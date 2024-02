Los legisladores de Minnesota reactivan una propuesta para limitar la cooperación estatal y local en materia de inmigración

El proyecto de ley prohibiría a las agencias estatales y locales facilitar datos o aplicar las órdenes de detención de los funcionarios federales de inmigración.

Por Hibah Ansari-Sahan Journal

Los legisladores de Minnesota anunciaron sus planes de presentar un proyecto de ley que prohibiría la cooperación entre las fuerzas del orden locales y las fuerzas federales de inmigración.

Los autores del proyecto de ley Representante Sandra Feist (DFL-New Brighton) y el senador Omar Fateh (DFL-Minneapolis) se unió a los defensores de todo el estado en una conferencia de prensa el jueves por la mañana para anunciar la Ley de la Estrella del Norte. Los partidarios de las organizaciones de defensa de los inmigrantes como Fe y Justicia, COPAL MN, y CAPI asistieron a la conferencia de prensa. Más de 40 miembros de la Cámara y el Senado han firmado en el proyecto de ley.

“North Star Act es a la vez acerca de nuestros valores como Minnesotanos, y también es un proyecto de ley altamente técnico diseñado para crear claridad y para asegurar que invertimos los recursos estatales y locales hacia el mejoramiento de los Minnesotanos”, dijo Feist, “en lugar de desperdiciarlos haciendo cumplir nuestras leyes federales de inmigración rotas.”

Fateh señaló múltiples proyectos de ley que se aprobaron para apoyar a los minnesotanos indocumentados en la última sesión legislativa, incluyendo Licencias de Conducir para Todos, que permite a los inmigrantes indocumentados obtener una licencia de conducir. Las ampliaciones de MinnesotaCare también incluyeron cobertura para los indocumentados. El programa North Star Promise ofrece matrícula universitaria gratuita para los minnesotanos de clase trabajadora, incluidos los solicitantes indocumentados.

“Las elecciones presidenciales de este año hacen que muchos estadounidenses tengan miedo de lo que pueda suceder a sus familias y a sus seres queridos”, dijo Fateh. “En estos tiempos de incertidumbre, es necesaria una acción audaz y decisiva para proteger a nuestras comunidades de inmigrantes”.

La Ley Estrella del Norte prohibiría a los funcionarios estatales o locales compartir datos o aceptar fondos que requieran la cooperación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU., o hacer cumplir las órdenes de retención del ICE. En una orden de retención se pide a las fuerzas de seguridad locales que avisen a los agentes de inmigración si un extranjero es puesto en libertad. La legislación también prohibiría a los funcionarios estatales actuar como agentes de inmigración, ya que la inmigración se aplica por ley federal.

Jorge Vargas Pérez, ex recluso de la prisión de Faribault, no pudo acceder a los programas debido a una orden de retención de inmigración. No podía optar a la excarcelación por motivos laborales, ni inscribirse en un programa de rehabilitación de drogodependientes, ni acceder a un programa de excarcelación anticipada tras cumplir dos tercios de su condena. Finalmente consiguió que se levantara la orden de detención.

Vargas Pérez ha estado fuera durante dos semanas y casi de inmediato comenzó a trabajar como asistente legal para el bufete de abogados Puerta Grande en Minneapolis, mientras abogaba por la Ley Estrella del Norte.

“Cualquiera en una situación similar a la mía que tenga un delito calificado que le permita obtener la libertad anticipada-que sea residente o indocumentado-será elegible para la libertad anticipada”, dijo Vargas Pérez después de la conferencia de prensa del jueves. “Este proyecto de ley no nos obligará a estar en la cárcel por más de las dos terceras partes del tiempo que se supone que debemos [cumplir]”.

Vargaz Perez dijo que eliminar las barreras a la libertad anticipada también aliviaría las cargas financieras de alojarlos en las prisiones de Minnesota.

Heidi Romanish, una defensora que trabajó estrechamente en el caso de Vargas Pérez, también asistió a la conferencia de prensa.

“Cuando miramos hacia atrás y vemos familias destrozadas y lo que parecía proporcionar un santuario subterráneo para las personas durante los años de Trump”, dijo Romanish, “el impacto en los estudiantes inmigrantes y el miedo a la separación de las familias que existe-este proyecto de ley llega a eso.”

Romanish dijo que el proyecto de ley también protege los datos de todos los minnesotanos de ser vendidos o adquiridos inapropiadamente por las autoridades de inmigración.

Emilio Rodríguez de COPAL MN dijo que ICE ha abusado de su poder de citación en todo el país para obtener datos sensibles no sólo de las agencias de aplicación de la ley, sino también de las clínicas de aborto, escuelas, ligas de fútbol juvenil, y más.

“Eso es contra lo que lucha este proyecto de ley”, dijo Rodríguez.

Los defensores del proyecto de ley también afirman que fomentará la confianza entre los funcionarios estatales y las comunidades de inmigrantes.

Jesús García García es un estudiante de doctorado de la Universidad de Minnesota que llegó a Estados Unidos de forma ilegal cuando era niño. También es beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia.

“El miedo a la deportación ha sido una sombra constante en mi vida. Ha impactado en cada decisión que he tomado, desde dónde vivo hasta las oportunidades que persigo”, dijo. “Este proyecto de ley significará que yo y otros como yo podríamos centrarnos en nuestro trabajo y nuestros estudios sin el miedo constante a la deportación planeando sobre nuestras cabezas”.

Aunque versiones del proyecto de ley han fracasado en sesiones Legislativas anteriores, Feist dijo que la última iteración de la Ley Estrella del Norte se basa en la retroalimentación de las conversaciones de la comunidad y otras discusiones con expertos.

La sesión legislativa comienza el 12 de febrero. Los partidarios de la Ley Estrella del Norte tienen previsto manifestarse en apoyo del proyecto de ley ese mismo día en el Capitolio del Estado a las 11 de la mañana.