Quién es Wilson “Lanmò San Jou” Joseph, el poderoso líder pandillero cuya casa en Haití Bukele dice haber destruido

Por: Leire Ventas

Título del autor, Corresponsal de BBC News Mundo en Los Ángeles

“Hemos destruido la casa de Lanmò San Jou y el cuartel general de 400 Mawozo”.

Este fue el anuncio del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, este martes en la red social X.

Junto al mensaje, escrito en criollo haitiano, compartía un video que mostraba a al menos tres helicópteros sobrevolando y abriendo fuego contra una vivienda de dos pisos en una zona rural y a gente huyendo del área.

“Lanmò San Jou” es el alias de Wilson Joseph y 400 Mawozo el grupo criminal que encabeza, uno de los más poderosos de Haití.

La banda habría emboscado y secuestrado el 18 de octubre a cuatro técnicos de aviación salvadoreños, integrantes de una fuerza antipandillas multilateral, lo que hizo que Bukele enviara al país caribeño más de 2.000 militares para reforzar las operaciones de búsqueda y rescate.

“Acabamos con las pandillas en El Salvador. También podemos hacerlo con ustedes”, les advirtió a los líderes de las organizaciones criminales antes de mandar el contingente.

Bukele les recordaba con ello la política de mano dura y encarcelamiento con la que logró reducir drásticamente la violencia en la nación centroamericana, al tiempo que cosechaba señalamientos por presuntas violaciones de derechos humanos.

El ataque de este martes se produjo después de que un usuario en X publicara el 5 de noviembre una fotografía de lo que decía era la sede de 400 Mawozo y pidiera al presidente salvadoreño acabar con ella.

“¿Dónde está esta casa? Denos la dirección exacta y la destruiremos”, respondió entonces Bukele.

Ahora, al compartir el video del operativo, subrayó: “Cumplimos nuestra promesa”.

Aunque aclaró que la “mayoría (de los integrantes) huyeron sin ni siquiera intentar luchar”. “¡Qué cobardes!”, agregó.

Pero ¿qué se sabe de Lanmò San Jou y cuánto poder tiene su organización, 400 Mawozo?

Buscado por el FBI

A sus 33 años, Wilson Joseph (Haití, 28 de febrero de 1993), es uno de los líderes pandilleros más poderosos de la nación caribeña.

Las autoridades estadounidenses lo han acusado formalmente de secuestro y el Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ofrece una recompensa de hasta US$1 millón por información que conduzca a su captura.

De piel, pelo y ojos oscuros -de acuerdo con la ficha compartida por el FBI-, mide cerca de 1,70 m, luce varias cicatrices grandes y tatuajes que incluyen una calavera, una telaraña, un cuchillo y una serpiente, y tiene una enfermedad que afecta a sus riñones.

Su nombre y el del grupo que encabeza, 400 Mawozo, ganaron notoriedad en octubre de 2021 por la abducción de 17 misioneros occidentales y sus familiares, incluidos cinco niños, a los que mantuvieron cautivos durante 61 días.

Aunque la pandilla llevaba años secuestrando a haitianos comunes.

De hecho, de acuerdo con varios analistas, el secuestro es una de sus fuentes de ingreso, además de la extorsión y el contrabando a través de la frontera con República Dominicana.

La banda controla Croix-des-Bouquets, un vecindario estratégico y un importante punto caliente al norte de Puerto Príncipe.

Fue precisamente allí donde se les perdió la pista a los militares salvadoreños que integraban la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) el 18 de octubre. Se trata de técnicos de aviación que, argumenta Bukele, no estaban en el país para “hacer la guerra” y apoyaban evacuaciones médicas.

La Comisión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas también señala a Joseph como responsable, “ya sea directamente o a través de órdenes impartidas a miembros de su pandilla” de otros delitos y abusos de derechos humanos.

