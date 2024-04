Los pequeños cambios legislativos (a menudo desapercibidos) pueden ayudar, o entorpecer, el camino hacia la salud universal.

Por: CHUCK JOHNSON-MN Reformer

Ampliar la cobertura sanitaria es un objetivo antiguo pero difícil de alcanzar para muchos estadounidenses. Estados Unidos es el único país industrializado que no ofrece algún tipo de asistencia sanitaria universal.

A lo largo de mi vida se han producido dos mejoras federales significativas en el sistema sanitario estadounidense: Medicare y Medicaid en 1965 y la Ley de Asistencia Sanitaria Asequible en 2010. Cada una de ellas amplió la cobertura de la atención sanitaria.

Sin embargo, puede ser un error centrarse demasiado en una legislación que se produce una sola vez en una generación. En el sistema político de Estados Unidos, la mayoría de los cambios políticos son graduales y, a menudo, más estatales que federales.

Esto es especialmente cierto en el caso de Medicaid. Es un programa federal, pero cada estado tiene su propia variante; existen esencialmente 51 programas de Medicaid en Estados Unidos.

Asistencia Médica -el nombre de Minnesota para nuestro programa Medicaid- experimenta cambios constantes. Mire la hoja de cálculo de cualquier legislación importante sobre salud y servicios humanos y verá docenas de cambios en MA.

En 2023, uno de esos cambios adoptó una nueva opción federal bajo Medicaid que ampliará la cobertura de salud para los niños de Minnesota.

Esta nueva disposición garantiza que los niños con derecho a MA tengan 12 meses de cobertura continua. Esto puede no parecer trascendental. De hecho, puede que se pregunte: ¿Por qué no era ya así? La mayoría de los seguros médicos funcionan sobre una base anual. ¿Por qué no la MA?

La respuesta es complicada, pero es el resultado de unos procesos de elegibilidad para MA que a menudo parecen diseñados intencionadamente para dificultar que las personas conserven su asistencia sanitaria.

Los requisitos de inscripción en MA son onerosos, ya que obligan a los solicitantes a facilitar diversos tipos de información y a mantener una comunicación bidireccional con los condados. Las familias pueden perder a menudo su cobertura por falta de comunicación, pérdida de correo, incomprensión de requisitos complejos y factores similares.

Cuando hay falta de comunicación entre un padre y el condado, los niños pueden perder la cobertura.

La nueva legislación soluciona ese problema, de modo que los niños mantienen su cobertura durante 12 meses, incluso si sus padres pierden un envío. Esto es de vital importancia para el desarrollo infantil. Además, como los niños de color tienen más probabilidades de estar cubiertos por MA que los niños blancos, puede ayudar a abordar las disparidades sanitarias de Minnesota.

Se trata de un cambio gradual, no de un titular. Pero es un avance; mejorar la continuidad de la cobertura es el tipo de mejora discreta que garantiza que las personas -en este caso los niños- tengan acceso a la cobertura. Y lo que es aún mejor, el DHS está solicitando al gobierno federal que permita 72 meses de elegibilidad continua para los niños menores de seis años.

Una vez aplicadas plenamente en 2025, estas disposiciones añadirían más de 30.000 niños a MA.

Desgraciadamente, las políticas progresivas nunca conducen en línea recta a ningún objetivo: siempre hay dos pasos adelante y uno atrás.

A lo largo de los últimos 25 años, los retrocesos en la cobertura de los seguros de enfermedad han estado a menudo motivados por el afán de reducir costes. La sanidad es cara; si menos gente la tiene, el Estado ahorra dinero.

Uno de esos pasos atrás vino de la Legislatura 2015 y todavía está en la ley. Se llama “Coincidencia periódica de datos”.

La Coincidencia Periódica de Datos surgió del típico desorden de fin de sesión. Fue impulsado por la Cámara controlada por los republicanos, que buscaba abordar las preocupaciones planteadas por el Auditor Legislativo sobre la exactitud de las determinaciones de elegibilidad de MA. También estaban tratando de ahorrar dinero para pagar otras iniciativas.

El cotejo periódico de datos coteja los datos públicos con los datos de MA para comprobar si las personas siguen teniendo derecho a MA. Está diseñado para detectar familias que pueden no ser elegibles para MA debido a algún cambio en su situación, como un aumento en los ingresos.

El DHS emitió un informe en 2020 en el que examinaba la Coincidencia Periódica de Datos. En una revisión de más de 500.000 personas sometidas a Periodic Data Match, encontraron que alrededor de 1.300 personas fueron “atrapadas” – identificadas como no elegibles para MA.

Es decir, un cuarto del uno por ciento del medio millón de personas examinadas.

Esto podría ser un resultado aceptable si se hubiera logrado sin perjudicar a nadie. Desgraciadamente, no es el caso. El proceso de cotejo periódico de datos exigió que unas 43.000 personas demostraran que seguían teniendo derecho a MA. Como resultado, 16.000 personas perdieron la cobertura porque se confundieron con el proceso o nunca respondieron a los avisos enviados por correo. Otras 26.000 personas conservaron su cobertura, pero se vieron sometidas al estrés y las molestias de demostrar que seguían cumpliendo los requisitos.

Es un proceso bastante ineficaz: 16.000 personas pierden la cobertura y 26.000 sufren estrés y molestias, todo para “atrapar” a 1.300 personas.

Y por si fuera poco, consideremos lo siguiente: El Auditor Legislativo realizó tres auditorías de elegibilidad de atención médica en 2018, cada una de las cuales concluyó que el DHS “generalmente cumplió” con los requisitos del programa. Todas las auditorías cubrieron períodos antes de que Periodic Data Match fuera incluso implementado. Muchos de los problemas identificados en auditorías anteriores se habían corregido sin la “ayuda” de Periodic Data Match.

Ahora sería un buen momento para derogar la Coincidencia Periódica de Datos, a medida que volvemos a la normalización de los procesos de elegibilidad MA post-pandemia. Pero dada la situación presupuestaria del Estado, una derogación es poco probable este año.

Es más probable que Periodic Data Match se quede por un tiempo más, otro pequeño obstáculo para el objetivo de garantizar que todos los residentes de Minnesota tengan cobertura de salud.