A medida que la administración de Trump desmantela el Estatus de Protección Temporal, los salvadoreños podrían ser los siguientes

Por: Ariana Figueroa

Artículo escrito por MN Reformer

Durante años, José Palma ha defendido a los inmigrantes con Estatus de Protección Temporal que provienen de países considerados demasiado inestables para regresar.

Pero a medida que la administración de Trump ha retirado esas protecciones humanitarias a casi un millón de personas, este ciudadano salvadoreño no está seguro de si su propio estatus legal seguirá vigente la próxima semana.

«Voy día a día», dijo Palma, quien vive en Texas, a States Newsroom en una entrevista.

En dos años bajo la administración de Trump, el programa humanitario bipartidista de Estatus de Protección Temporal, creado por el Congreso en 1990 y promulgado como ley por el expresidente republicano George H. W. Bush, ha quedado prácticamente eliminado.

Palma obtuvo el TPS por primera vez en 2001, junto con aproximadamente 170 000 beneficiarios de El Salvador, debido a varios terremotos que desplazaron a más de una sexta parte de la población y dejaron miles de muertos. Estados Unidos renovó las protecciones a lo largo de los años, citando el desplazamiento continuo y la violencia persistente.

Sin embargo, la designación del TPS para El Salvador está programada para expirar el 9 de septiembre, y el Departamento de Seguridad Nacional no ha dado ninguna indicación de si se renovarán las protecciones.

Según la política del DHS, normalmente se hace un anuncio con 60 días de anticipación a la fecha de vencimiento del TPS si se planea una renovación.

El diputado demócrata Jim McGovern, de Massachusetts, quien ayudó a redactar la ley del TPS cuando era miembro del personal del Congreso, dijo que le ha pedido al secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, que renueve las protecciones para El Salvador.

“Aún no he recibido una respuesta”, dijo McGovern durante una conferencia de prensa celebrada el jueves en el Capitolio de EE. UU. A él se unió el representante republicano de Nebraska, Don Bacon, quien señaló que muchos beneficiarios salvadoreños del TPS trabajan y viven en su distrito de Omaha.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no respondió a la solicitud de comentarios de States Newsroom.

La postura de la administración de Trump respecto al programa es que es “temporal” y que las condiciones en esos países han mejorado, a pesar de las advertencias del Departamento de Estado de no viajar a algunos de los países donde ha finalizado la designación del TPS, como Haití.

Si finaliza el TPS para El Salvador, solo 103 000 de los 1,3 millones de beneficiarios iniciales de todo el mundo contarán con protección: 150 del Líbano, 1 790 de Sudán y 101 150 de Ucrania.

Decisión de la Corte Suprema

El TPS se otorga a los nacionales que provienen de un país que sufre un desastre natural, violencia u otras circunstancias extremas, lo que les permite permanecer en EE. UU. y obtener permisos de trabajo.

Algunas protecciones pueden durar entre seis y 18 meses, y cada proceso de renovación requiere que el beneficiario del TPS se someta a una verificación de antecedentes y otros controles de seguridad.

Antes de la segunda administración de Trump, 17 países formaban parte del programa. Solo quedan cuatro, entre ellos El Salvador, ya que la Casa Blanca ha seguido adelante de manera agresiva con su campaña de deportaciones masivas.

La Corte Suprema facilitó esta medida después de dictaminar este verano que las decisiones del poder ejecutivo para poner fin al TPS no estaban sujetas a revisión judicial. La orden significó que los tribunales de instancia inferiores, que inicialmente habían impedido que la administración de Trump pusiera fin a las designaciones, tuvieron que revocar sus decisiones.

Ahora, los beneficiarios se enfrentan al fin del TPS con solo 60 días de preaviso.

“Es una de esas cosas que resultan un tanto crueles: tener familias que están estables y lo han estado durante décadas, tener personas que han estado haciendo todo lo que el gobierno les pidió que hicieran durante 25 años y, de repente, si la decisión es poner fin al TPS, solo se les brinda 60 días de protección antes de obligarlas a regresar a un país en el que no han estado por décadas”, dijo Palma.

