su Gobierno ha salido adelante de estos desafíos

Por: Paulina Flores Ramírez

Artículo escrito por El País

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha vuelto a referirse a Estados Unidos por las presiones a su Gobierno que ha calificado de injerencia, en específico las provenientes de la Administración de Control de Drogas (DEA), y ha señalado que no se trata de algo nuevo. “Lo que buscan es influir en nuestras elecciones, pero es un asunto de siempre”, declaró. Las palabras de la mandataria mexicana buscaban así responder a un cuestionamiento sobre el reconocimiento de Terrance Cole, director de la DEA, al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, a quien el primero ha calificado como “socio de confianza y un buen amigo”. “Piensan que por hablar bien de unos y mal de otros van a generar al interior división, pero pues fracasan en eso porque no lo logran” aseguró.

Sobre si este respaldo de la institución supone un apoyo de Estados Unidos a una posible candidatura del funcionario más adelante, y una intervención en elecciones futuras, la gobernante ha subrayado que este tipo de estrategias buscan “generar divisiones al interior del Gabinete de Seguridad” y debilitar a los gobiernos, aunque ha rechazado que tengan éxito. “Las tres instituciones de seguridad nacional tienen una coordinación extraordinaria y mucha colaboración, mucho entendimiento. No hay divisiones al interior”, zanjó. Desde Palacio Nacional, la dirigente ha subrayado también que se debe considerar el contexto en el que suceden estas “tácticas” de intervención en la política interna del país. “Ellos tienen un afán de injerencia en México por sus elecciones y porque así han sido siempre”, dijo.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum ha comentado que la relación con Estados Unidos ha sido uno de los grandes desafíos a los que se ha enfrentado. Ha destacado “momentos de tensión” durante estos dos años, como los repetidos anuncios de imposición de aranceles y la acusación de la administración de Trump de colusión de 10 funcionarios y exfuncionarios mexicanos de Sinaloa con el Cartel de Sinaloa, entre ellos, el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. La presidenta ha subrayado que en esas situaciones de complejidad se tiene que “actuar con razón, con principios y con razón” y afirmó: “Son situaciones difíciles y hemos podido salir adelante”. También recalcó que ha requerido pruebas a EE UU para proceder o no a extraditar a los políticos señalados y que el país del norte ha contestado que no están obligados a entregar evidencias.

Ante los embates provenientes desde Estados Unidos, el Gobierno de Sheinbaum ha insistido en la narrativa de la injerencia para explicar las investigaciones abiertas en el país vecino en contra de pesos pesados de Sinaloa. En un mítin en el Monumento a la Revolución en junio para celebrar su triunfo en 2024, la mandataria aseguró que “México no es piñata de nadie” y cuestionó las acusaciones estadounidenses de vínculos de políticos mexicanos con el narcotráfico. “¿Es realmente un interés legítimo para combatir a la delincuencia organizada o acaso pretenden influir en la elección de 2027 en nuestro país?“, lanzó ante miles de simpatizantes.