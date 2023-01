Los cambios previstos en la seguridad fronteriza podrían modificar la forma en que los solicitantes de asilo solicitan la entrada legal en Estados Unidos

Los defensores afirman que las propuestas de la administración Biden podrían dificultar el proceso para la mayoría de los solicitantes de asilo, que se presentan en la frontera estadounidense. Un nuevo programa permitiría la entrada a cubanos, nicaragüenses y haitianos que buscan protección temporal.

Por HIBAH ANSARI-Sahan Journal

El presidente Joe Biden ha anunciado nuevas políticas de inmigración que podrían cambiar el modo en que los inmigrantes solicitan asilo en Estados Unidos.

La administración anunció el 5 de enero que reduciría el uso del Título 42, una orden de salud pública que controlaba la migración fronteriza debido al COVID-19. Para seguir aplicando la seguridad fronteriza en lugar de esa disposición, la administración pretende en su lugar poner en marcha nuevas normas para conseguir la entrada legal en Estados Unidos.

El anuncio incluía un nuevo programa de libertad condicional humanitaria para cubanos, nicaragüenses y haitianos que busquen protección temporal en Estados Unidos. Pero tendrían que solicitar protección antes de entrar en el país. Defensores como Lindsey Greising, abogada de Advocates for Human Rights en Minneapolis, dijeron que si se implementan, las nuevas reglas de la administración podrían crear una barrera para algunos inmigrantes que actualmente buscan asilo en Minnesota.

“Si bien estamos muy entusiasmados con cualquier camino legal adicional que se pueda proporcionar a las personas para migrar de forma segura, es importante que la gente sepa que la búsqueda de asilo es un camino legal”, dijo Greising. “La gente que se presenta en la frontera sigue siguiendo una vía legal de migración. Sólo que no es el que al gobierno de Biden le gustaría que siguieran”.

Una regla se hace eco de la prohibición de tránsito del expresidente Donald Trump, dijo Greising, que haría más difícil para los migrantes obtener el estatus de asilo si no buscan primero protección legal en los países que atraviesan en su camino hacia Estados Unidos, por ejemplo, solicitando asilo en México. La prohibición de tránsito fue anulada en los tribunales en febrero de 2021.

Tal como está, el plan de la administración Biden dificultaría la entrada en Estados Unidos de los solicitantes de asilo que se presentan en la frontera, que constituyen la mayoría de ellos, dijo Greising. En su lugar, tendrían que solicitar asilo en el país o países que atraviesen primero, añadió.

Greising dijo que la administración aún no ha publicado las normas oficiales. Una vez publicadas, la administración está obligada a recibir comentarios públicos durante al menos 30 días. A continuación, revisaría los comentarios antes de publicar una norma definitiva.

“Si esa normativa se extendiera a cualquier persona que solicite asilo y haya transitado por un tercer país de camino a EE. UU. [Por ejemplo] eres de El Salvador, y has transitado por Guatemala y México y no has solicitado asilo allí”, dijo Greising. “Tu solicitud de asilo quedaría excluida en virtud de esas normas propuestas y te enfrentarías potencialmente a la deportación”.

La administración Biden sí añadió la posibilidad de que los ciudadanos cubanos, nicaragüenses y haitianos fuera de EE. UU. soliciten un programa de parole humanitario diseñado recientemente para los venezolanos. El parole humanitario permite la entrada temporal y la protección de inmigrantes que huyen de la violencia, los conflictos u otras emergencias en su país de origen. Los beneficiarios pueden obtener permisos de trabajo y están temporalmente protegidos de la deportación, pero, en general, no es una vía formal hacia el estatus legal permanente.

Veena Iyer, directora ejecutiva del Immigrant Law Center de Minnesota, dijo que esta oportunidad sólo está disponible para un reducido grupo de personas.

“Esas personas tienen que mostrar un pasaporte de su propio país, conseguir un patrocinador estadounidense y poder llegar a Estados Unidos por vía aérea”, dijo Iyer. “Ahí estamos hablando de gente con medios, gente con contactos”.

Incluso dentro de esta oportunidad, Greising añadió que los solicitantes de asilo político de Cuba, Nicaragua, Haití y Venezuela pueden tener dificultades para salir de su país de origen de forma segura si no tienen pasaporte o temen usarlo.

Los cubanos, nicaragüenses y haitianos que viven actualmente en Minnesota no se beneficiarían del programa de libertad condicional humanitaria, dijo Greising.

Iyer añadió que las personas de Minnesota procedentes de esos países con casos de asilo pendientes seguirán siendo procesadas. Pero el sistema de asilo sufre actualmente un infame retraso de 1,6 millones de solicitudes pendientes en los tribunales de inmigración de Estados Unidos y en el Servicio de Ciudadanía e Inmigración.

La persecución gubernamental, la violencia de grupos paramilitares, los ataques basados en la identidad contra mujeres y personas LGBTQ+ y los desastres relacionados con el clima son algunas de las razones por las que personas de países de Centroamérica y Sudamérica solicitan asilo en Estados Unidos.

Estos llamamientos son constantes entre los solicitantes de asilo en Minnesota, según Iyer. E independientemente de las políticas que desarrolle la administración Biden, sus luchas continuarán.