La lista incluye ataques mortales “contra personas indefensas”, violaciones, incluidas a menores, reclutamiento de niños, robos, saqueos, destrucción de bienes públicos como cárceles y comisarías, asalto y robo de camiones, así como el haber impedido la llegada de ayuda humanitaria y de servicios médicos a la zona que controla.

“Gracias a una lógica de expansión territorial que desarrolló con fuerza en los últimos años, 400 Mawozo es uno de los grupos más poderosos del país”, le confirmó a BBC Mundo Romain Le Cour Grandmaison, director del Observatorio Haití de Global Initiative against Transnational Organized Crime (GI-TOC).

Según el experto, de dominar un territorio amplio en la zona entre urbana y rural de la periferia de Puerto Príncipe, pasó a controlar accesos y el eje de carreteras que unen Haití con la vecina República Dominicana, nación con la que comparte isla.

“Con ese acceso logró cobrar extorsión sistemática a todo lo que entra y sale por ese eje, lo que le da recursos financieros considerables”, señaló el experto.

“Pero, sobre todo, se convirtió en un intermediario en el tráfico de armas desde la República Dominicana, con cómplices a ambos lados de la frontera, para sí mismo y para vendérselas a otras pandillas”.

A su vez, 400 Mawozo forma parte de la coalición de pandillas Viv Ansanm, que significa “Vivir juntos” en criollo haitiano, cuya creación se anunció oficialmente en febrero de 2024 y que ha llegado a controlar casi el 90% de la capital y alrededores.

De acuerdo a Le Cour, las agrupaciones que la conforman mantienen la soberanía sobre el territorio que dominan y no tienen la obligación de defender a sus aliados ni compartir recursos.

Lo que las une es un pacto de no agresión que les permite moverse por el territorio de otra pandilla, compartir información y coordinarse para lanzar ofensivas conjuntas.

Aunque el analista advierte que en los últimos meses la coalición ha ido fragmentándose y que está por verse si la misión salvadoreña enviada por Bukele hará o no que se fortalezca.

Llamado a la ONU a mediar

Joseph es activo en sus redes sociales, desde donde habla de sus acciones directamente a los usuarios, mostrando armas, a veces junto a otros miembros de su agrupación.

A través de ellas aseguró por primera vez, y contradiciendo el relato oficial, que los cuatro militares salvadoreños están muertos.

Sobre ello insistiría después, aunque sin presentar pruebas, en una entrevista ofrecida a la agencia de noticias AP el 2 de noviembre.

En ella, el pandillero mejor conocido como Lanmò San Jou explicó que los salvadoreños murieron durante la emboscada en Santo, en Croix-des-Bouquets, un territorio controlado por otra agrupación, Chen Mechan.

Mientras, la versión oficial sigue siendo que están desaparecidos: el 24 de octubre se hallaron restos humanos que aún no han sido identificados, y Bukele afirma que no son de sus hombres.

Asimismo, Joseph dijo estar molesto porque los ataques con drones están matando a civiles y aseguró que los enfrentamientos no hicieron más que intensificarse desde que la GSF –respaldada por la ONU y que trabaja junto a la Policía Nacional de Haití y la empresa privada Vectus Global– comenzó a combatir a las bandas armadas en las llanuras del Cul-de-Sac, cerca de Puerto Príncipe, tras el ataque contra los salvadoreños.

En esa línea, dijo tener un mensaje para el presidente Bukele.

“Los políticos haitianos son los padres de las pandillas y los rebeldes… y no quieren que esto se detenga”, subrayó, mientras advertía que la violencia puede recrudecer.

Por ello, confirmó a AP haber solicitado a la ONU el envío de una delegación internacional que facilite un proceso de diálogo y mediación en Haití, en una carta dirigida a su secretario general, António Guterres.

“Dadas las declaraciones vengativas, las expectativas y las amenazas del señor Nayib Bukele, temo que esta situación conduzca a una agudización de la violencia y a una lógica de represalias, de la cual el pueblo haitiano sería la primera víctima”, escribió Joseph en su carta.