Uno de los primeros países en recibir la designación del TPS tras su incorporación a la ley fue El Salvador.

Quitarles el TPS a los salvadoreños no solo perjudicaría a la economía de EE. UU., sino que también afectaría negativamente a la frágil economía de El Salvador, según predicen los defensores de los derechos de los migrantes. Más de una cuarta parte del Producto Interno Bruto de El Salvador proviene del dinero que los familiares envían a sus seres queridos en su país de origen, lo que se conoce como remesas.

“La economía de El Salvador se ha construido gracias a todas las remesas”, afirmó Ana María Méndez-Dardón, directora para Centroamérica de la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA). “Por lo tanto, si la gente regresa, eso tendría un impacto enorme, ya que la economía depende del dinero que las personas de El Salvador que viven en Estados Unidos envían a El Salvador”.

Este gasto también tiene un impacto en Estados Unidos. Los beneficiarios salvadoreños del TPS aportan 5.4 mil millones de dólares a la economía estadounidense y pagan 1.5 mil millones de dólares en impuestos federales, estatales y locales, según el grupo de investigación y defensa de la inmigración FWD.us.

Alrededor de 152,000 beneficiarios del TPS de El Salvador forman parte de la fuerza laboral, principalmente en los sectores de la construcción, la manufactura, la edificación y el transporte.

Iniciativas en el Congreso

El TPS no abre un camino hacia la ciudadanía y un beneficiario solo puede solicitarlo cuando el país recibe dicha designación.

Algunos beneficiarios del TPS pueden solicitar asilo si cumplen con los requisitos, mientras que otros podrían solicitar ajustar su estatus al de residente permanente legal, o titular de tarjeta verde, a través de una petición basada en la familia o en el empleador.

El Congreso ha realizado algunos esfuerzos para extender el TPS a algunos beneficiarios. A principios de este año, la Cámara de Representantes aprobó un proyecto de ley para extender el TPS a hasta 350,000 haitianos con apoyo bipartidista, pero se ha estancado en la Cámara Alta.

El senador demócrata de Maryland, Chris Van Hollen, intentó impulsar un proyecto de ley en el Senado para crear una vía legal hacia la ciudadanía para los inmigrantes con TPS, pero fue bloqueado por el senador republicano de Missouri, Eric Schmitt.

McGovern dijo el jueves que existe un impulso bipartidista para extender las protecciones a los beneficiarios del TPS. Prueba de ello fue la presencia de Bacon en la conferencia de prensa.

“¿De qué sirve expulsar a personas que han estado aquí legalmente, que están trabajando, que forman parte de nuestra comunidad?”, dijo Bacon. “No le hace bien a nadie”.

Derechos humanos en El Salvador

Muchos beneficiarios salvadoreños del TPS están preocupados por ser obligados a regresar a El Salvador, donde grupos de derechos humanos han expresado su inquietud por el gobierno autoritario del presidente Nayib Bukele, señaló Méndez-Dardón, de WOLA.

WOLA es un grupo de investigación y defensa que tiene como objetivo promover los derechos humanos en América del Norte y del Sur. Ha documentado cómo el partido político de Bukele ha suspendido los derechos al debido proceso y ha llevado a cabo un encarcelamiento masivo de presuntos miembros de pandillas en un esfuerzo por reducir la delincuencia y los asesinatos.

Más de 90 000 salvadoreños han sido encarcelados sin el debido proceso y cientos han muerto en las cárceles o han desaparecido sin dejar rastro, según han informado grupos de derechos humanos.

“Así que, para los salvadoreños que podrían ser repatriados, el riesgo ya no son los grupos criminales ni las pandillas, porque muchos de ellos huyeron del país debido a la situación de seguridad”, dijo Méndez-Dardón. “Pero aunque las pandillas ya no son la amenaza, ahora la amenaza es el Estado”.

