Christian Castro, agente del ICE, sale de la custodia estatal de Minnesota y se declara inocente ante un tribunal federal

Por: Alyssa Chen

Artículo de MN Reformer

Christian Castro, el agente del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE. UU. (ICE) que en enero disparó a un hombre a través de la puerta de una vivienda en el norte de Minneapolis, fue puesto en libertad el jueves por la noche bajo fianza condicional de la cárcel del condado de Hennepin, donde se encontraba detenido por cargos a nivel estatal.

En su primera comparecencia ante el tribunal federal de distrito en St. Paul el viernes, por un caso distinto, Castro se declaró inocente de seis cargos de declaraciones falsas, derivados de seis presuntas mentiras que le dijo a los investigadores del FBI después del tiroteo.

Castro había comparecido el jueves ante un tribunal estatal en el centro de Minneapolis para enfrentar cuatro cargos estatales de agresión en segundo grado, así como un cargo por denuncia falsa de un delito.

El 14 de enero, en pleno apogeo de la Operación Metro Surge, Castro se vio envuelto en una persecución automovilística con Alfredo Aljorna, que terminó en la casa de Aljorna, en el norte de Minneapolis. Según una declaración jurada del FBI, Castro y otro agente del ICE habían confundido a Aljorna con otro hombre latino. Aljorna salió de su auto y resbaló al intentar entrar a su casa, momento en el que Castro intentó arrestarlo. Julio César Sosa-Celis, compañero de cuarto de Aljorna, intentó ayudarlo, lo que provocó un forcejeo de 11 segundos entre los tres. Después de que ambos hombres escaparan y corrieran hacia el interior, Castro les disparó; la bala atravesó la puerta principal e impactó a Sosa-Celis en la pierna antes de detenerse en la pared de la habitación de un niño, según los documentos de la acusación.

En una entrevista tras el tiroteo, Castro le dijo a un agente del FBI que Sosa-Celis y Aljorna lo habían agredido con una escoba y una pala para nieve en una pelea de tres minutos antes de que él abriera fuego, lo que dio lugar a cargos por agresión contra los dos hombres que fueron retirados después de que las grabaciones de vigilancia demostraran que las declaraciones de Castro eran falsas.

Los fiscales estatales presentaron cargos contra Castro en mayo, y un gran jurado federal lo acusó formalmente a principios de septiembre. Un fiscal federal adjunto de Minnesota había estado impulsando graves cargos federales por violación de los derechos civiles contra Castro, pero recibió instrucciones de funcionarios del Departamento de Justicia en

Washington, D.C., de rebajar los cargos. El fiscal fue luego despedido, informó CBS News, citando a cuatro fuentes anónimas familiarizadas con el asunto.

Los procesos estatales y federales se están llevando a cabo simultáneamente. Castro, quien durante meses se había negado a aceptar su extradición a Minnesota desde una cárcel de Texas, se entregó a las autoridades federales a principios de septiembre después de que un gran jurado federal lo acusara de los seis cargos. Quedó en libertad bajo fianza tras comparecer ante un tribunal federal en McAllen, Texas, y se le ordenó comparecer ante un tribunal federal en Minnesota para la audiencia del viernes. Castro viajó en auto desde Texas hasta Minnesota esta semana, donde fue detenido el miércoles en el centro de Minneapolis por la Oficina de Aprehensión Criminal de Minnesota.

El jueves, el juez de distrito del condado de Hennepin, Paul R. Scoggin, fijó la fianza en 200 000 dólares, siempre y cuando Castro acepte no poseer armas de fuego, no contactarse con los testigos, someterse a monitoreo electrónico, firmar una renuncia a la extradición —un acuerdo para ser extraditado sin una audiencia formal en el futuro— y entregar su pasaporte a las autoridades estatales de inmediato si se lo devuelven las autoridades federales.

La fiscal del condado de Hennepin, Mary Moriarty, dijo que espera que Castro presente una moción para trasladar el caso estatal a un tribunal federal, lo cual, según ella, su oficina está preparada para litigar.

Castro fue puesto en libertad bajo fianza condicional de la custodia estatal alrededor de las 6 p. m. del jueves, según el registro de detenidos de la oficina del alguacil del condado de Hennepin. El viernes se presentó ante el tribunal federal con un traje negro y un monitor de tobillo, lo que contrastó marcadamente con el día anterior, cuando aún se encontraba bajo custodia estatal y compareció ante el tribunal estatal en una cabina acristalada y con el uniforme naranja de la cárcel.