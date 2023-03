López Obrador arremete contra legisladores de EE.UU. y dice que “no han hecho nada” para combatir la crisis del fentanilo

Por Karol Suárez-cnnenespanol.com

Los legisladores republicanos y demócratas de Estados Unidos “no han hecho nada” para combatir la crisis del fentanilo, afirmó este miércoles el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. “Estamos haciendo mucho en México. Los políticos republicanos y también algunos demócratas en Estados Unidos no han hecho nada contra el fentanilo, porque allí se distribuye esa droga y no se conocieron decomisos ni detenciones de quienes la distribuyen”, dijo el mandatario durante su conferencia de prensa diaria.

México y EE.UU. se reunirán en Washington en abril para tratar tráfico de fentanilo y armas, según cancillería mexicana

“Entonces, es fácil para ellos culpar injustificadamente a México solo por hacer politiquería”, continuó López Obrador. “Y se han atrevido a decir que si no controlamos la entrada de fentanilo a Estados Unidos, van a presentar una iniciativa para que el Ejército estadounidense detenga a las bandas mexicanas de narcotraficantes, violando nuestra soberanía. Eso nunca, nunca lo permitiremos”, advirtió.

“Los legisladores estadounidenses y las autoridades allí no están haciendo su trabajo porque no están enfrentando las causas: no hay programas de atención a los jóvenes en Estados Unidos”, dijo López Obrador.

El presidente de México agregó que su Gobierno ha revisado a todas las empresas que importan fentanilo y ha sumado más requisitos para usarlo con fines médicos.

“El número de decomisos ha crecido como nunca”, dijo. En ese sentido, explicó que pedirá a médicos y científicos mexicanos que analicen la posibilidad de reemplazar el fentanilo para fines médicos por otros analgésicos para dejar de usarlo. “Veremos si es posible”, dijo.