Bukele se ha reunido varias veces con el presidente Donald Trump en la Casa Blanca y mantiene una relación de trabajo de varios años con el secretario de Estado Marco Rubio, quien el año pasado otorgó a El Salvador la calificación de seguridad más alta posible para viajar, el nivel 1.

En 2024, el Departamento de Estado emitió una advertencia de nivel 3 para El Salvador, en la que se recomendaba a las personas que reconsideraran viajar debido a preocupaciones de seguridad.

La administración de Trump también llegó a un acuerdo el año pasado con el gobierno salvadoreño para pagar hasta 6 millones de dólares a cambio de detener a cientos de venezolanos en una brutal megacárcel. En el caso de gran repercusión mediática de Kilmar Abrego García, el salvadoreño de Maryland que fue deportado por error a la megacárcel, los abogados documentaron la tortura física y psicológica que sufrió mientras estuvo allí.

“La gente vive básicamente con el miedo constante de ser detenida por las fuerzas de seguridad”, dijo Méndez-Dardón.

Niños con ciudadanía estadounidense

Palma, quien también asistió a la conferencia de prensa, dijo que él, junto con otros beneficiarios salvadoreños del TPS, están preocupados por el gobierno de El Salvador.

“Así que la delincuencia ha bajado, pero ahora han aumentado las violaciones a los derechos humanos”, dijo. “Eso es preocupante, porque además el gobierno se está volviendo más agresivo contra la oposición y los medios de comunicación públicos”.

Palma cuestionó si El Salvador contaría con la infraestructura necesaria para acoger hasta 200 000 salvadoreños, entre los beneficiarios del TPS y sus familias. Muchos tienen hijos con ciudadanía estadounidense.

Palma, quien tiene cuatro hijos con ciudadanía estadounidense, dijo que dos de ellos aún están en la escuela primaria. Uno tiene 11 años y el otro, 8.

«Este es su país», dijo refiriéndose a sus cuatro hijos. «Son de aquí. Pero si perdiera la protección del TPS y me viera obligado a regresar a El Salvador, no solo me afectaría a mí. Afectaría a toda la familia. Esa es más o menos la situación por la que están pasando tantas personas en todo el país en este momento».

Apoyando a su mamá

Según la Alianza Nacional del TPS, hay aproximadamente 150 000 niños con ciudadanía estadounidense que tienen un padre o una madre salvadoreño(a) beneficiario(a) del TPS.

Cristel Argueta es una de esas niñas. A sus 20 años, es estudiante universitaria en la Universidad Fairleigh Dickinson, en Nueva Jersey. Pero el jueves faltó a cuatro clases de su carrera de criminología y justicia penal para viajar a la capital del país y abogar por una prórroga del TPS para El Salvador.

“Me estoy perdiendo clases para estar aquí, pero vale la pena porque es por mi familia”, dijo.

Su mamá, beneficiaria del TPS originaria de El Salvador, llegó a Estados Unidos cuando tenía 19 años, huyendo de la guerra civil que duró desde 1979 hasta 1992. Su mamá pudo obtener el TPS en 2001.

“Ha estado en este país más tiempo del que pasó en El Salvador”, dijo Argueta. “El TPS lo iniciaron los salvadoreños, y no quiero perder a mi mamá”.

Ella espera que el TPS de su mamá se extienda al menos hasta que Argueta cumpla 21 años, momento en el que podrá convertirse en patrocinadora y solicitar que se cambie el estatus de su mamá al de residente permanente legal.

“Nadie debería pasar por esto a ninguna edad”, dijo. “Ver la diferencia con mis compañeros de la escuela que tienen 20 años, esperando cumplir 21 para poder tomar su primera bebida legal o ir de fiesta, pero yo quiero cumplir 21 solo para darle a mi mamá un estatus legal. Un estatus legal permanente”.