Miles se manifiestan en la capital de Haití para elogiar a Bukele y a las tropas salvadoreñas que combaten a las pandillas

Por Associated Press

Haití y de otras zonas para elogiar al presidente de El Salvador, Nayib Bukele, y a sus tropas mientras combaten a las pandillas en la nación caribeña.

Algunos aferraban carteles en los que suplicaban a Bukele que no se rindiera.

“Sigan luchando… porque, de lo contrario, terminarán matándonos a todos”, decía uno de los carteles.

“¡Denles los drones y los perros!”, gritaban otros, en referencia a los drones explosivos que han atacado zonas controladas por poderosas pandillas y a los perros robot recientemente presentados que patrullan Puerto Príncipe.

Para la noche del martes, el ministro de Justicia haitiano, Patrick Pélissier, quien se encuentra en El Salvador, dijo a los periodistas que “no hay fecha” para la salida de las tropas salvadoreñas y que su apoyo era necesario para reforzar a la policía haitiana al menos hasta que se celebren elecciones el próximo año. Dijo que trabajarían para establecer un marco legal que permita a las fuerzas salvadoreñas permanecer más tiempo. Mientras tanto, el Gobierno de Haití anunció que el Consejo de Ministros ratificó un acuerdo de cooperación entre ambos países, pero no proporcionó detalles.

El mes pasado, Bukele desplegó unos 2.500 soldados en Haití después de que cuatro de sus efectivos fueran atacados el 18 de octubre y quedaran desaparecidos. Los enfrentamientos entre las pandillas y las fuerzas extranjeras respaldadas por las autoridades haitianas no han hecho más que intensificarse desde entonces, mientras Haití sigue sumido en la violencia, con más de 20.000 personas asesinadas en los últimos cinco años y las pandillas controlando aproximadamente el 70 % de Puerto Príncipe.

Por eso Maxseau Lomba se unió a la marcha del martes.

“Las pandillas nos expulsaron; quemaron nuestras casas y mataron a nuestros hijos. Incluso mataron a mujeres embarazadas. Lo hemos perdido todo”, dijo. “Le damos las gracias a nuestro padre, Bukele”.

Marie Michelle Dorville, una vendedora ambulante de 55 años que participó en la marcha del martes, dijo que las pandillas mataron a su pareja y la dejaron a cargo de tres hijos.

“Bukele es un soplo de esperanza”, dijo mientras le pedía a él y a la policía que acabaran con las pandillas “de una vez por todas, para que todos puedan tener una vida normal”.

Sam Vigersky, investigador del Consejo de Relaciones Exteriores, escribió en un informe publicado el martes que es comprensible que los haitianos vitoreen a Bukele: “El despliegue por parte de El Salvador de más tropas en dos semanas que la misión respaldada por la ONU en más de un año ha generado entre muchos haitianos un sentimiento largamente dormido: esperanza”.

Para la tarde del martes, la policía lanzó gases lacrimógenos y dispersó a la multitud cuando se dirigía a un estadio que las fuerzas haitianas y extranjeras habían asegurado recientemente. Había estado en manos de las pandillas durante más de dos años, lo que impedía que Haití disputara en casa sus partidos de clasificación para la Copa Mundial.

Expertos advierten que Haití no tiene un plan a largo plazo Mientras los cánticos de “¡Bukele!” se propagan por Haití, los expertos advierten que no existe un plan a largo plazo para mantener seguro al país una vez que las tropas centroamericanas se retiren.

“Este entusiasmo… podría convertirse en ira contra el Gobierno si las tropas se retiran”, dijo Diego Da Rin, analista del International Crisis Group.

El grupo publicó el martes un informe basado en más de 100 entrevistas con funcionarios de Haití y del extranjero que revela fallos y errores del Gobierno, al tiempo que instó a las autoridades haitianas a elaborar un plan para evitar que su país implosione una vez que las fuerzas internacionales se marchen.

“La nueva misión extranjera promete un alivio temporal del azote de las pandillas, pero su objetivo es debilitarlas, no desmantelarlas”, señaló el informe. “Haití debería empezar a prepararse desde ahora para el día en que sus propias fuerzas vuelvan a ser llamadas a asumir por sí solas la seguridad de la nación”.

Entre las fuerzas que actualmente combaten a las pandillas se encuentran la policía y los soldados de Haití; una fuerza antipandillas respaldada por la ONU; grupos de vigilantes autoproclamados; y Vectus Global, una empresa de seguridad privada fundada por Erik Prince, exmiembro de los SEAL de la Marina de Estados Unidos y fundador de Blackwater. Unos 2.500 soldados salvadoreños combaten a las pandillas en gran medida por su cuenta, tras ser desplegados cuando cuatro de sus efectivos desaparecieron después de ser atacados en lo profundo de territorio controlado por las pandillas. International Crisis Group advirtió que las autoridades carecen de una estrategia para identificar amenazas, coordinar esfuerzos y reducir la violencia a largo plazo.