El portavoz de Naciones Unidas, Stéphane Dujarric, corroboró que el organismo recibió una carta firmada por Joseph, pero aclaró que eso no implica que respalde su contenido ni implica un reconocimiento de las declaraciones de este.

Asimismo, aclaró que la gran mayoría de los militares salvadoreños no están desplegados bajo la GSF y, por lo tanto, quedan fuera de su mandato.

Dudas sobre el contingente salvadoreño

Bajo qué mando actúa es una de las preguntas que sigue rodeando al contingente salvadoreño.

Un acuerdo bilateral con Haití habría sido aprobado el 28 de octubre, aunque sus términos no se han hecho públicos. El gobierno haitiano habla de cooperación “en el marco de la GSF”, sin más detalle, mientras Bukele no ha mencionado a dicha fuerza multilateral.

También salió a la luz que Bukele envió al contingente, integrado por fuerzas especiales, tras recibir la aprobación del presidente de EE.UU., Donald Trump, el 27 de octubre.

“Tienes que hacer lo que tengas que hacer”, le dijo Trump, según contó él mismo a los periodistas que le preguntaron al respecto.

Tras ser desplegados, el 3 de noviembre los helicópteros de ataque salvadoreños repelieron a pandillas que atacaban a soldados chadianos de la GSF, de acuerdo a una publicación en X de Bukele.

Según reporta el medio estadounidense Axios, al día siguiente, el encargado de negocios de EE.UU. en Haití, David Howell, se quejó en un mensaje dirigido al primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, de que El Salvador no estaba “coordinando” sus acciones con la GSF.

De acuerdo a Axios, Howell le habría pedido al primer ministro que comunicara al Ministerio de Defensa salvadoreño que detuviera las operaciones “lo antes posible… hasta que exista coordinación”. El medio también apuntó a que la Embajada de EE.UU. en San Salvador habría enviado una carta formal al gobierno de Bukele expresando esa misma idea.

BBC Mundo solicitó comentarios al respecto a la Presidencia de El Salvador, pero no hemos tenido respuesta.

Por su parte, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, confirmó que Bukele llamó personalmente a Trump para informarle de la operación y que “el presidente entendió por qué lo estaba haciendo”, aunque matizó que Washington “no está necesariamente” involucrado de forma activa en ese esfuerzo.

Cuando en un intercambio con periodistas en la base de la reserva aérea de Homestead, en Florida, el 8 de noviembre uno de ellos le cuestionó si la presencia simultánea de distintos actores armados podía debilitar a la GSF, Rubio respondió que el riesgo existe solo si falla la cadena de mando.

“Lo que no puedes tener es a la fuerza de supresión de pandillas encontrándose con soldados salvadoreños y disparándose entre ellos porque creen que el otro bando son pandilleros”, advirtió el secretario de Estado.

“La pregunta ya no es solo bajo qué mando actúan (los militares salvadoreños), sino quién responde si algo sale mal”, le decía a BBC Mundo Le Cour.

Y apuntaba que tampoco se conocen públicamente qué reglas siguen, cuáles son sus objetivos ni cuál es la duración del despliegue.

“Si estos elementos salvadoreños terminan integrados en una estrategia conjunta y coordinada de seguridad pública, quizás puedan hacer cierta diferencia, porque sí se necesitan más tropas. Si van por su lado, lo que hacen lamentablemente es agregar cacofonía y caos a una estrategia que ya es disfuncional”, subrayaba el experto.

Haití lleva años sumido en una grave crisis que se profundizó tras el asesinato en 2021 de su entonces presidente, Jovenel Moïse.

La violencia de las bandas armadas ha desplazado a una cifra récord de 1,5 millones de personas en los últimos años, además de dejar más de 5.700 muertos y heridos desde enero hasta mediados de septiembre, y más de 230 personas secuestradas, según Naciones Unidas.