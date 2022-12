Investigación: Los minnesotanos negros, hispanos y asiáticos menores de 65 años tienen más probabilidades de vacunarse contra el COVID-19 – y más probabilidades de sufrir una muerte por esta causa

Los resultados subrayan las desigualdades subyacentes que afectan a las poblaciones de color en Minnesota.

Por Ava Kian | Redactora del MinnPost

En el punto álgido de la pandemia de COVID-19, los proveedores de atención sanitaria observaron el impacto desproporcionado que el virus tenía en las poblaciones de color.

Las poblaciones de color de Minnesota fueron hospitalizadas en tasas más altas y también murieron en tasas más altas que los minnesotanos blancos.

“En nuestras UCI (Unidades de Cuidados Intensivos) veíamos grandes poblaciones de personas de color, que eran las que peor lo pasaban con el COVID”, afirma Nneka Sederstrom, responsable de equidad sanitaria de Hennepin Healthcare.

De hecho, una nueva investigación revela que, a pesar de los mayores niveles de vacunación durante las oleadas delta y omicron de la pandemia, los minnesotanos de color menores de 65 años tenían más probabilidades de morir a causa del virus que los minnesotanos blancos del mismo grupo de edad. Los resultados subrayan las desigualdades subyacentes que afectan a las poblaciones de color de Minnesota.

Respuesta sanitaria

Los minnesotanos negros e hispanos fueron hospitalizados por COVID-19 en tasas que superaron su proporción de la población, un estudio de la Universidad de Minnesota encontró utilizando datos de los primeros meses de la pandemia.

Entre el 30 de abril y el 24 de junio de 2020, los negros representaron el 25% de las hospitalizaciones por COVID-19 en Minnesota, pero el 7% de la población del estado, mientras que los hispanos representaron el 16% de las hospitalizaciones, pero el 6% de la población, según el estudio.

Los hospitales registraban una afluencia de personas de color. Por eso, cuando las vacunas se pusieron en marcha, los responsables de los sistemas sanitarios, como Sederstrom, sabían qué comunidades las necesitaban.

“Cuando dimos una rueda de prensa para promocionar la vacuna, dije muy claramente que no eran ancianos los que morían en nuestras UCI, sino jóvenes que se creían sanos, contraían el COVID y acababan en nuestras unidades, y eran personas de color”, explica Sederstrom. “Esa era nuestra realidad”.

Hennepin Healthcare se asoció con organizaciones comunitarias, como Comunidades Latinas Unidas En Servicio para conectar con la población hispana, e iglesias negras, llevando vacunas y personal a esos lugares. En los tres meses transcurridos entre febrero y mayo de 2021, llegaron a más de 9.000 personas.

Zeke McKinney, médico de HealthPartners, reconoció la necesidad durante el primer verano de la pandemia cuando entró en Wilson’s Image, una barbería del norte de Minneapolis, y se dio cuenta de que era la única persona con mascarilla.

McKinney era consciente de las disparidades raciales a través de su trabajo como médico y reconoció que gran parte de la población negra duda en participar en investigaciones clínicas debido a la desconfianza médica que se remonta al estudio de la sífilis de Tuskegee, dijo. De 1932 a 1972, el estudio pretendía “observar la historia natural de la sífilis no tratada” en la población negra, pero los sujetos del estudio desconocían el objetivo de este y, en su lugar, se les decía que estaban recibiendo tratamiento para la mala sangre, a pesar de que no recibían tratamiento alguno.

McKinney dijo que estuvo a punto de darse la vuelta cuando fue la única persona de la barbería que llevaba mascarilla. “Pero entonces pensé: ‘Si de verdad quiero tratar de implicar a la gente, hablar de lo grave que es el COVID y de por qué tenemos que hacer cosas para protegernos, debería quedarme aquí y hacerlo'”, dijo McKinney.

Y así lo hizo. Dice que siguió cortándose el pelo allí y, finalmente, después de que las vacunas estuvieran disponibles, su barbero le preguntó dónde podía vacunarse.

Con algunos fondos del MDH, McKinney y la barbería empezaron a organizar clínicas de vacunación. Su objetivo era que la clínica estuviera siempre en la peluquería, de modo que, si la gente cambiaba de opinión sobre vacunarse, supiera a dónde volver, dijo.

