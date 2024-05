La Cámara de Minnesota votará una enmienda sobre igualdad de derechos que incluye protecciones para la identidad de género y el aborto

Dana Ferguson y Clay Masters-MPR

La Cámara de Minnesota planeaba debatir un proyecto de ley el lunes sobre una propuesta de enmienda constitucional que sellaría en las protecciones estatales para la raza, el sexo y la identidad de género, entre otros.

El proyecto de ley pondría una pregunta a los votantes en 2026 preguntando si apoyan la prohibición de la discriminación basada en la raza de una persona, clase, sexo, identidad de género o “decisiones sobre todas las cuestiones relacionadas con el propio embarazo o la decisión de quedar o permanecer embarazada.”

Los partidarios del proyecto de ley afirman que es crucial garantizar las protecciones en la Constitución del estado para asegurar que perduren en el tiempo. Los detractores, por su parte, afirman que el proyecto de ley es engañoso porque enuncia las protecciones para el embarazo en el lenguaje que se presentaría a los votantes, pero no detalla la cobertura que proporcionaría a quienes accedan al aborto, a la fecundación in vitro o a otros resultados del embarazo.

De aprobarse, Minnesota contaría con la enmienda sobre igualdad de derechos más amplia del país.

El Senado de Minnesota aprobó una versión diferente del proyecto de ley el año pasado. Y no está claro si la propuesta que se tramita en la Cámara tendría el apoyo necesario para ser aprobada este año. Ambas cámaras tendrían que aprobar el mismo texto para presentarlo a los votantes de Minnesota.

Los legisladores del DFL y los defensores que habían pasado décadas instando a la aprobación de la enmienda de igualdad de derechos, dijo que el voto de la Cámara era desde hace mucho tiempo. Dijeron el lunes que, si bien la Legislatura dio pasos el año pasado para garantizar la protección jurídica de las personas que buscan el aborto y la atención de afirmación de género en Minnesota -, así como los que prestan los servicios – es necesario que haya salvaguardias más permanentes en su lugar.

“Eso es lo que hemos venido a hacer hoy, asegurarnos de que estas protecciones nunca puedan ser eliminadas, independientemente de quién esté al mando. Independientemente de los jueces que designemos, vamos a tener estas protecciones consagradas en nuestra Constitución”, dijo el líder de la mayoría en la Cámara, Jamie Long, DFL-Minneapolis.

La medida ya ha suscitado la oposición de grupos conservadores. El grupo antiabortista Minnesota Citizens Concerned for Life (Ciudadanos de Minnesota preocupados por la vida) ha lanzado una campaña publicitaria de siete cifras con el objetivo de bloquearla en la Asamblea Legislativa y trabajar en la creación de una oposición pública si llega a los votantes.

La líder de la minoría en la Cámara de Representantes, Lisa Demuth, republicana de Cold Spring, dijo que la propuesta era una solución en busca de un problema, porque muchas de las protecciones ya están recogidas en la legislación estatal. Ella dijo antes de una votación en el pleno que los legisladores deben bloquear el proyecto de ley.

“El lenguaje que se propone no es transparente. No está claro”, declaró Demuth a MPR News. “Se está expresando una prioridad que los demócratas tienen de una manera que los votantes de Minnesota realmente tendría que ser consciente de”.

Demuth dijo que planeaba presentar enmiendas que ofrecieran protecciones basadas en la edad y la religión. Los partidarios de la enmienda afirman que las constituciones estatal y federal ya garantizan la protección de la religión.

Partidarios y detractores han dicho que esperan que la campaña pública en torno a la enmienda sea costosa.

Minnesotanos que apoyan la enmienda, así como los opositores, se reunieron fuera de la Cámara el lunes por la mañana antes del debate. Los partidarios enarbolaron carteles verdes de “Sí a la ERA” y corearon que el proyecto de ley se aprobara este año. Los opositores vestían de rojo y levantaban pancartas que pedían a los legisladores que “Detengan la ERA”.

Mara Glubka permaneció fuera de la cámara con un grupo que instaba a la aprobación del proyecto de ley. Glubka es una mujer transexual de Richfield y lleva seis años abogando por la medida.

“Me gusta mucho que me incluya a mí y a la gente como yo. Y lo dice explícitamente”, dijo Glubka. “Hace unos años, ese lenguaje se negoció. Y ahora estamos ante una enmienda sobre igualdad de derechos que es la más inclusiva de todo Estados Unidos. No sé, no podría pedir más, de verdad”.

Genevieve Moellring, de Farmington, enarboló su cartel oponiéndose al proyecto de ley y dijo que no apreciaba que la medida ofreciera protección a las personas que buscan abortos.

“Personalmente, no creo en el aborto”, dijo. “Porque creo que Dios ha designado esa vida desde el principio. Y es un error de nosotros como seres humanos que hemos tratado de sustituir a nosotros mismos como Dios Todopoderoso “.

El líder de la mayoría del Senado Erin Murphy, DFL-St. Paul, dijo la semana pasada que los líderes del DFL están alineados en sus objetivos para la legislación, pero aún no han llegado a un acuerdo sobre el mejor enfoque.

“Estamos arraigados en los mismos valores con los mismos objetivos. Y eso es lo que tenemos que limar”, dijo.