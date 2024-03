Minnesota es parte de los estados que votarán el Supermartes. Aquí te enseñamos cómo votar

Brian Bakst-MPR

Minnesota es parte de un grupo de estados y territorios que llevan a cabo contiendas para la nominación presidencial en el evento principal de votación multiestatal de las elecciones primarias 2024.

Este evento se denomina Supermartes.

El presidente demócrata Joe Biden y el expresidente Donald Trump son los favoritos en sus respectivas primarias y podrían acercarse un poco más al total de delegados necesarios para obtener las nominaciones de sus partidos.

El representante demócrata Dean Phillips de Minnesota y la exgobernadora republicana Nikki Haley de Carolina del Sur, los últimos grandes rivales de Biden o Trump, esperan al menos frenar el avance de los favoritos de su partido.

Te presentamos algunos detalles breves sobre las primarias de Minnesota y cómo participar:

¿Quiénes aparecerán en las papeletas para votar?

Both the DFL and Republican parties have more candidates listed on ballots than remain in the race.

Tanto el partido demócrata como el republicano tienen más candidatos en su papeleta para votar que los que permanecen en la contienda.

Los demócratas tienen 11 opciones:

Joe Biden

Eban Cambridge

Gabriel Cornejo

Frankie Lozado

Jason Palmer

Armando Perez-Serrato

Dean Phillips

Cenk Uygur

Marianne Williamson

Candidato no comprometido

Candidato por escrito

Los republicanos tienen seis opciones:

Chris Christie

Ron DeSantis

Nikki Haley

Vivek Ramaswamy

Donald Trump

Candidato por escrito

El partido “Marihuana Legal Ahora” (Legal Marijuana Now Party) también está llevando a cabo unas primarias con seis opciones:

Edward Forchion

Krystal Gabel

Rudy Reyes

Dennis Schuller

Vermin Supreme

Candidato por escrito

¿Dónde puedo votar?

El día martes habrán lugares de votación tradicionales en todo el estado. Si deseas encontrar el lugar más cercano a ti, ingresa la dirección de un domicilio en esta herramienta de la Secretaría de Estado de Minnesota.

Asimismo, todavía existe la oportunidad de votar temprano mediante una papeleta para votar en ausencia o por correo, no obstante se debe tener en cuenta el tiempo de respuesta para solicitar y devolver una papeleta para votar. Para votar temprano en persona, existen ubicaciones seleccionadas, que están enumeradas en el sitio web de la Secretaría de Estado.

¿Qué tiene de diferente las elecciones primarias presidenciales?

La elección presidencial es la única opción en la papeleta para votar.

Si bien Minnesota no tiene registro de partido, usted debe decidir qué papeleta de partido solicitar y un trabajador del lugar de votación se la proporcionará.

Hay un juramento que dice: “Estoy en general de acuerdo con los principios del partido por cuyo candidato tengo la intención de votar, y entiendo que mi elección por la papeleta de un partido será información pública”.

¿Quién sabrá qué papeleta para votar elegí?

Si bien no estará completamente disponible para el público, el partido político elegido obtendrá esa información y podrá utilizarla en futuras campañas de divulgación y participación para votantes.

Esto es ligeramente diferente a lo que ocurrió en 2020, donde todos los partidos principales obtuvieron un resumen de qué papeleta de partido seleccionó cada votante en las primarias.

Cabe aclarar que los partidos no sabrán cuál fue el candidato que se eligió porque la papeleta en sí no rastrea al votante individual.

¿Qué obtiene el ganador?

Eso depende del partido, de cuántos votos reciban y desde qué parte del estado.

Los demócratas de Minnesota eventualmente enviarán 92 delegados a la convención nacional del partido que se celebrará en agosto en Chicago.

La selección de esos delegados será determinada, en parte, por las primarias del martes y la proporción de votos que obtengan los candidatos nombrados en cada distrito del Congreso. Aproximadamente la mitad de los delegados se decidirán de esta manera. Un candidato debe recibir al menos el 15 por ciento de los votos en un distrito para poder obtener delegados. Si los candidatos “no comprometidos” superan ese umbral, dichos delegados serían agentes libres.

El DFL también otorga automáticamente puestos de delegados a ciertos funcionarios electos y líderes de partidos, así como a delegados generales decididos en la convención estatal. Los delegados generales también se otorgan según la proporción de votos.

Para los republicanos de Minnesota, 39 delegados se dirigirán a la convención nacional del partido a realizarse en julio en Milwaukee.

Sólo tres son ocupados automáticamente por los líderes del partido. El ganador de las primarias se llevará la mayoría de los delegados, que también se dividen entre las asignaciones generales y de distrito del Congreso.

En el Partido Republicano, las primarias celebradas antes del 15 de marzo exigen que los delegados reflejen el voto proporcional siempre que los candidatos superen umbrales mínimos; después de eso, el ganador puede “llevarse todo.”

Si bien las afiliaciones serán determinadas por el resultado de las primarias, la identidad de esos delegados no se conocerá hasta cuando se celebren convenciones locales y estatales.