McKinney dijo que la mayor parte de su éxito se debe a que la clínica estaba en un espacio negro.

“Para la gente de color, incluso para mí como hombre negro y médico, no es lo que más me gusta ir al médico. Así que, si es malo para mí, ¿cuán malo es para alguien que no tiene esta educación, estos privilegios y que no está tan metido en el sistema? “Esta clínica se diseñó para estar en un lugar seguro y cómodo, una barbería, que suele ser un espacio seguro en la comunidad negra”.

Tasas de vacunación elevadas, pero tasas de mortalidad más altas

Todos esos esfuerzos por llegar a las personas de color con las vacunas ayudaron: los autores del estudio descubrieron que las personas negras, hispanas y asiáticas menores de 65 años estaban más vacunadas que los minnesotanos blancos de la misma edad durante la mayor parte de la oleada de la variante delta y durante las oleadas de omicron.

Pero, aunque las vacunas contra la COVID-19 fueron eficaces para prevenir las hospitalizaciones y las muertes en general, no pudieron corregir las disparidades sanitarias subyacentes que hacían a las comunidades de color más vulnerables a la COVID-19: Los minesotanos de color, por ejemplo, tienen más probabilidades de padecer diabetes, asma y cardiopatías -todas ellas comorbilidades de la COVID-19- debido a factores como la pobreza y el acceso a la atención sanitaria.

“Vacunamos a todos los que pudimos para intentar frenar. Aunque las cifras fueron estupendas con la cantidad de vacunas que se administraron, seguimos sabiendo que las disparidades, el racismo sistémico y el racismo ambiental, cuestiones que subyacen a la atención sanitaria en general, son la razón por la que la gente sigue muriendo”, afirmó Sederstrom.

A pesar de las mayores tasas de vacunación, las tasas de mortalidad de las personas de color menores de 65 años fueron superiores a las de las personas blancas del mismo grupo de edad en Minnesota.

Los resultados también sugieren que algunos de los mensajes al principio de la pandemia, que se centraban en las poblaciones de mayor edad como las más vulnerables, no captaban la amplitud de quiénes estaban en mayor riesgo.

“Si se daba por sentado que se trataba de una vacuna destinada exclusivamente a proteger a los ancianos, la suposición era falsa”, afirma Elizabeth Wrigley-Field, investigadora de la Universidad de Minnesota y una de las autoras del estudio. “En este trabajo demostramos que las personas de color de entre 55 y 64 años tienen más riesgo de morir de COVID que las personas blancas que tienen 10 años más. Es una diferencia realmente grande”, afirma.

Detrás de esa diferencia de edad hay factores sistemáticos.

“Nos demuestra lo que ya sabemos que es cierto. Las poblaciones negra, parda e indígena corren un riesgo mucho mayor de sufrir problemas de salud debido a los determinantes sociales de la salud, como la falta de acceso a la atención sanitaria, la falta de acceso a un seguro médico, la inestabilidad económica, la inestabilidad de la vivienda, la falta de acceso a alimentos y la falta de acceso a entornos seguros”, explicó McKinney.

Los investigadores examinaron los datos de los certificados de defunción, que incluyen información como raza, etnia, edad, sexo y lugar de fallecimiento. Sin embargo, no tuvieron acceso a los problemas de salud previos ni a las comorbilidades, explicó Wrigley-Field.

`Las investigaciones futuras podrían profundizar en las razones de las disparidades raciales, pero determinarlas no era el objetivo de este estudio, dijo.

Los proveedores esperan que esta investigación abra los ojos a la gente sobre el racismo y las formas en que afecta a la vida de las personas.

“Espero que ayude a la gente a comprender mejor cómo afecta el racismo a la atención sanitaria. Creo que nos gusta encontrar otra respuesta al por qué. No nos gusta aceptar la realidad del racismo porque nos parece que es un problema demasiado grande para abordarlo. Y como sociedad no queremos afrontar la realidad de que no hemos superado esta enorme mancha de nuestra historia”, afirmó Sederstrom. “Siempre habrá datos que lo pongan de manifiesto. Así que éste es sólo otro ejemplo de datos que ponen de relieve que aún nos queda mucho camino por recorrer, pero si seguimos fingiendo que el racismo no existe, seguiremos teniendo estos resultados”.