Ese sentimiento se reflejó también en una caricatura reciente del periódico Le Nouvelliste, que mostraba a haitianos vitoreando a Bukele mientras estaban de pie cerca de una mesa con una hoja de papel en la que alguien había escrito “PLAN ANTIBANDAS” con crayones de varios colores.

La policía de Haití enfrenta problemas cada vez mayores El informe del martes señaló que los planes para establecer un Consejo de Seguridad Nacional encargado de crear una estrategia a largo plazo para hacer de Haití un país más seguro, propuestos hace dos años, nunca se materializaron.

Citando entrevistas con ex altos funcionarios del Gobierno, el informe indicó que algunas personas temían que el consejo supervisara la recopilación de inteligencia, que anteriormente ha sido utilizada por líderes haitianos para perseguir a opositores políticos. Fuentes también dijeron a International Crisis Group que altos funcionarios no querían que los fondos de inteligencia fueran reasignados porque temían perder ese dinero.

International Crisis Group también dijo que, según un asesor extranjero, la falta de una estrategia nacional significa que diversas unidades policiales “a menudo siguen distintas directrices operativas dependiendo de sus donantes extranjeros”.

El año pasado, la Policía Nacional de Haití no contaba con más de 8.000 agentes en servicio activo para un país de casi 12 millones de habitantes, señaló el informe, citando “fuentes con conocimiento de primera mano”. Muchos de esos agentes ocupan puestos de mando y administrativos y no patrullan las calles, “mientras que otros no están entrenados para el combate”.

El informe indicó que el Gobierno redujo la capacitación de siete meses a menos de cuatro para aumentar rápidamente el número de agentes de policía.

También advirtió que los ascensos policiales rara vez siguen criterios como la antigüedad o el mérito, y que algunos agentes de base optan por trabajar con pandillas o recurren a la seguridad privada o al tráfico de armas para obtener ingresos adicionales. Los agentes de menor rango en Haití cobran unos 300 dólares al mes antes de las deducciones obligatorias.

International Crisis Group pidió mejorar los salarios, las prestaciones y las instalaciones para los agentes de policía, así como ofrecerles capacitación especializada y un “sistema claro de ascensos basado en el desempeño y no en la política”.

Los drones explosivos se consideran un mal necesario Se prevé que el número de víctimas aumente a medida que las fuerzas extranjeras dependan cada vez más de helicópteros y drones explosivos —dos recursos de los que carecen las fuerzas de seguridad haitianas— para atacar a las pandillas.

Al menos 87 civiles, entre ellos 21 niños, murieron a causa de drones entre julio de 2025 y septiembre de 2026, según la ONU.

“En este contexto, los indicadores humanitarios avanzan en la dirección equivocada: 5,8 millones de haitianos sufren hambre aguda y 1,5 millones están desplazados, ambas cifras récord”, escribió Vigersky, del Consejo de Relaciones Exteriores.

En el primer trimestre de 2026, la proporción de civiles muertos o heridos por las fuerzas de seguridad respecto del total de víctimas aumentó un 24 %, según International Crisis Group, y se prevé que esa cifra siga creciendo.

International Crisis Group afirmó que el uso de dichas armas “ha producido rendimientos decrecientes… sin generar cambios significativos en el control territorial” ni alterar el equilibrio de poder sobre el terreno.

“Dicho esto, una prohibición total e inmediata del uso de drones no es realista”, señaló el informe.

El vicepresidente salvadoreño Félix Ulloa había dicho el lunes que el acuerdo bilateral con Haití no se haría público.

“Hay una agenda oculta para criticar nuestra operación”, dijo cuando se le preguntó si el acuerdo garantiza el respeto de los derechos humanos y el Estado de derecho.

El Gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a un mensaje en el que se solicitaba su reacción a los comentarios de Pélissier o al anuncio de un acuerdo de cooperación.

Ulloa y el ministro de Seguridad salvadoreño, Gustavo Villatoro, dijeron el lunes que los soldados salvadoreños regresarían a su país tan pronto como fueran encontrados los cuatro técnicos de aviación desaparecidos. “Debemos comenzar a preparar a Haití para un verdadero Estado de derecho, de modo que sus instituciones funcionen y sus marcos jurídicos operen eficazmente en el futuro”, dijo Villatoro.