Las escuelas de Minnesota deben ofrecer las mismas comidas a los estudiantes, independientemente de la deuda del almuerzo, dictamina el fiscal general

Los estudiantes que estén atrasados en el pago de sus almuerzos ya no tendrán que comer un sándwich de queso, tras la decisión del fiscal general Keith Ellison. Los defensores esperan que sea un paso hacia las comidas escolares gratuitas para todos los estudiantes.

Por BECKY Z. DERNBACH-Sahan Journal

Las escuelas de Minnesota deben ofrecer las mismas comidas a todos los estudiantes, independientemente de su deuda de almuerzo, el Fiscal General Keith Ellison ha dictaminado.

“La ley de Minnesota es clara: no se puede negar a los estudiantes cuyas familias tienen dificultades para costear su vida un almuerzo escolar regular u ofrecer una comida alternativa de calidad inferior en lugar de un almuerzo regular”, dijo Ellison en un comunicado de prensa del Departamento de Educación de Minnesota.

El Departamento de Educación elogió el fallo el viernes y dijo que había notificado a los distritos escolares que aplicaran inmediatamente políticas para ofrecer las mismas comidas a todos los estudiantes.

“Sabemos que ha sido un gran punto de estrés para las familias, tratando de averiguar cómo pagar por estas comidas además de todo lo demás”, dijo Leah Gardner, el director de política de Hunger Solutions Minnesota, una organización sin fines de lucro que aboga por las comidas escolares gratuitas. “Así que creo que es un gran alivio”.

Durante dos años de la pandemia, las escuelas proporcionaron comidas gratuitas a todos los estudiantes. El Congreso no renovó la financiación para este año escolar, lo que significa que las familias que no cumplen los requisitos de ingresos deben volver a pagar por las comidas escolares. Pero a medida que la inflación presiona las finanzas de las familias, la deuda por las comidas de los estudiantes y la inseguridad alimentaria aumentan.

La legislatura de Minnesota aprobó en 2021 una ley que prohíbe “avergonzar” a los estudiantes con deudas de comidas. La ley establece que las escuelas deben asegurarse de que “cualquier recordatorio para el pago de los saldos pendientes de las comidas de los estudiantes no degrada ni estigmatiza a ningún niño.”

Pero desde que las comidas escolares fueron gratuitas para todos los niños en 2021, este año escolar es la primera vez que se ha puesto a prueba esa política, explicó Gardner. Esta nueva ley es la base del fallo de Ellison.

Jessica Webster, abogada del Proyecto de Defensa de Servicios Legales y Ayuda Legal de Mid-Minnesota, dijo que su organización había examinado las políticas de 330 distritos escolares e identificó 124 en distritos rurales, suburbanos y urbanos que eran “deficientes.” La política de un distrito decía que los niños no podían recibir leche o zumo para la merienda de la mañana si tenían un saldo negativo. Otra decía que se podía negar la comida a los alumnos que tuvieran deudas.

En agosto, Webster envió una carta al Departamento de Educación de Minnesota con sus conclusiones. Solicitó al departamento que pidiera a Ellison una opinión consultiva sobre la legalidad de estas políticas.

Según la ley de Minnesota, el fiscal general puede emitir dictámenes jurídicos sobre las escuelas públicas a petición del comisario de educación. Estas opiniones son vinculantes a menos que un tribunal dictamine lo contrario. Heather Mueller, comisionada del Departamento de Educación de Minnesota, pidió a Ellison una opinión sobre las comidas alternativas.

Ellison examinó las políticas de los distritos escolares que proporcionaban comidas alternativas a los estudiantes con deudas de almuerzo. Una política decía que los estudiantes con deudas pendientes recibirían un sándwich de queso, una pieza de fruta y leche; otra decía que esos estudiantes recibirían una “comida mínima” de un sándwich de mantequilla de cacahuete y mermelada con leche.

Llegó a la conclusión de que estas comidas alternativas no cumplían la ley.

“Si las comidas alternativas identificables se proporcionan sólo o principalmente a los estudiantes con deudas de comidas pendientes, estos estudiantes son claramente identificados entre sus compañeros como deudores de comidas”, escribió. “Como tal, la práctica estigmatizaría a un estudiante”.

“Estamos revisando la opinión del fiscal general y ayudaremos a nuestros distritos escolares con los cambios de política necesarios”, dijo Kirk Schneidawind, director ejecutivo de la Asociación de Consejos Escolares de Minnesota, en un comunicado.

Webster elogió la decisión como un paso importante hacia las comidas escolares universales, que espera que la Legislatura financie el próximo año.

“Si la ley establece que no se puede negar la comida a un niño, financiemos esa comida para todos los niños y no pongamos a los niños en el medio y no pongamos a los distritos escolares en un aprieto financiero”, dijo. Gardner está de acuerdo.

“Tenemos la esperanza de que 2023 sea el año en que lo consigamos y podamos ofrecer comidas escolares gratuitas a todos los niños”, dijo.

El próximo año, los demócratas controlarán ambas cámaras de la Legislatura, así como la oficina del gobernador. La presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, dijo al Sahan Journal a principios de esta semana que la alimentación de los niños era una prioridad del DFL.

“Cuando los niños llegan a la escuela por la mañana, todos deberían poder ir a la cafetería y tomar un yogur, un zumo de naranja y un poco de leche para empezar el día listos para aprender”, dijo. “Cuando van a almorzar, no deberían tener tickets de almuerzo de diferentes colores”.

La necesidad es tan urgente, dice Gardner, que le gustaría ver una sesión especial para financiar las comidas escolares universales incluso antes de que la nueva legislatura se reúna por primera vez en enero.

“Sinceramente, no puede llegar lo suficientemente rápido”, dijo.