Familiares lloran la muerte de Jamal Mitchell, policía de Minneapolis

Por: Nicole Ki-MPR

El agente de policía de Minneapolis Jamal «Molly» Mitchell tenía «un corazón para la gente».

Ya fuera mostrando su gran sonrisa o charlando con gente nueva, Mitchell siempre intentaba animar a las personas que le rodeaban.

«Si veía a alguien en la esquina con una sartén, rebuscaba en su bolsillo y le daba», dijo Janet Raper-Edwards, madre de Mitchell. «Le encantaba la gente. Le encantaba ayudar a la gente. Así era Jamal, siempre quería ayudar a alguien».

Mitchell, de 36 años, murió en acto de servicio el jueves mientras respondía a un tiroteo en el barrio Whittier de Minneapolis. Fue una de las tres personas que murieron, incluido el autor de los disparos. Al menos otras cuatro personas resultaron heridas.

El jueves por la noche, Mitchell y otros miembros del personal de emergencias fueron enviados tras recibir un informe de un doble tiroteo cerca de la calle 22 y la avenida Blaisdell. Mitchell recibió un disparo cuando intentaba prestar asistencia médica a una persona que se encontraba a una manzana de distancia del incidente, y más tarde murió a consecuencia de las heridas.

«Eso en sí mismo, eso es lo que Jamal era instintivamente. Eso es un tributo a su fundación, poner a los demás en primer lugar. Vivir una vida desinteresada para impactar en el corazón de alguien, para impactar en la vida de alguien”, dijo Denise Raper, tía y madrina de Mitchell.

Mitchell nació y creció en Connecticut y tiene otros seis hermanos. Se trasladó a Minnesota hace unos cinco años y ha criado a sus tres hijos en Minneapolis con su novia. Sus hijos tienen 9, 7 y 5 años.

En 2022, Mitchell se convirtió en agente del Departamento de Policía de Minneapolis. Raper-Edwards, que crió a Mitchell y a sus seis hermanos como madre soltera, dijo que está orgullosa del hombre y padre que llegó a ser.

«Saber que tengo siete y saber que él es gemelo y que perdí a uno, me rompe el corazón. Y sé que con el tiempo Dios lo sanará. Pero voy a echar de menos esas llamadas. Me llamaba de camino al trabajo, ‘Mamá, ¿qué haces? Y me decía, ‘Oh, mira a este imbécil conduciendo’, me hacía esos estúpidos comentarios. Y yo le digo: «Mira, cariño, ten cuidado ahí fuera. Tómate tu tiempo’. Y él me decía: ‘Mamá, yo me encargo'”, contó entre risas.

«Nunca tendré otro Jamal, es irremplazable».

A Mitchell le encantaba ser policía. Cuando visitó a su madre y a su padrastro en Florida hace dos meses, pasearon juntos por el centro de Disney. Mitchell se aseguraba de saludar a todo el mundo, incluidos los que llevaban uniforme.

«Hablaba con la gente al pasar, especialmente con un agente de policía. Lo primero que decía era ‘Gracias por su servicio. Por cierto, déjeme decirle que yo también soy policía’. Les hacía saber que era policía y se ponían a hablar”, dijo Dennis Ray Edwards Sr., padrastro de Mitchell.

La familia de Mitchell está planeando un servicio para conmemorar a Mitchell en su ciudad natal en Connecticut. Dicen que echarán mucho de menos su «espíritu bondadoso».