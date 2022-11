El permiso familiar remunerado, por la vía rápida en el Capitolio de Minnesota

Dana Ferguson-MPR

Después de años de llegar a corto en el Capitolio de Minnesota, los partidarios de un programa de licencia familiar y médica pagada tienen una clara oportunidad de conseguir un plan a través de la línea de meta en 2023.

Los líderes demócratas en la Legislatura y el gobernador Tim Walz dijo que el tema será una prioridad el próximo año. Y con los DFLers que tienen las palancas de poder en el Capitolio el próximo año, la propuesta tiene una nueva vía rápida para su aprobación.

Eso ha dejado a los partidarios, incluidos los líderes religiosos, los sindicatos y los grupos de atención de la salud, esperanzados sobre sus perspectivas. Por su parte, los grupos empresariales han manifestado su preocupación por que la propuesta sea un enfoque único.

Según el plan, los trabajadores y los empleadores pagarían a un fondo estatal que funcionaría como el fondo del seguro de desempleo. Y los trabajadores podrían recurrir a ese fondo para la sustitución parcial del salario si necesitan ausentarse para tener un bebé, cuidar a un ser querido o recuperarse de una enfermedad.

Las versiones anteriores del proyecto de ley concedían 12 semanas de baja familiar remunerada y 12 semanas de baja por enfermedad. Pero la diputada Ruth Richardson, DFL-Mendota Heights, dijo que todavía está limando los detalles. El mayor problema es la nivelación del campo de juego, dijo.

“Hay un desafortunado legado en nuestro país de tener redes de seguridad desiguales. Y ésta es realmente una forma de garantizar que haya una red de seguridad más equitativa”, dijo Richardson. “Y por eso creo que es realmente importante, porque es una forma de reconocer la humanidad inherente de todos, no sólo de las personas que tienen la suerte de tener a alguien que piensa que se merece un permiso”.

Corinne Freedman Ellis vio esa desigualdad de primera mano en su trabajo como pastora. Freedman Ellis dijo que tuvo la suerte de tener una licencia pagada cuando nació su hija, pero muchos de sus feligreses no han tenido esa opción. Eso es lo que la ha llevado a abogar por la licencia familiar pagada en el Capitolio.

“He tenido miembros de mi congregación que no han podido ausentarse del trabajo para cuidar de sus padres ancianos o moribundos y se han sentido divididos entre, ya sabes, cuidar de sus seres queridos y poder llegar a fin de mes o pagar el cuidado de ese miembro de la familia”, dijo.

Un análisis del Departamento de Salud del estado descubrió que dos tercios de las madres de Minnesota se tomaron alguna licencia no remunerada después de dar a luz. Y entre ellas, las madres con bajos ingresos eran más propensas a tomar exclusivamente permisos no remunerados.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, DFL-Brooklyn Park, dijo que se trata de una discrepancia que el estado debe abordar.

“Es realmente una cuestión de privilegio donde tenemos personas en el extremo superior de la escala de ingresos donde el tiempo libre pagado es sólo una parte estándar de su salario y la gente en el extremo inferior de la escala de pago tiene que ir a trabajar cuando están enfermos”, dijo Hortman. “Y podemos arreglar eso, y espero que lo hagamos”.

Algunos grupos empresariales afirman que imponer la cobertura es un enfoque equivocado. Y dicen que trabajarán para ayudar a los legisladores a entender el costo financiero que el plan podría tener en las empresas en la próxima sesión legislativa.

Lauryn Schothorst, directora de política laboral de la Cámara de Comercio de Minnesota, dijo que es una buena práctica ofrecer permisos familiares pagados a los empleados, y el 80% de los empleadores de la cámara lo hacen ahora.

Las empresas que no ofrecen permisos no pueden permitírselo, y es poco probable que eso cambie si el estado adopta un programa estatal, dijo Schothorst. “Si no puedes permitirte algo voluntariamente, ¿cómo vas a permitirte el mandato?”. dijo Schothorst.

Ese es un punto en el que algunos propietarios de pequeñas empresas hacen hincapié cuando hablan de las propuestas de permisos pagados. Mike Flynn, que gestiona una plaza de viajes en St. Charles, a unos 32 kilómetros al este de Rochester, dijo que encontrar el dinero y los trabajadores para sustituir a los que están de permiso remunerado supondría un serio desafío.

“Estamos en un punto en el que a veces tenemos que cerrar nuestro restaurante en ciertos días porque no tenemos empleados para cubrirlo”, dijo Flynn. “Y esto realmente crearía una pesadilla al tratar de crear un horario”.

Grupos empresariales como la cámara y la Federación Nacional de Empresas Independientes también están preocupados porque un programa estatal podría costar más de lo que sugieren las primeras estimaciones. Schothorst señaló que el estado de Washington promulgó un fondo similar que está previsto que tenga un déficit de más de 8 millones de dólares a finales de año.

“La cita de la taza de café que la gente le gusta escupir con respecto a esta propuesta, tal vez para una determinada empresa que podría ser el caso en forma de propuesta, pero no hay ningún límite en el que este programa podría ir”, dijo Schothorst.

Los partidarios del programa dijeron que proporcionar tiempo libre remunerado ayudaría a las empresas a retener a los empleados a largo plazo, porque los trabajadores sabrían que tienen un trabajo cuando regresen. Y podría ayudar a las pequeñas empresas con los costes de ofrecer permisos pagados, ya que cubre las subvenciones para aquellas con menos de 50 empleados.

Jessica Peterson White, que regenta una librería en Northfield, dijo que espera que los legisladores puedan aprobar el plan el próximo año.

“Esta es la forma práctica de garantizar que la gente pueda seguir trabajando mientras cumple con esas responsabilidades, que no estamos obligando a la gente a elegir entre cuidar a sus seres queridos y tener un trabajo”, dijo. “Enmarcarlo como un coste adicional para las empresas es borrar el coste que ya existe y que no tenemos forma de cubrir”.