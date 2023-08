Se deniegan programas y servicios a los reclusos de Minnesota que no son ciudadanos estadounidenses

A los reclusos indocumentados o con tarjeta de residencia se les prohíbe acceder al tratamiento por abuso de sustancias y a la formación en el lugar de trabajo una vez que las autoridades federales les ponen una orden de retención por motivos de inmigración.

Por Hibah Ansari-Sahan Diario

Jorge Vargas Pérez se pasa el día enterrado en casos legales cuando se le permite visitar la biblioteca jurídica de la prisión de Faribault.

De 10.30 a 16.30 horas, a veces tres días a la semana, hojea una estantería con unos 40 libros que abarcan una serie de temas jurídicos como la manutención de los hijos y los procedimientos penales de Minnesota. Espera convertirse en asistente jurídico y hacer frente a las complicaciones de su propio caso como ciudadano no estadounidense que no cumple los requisitos para varios programas penitenciarios.

Vargas Pérez, de 35 años, de Woodbury, es un residente legal permanente de los Estados Unidos, o titular de la tarjeta verde. Pero como no es ciudadano, el estado de Minnesota le denegó los programas y beneficios penitenciarios que se ofrecen a otros reclusos. No podía optar a la excarcelación por motivos laborales, que es cuando los reclusos trabajan a cambio de una remuneración o participan en programas de formación profesional en la comunidad, no podía inscribirse en un programa de rehabilitación de drogodependientes y no podía optar a la excarcelación supervisada tras cumplir dos tercios de su condena.

Esto también lo califica para la deportación.

Una violación de la libertad condicional llevó a Vargas Pérez a prisión en 2021. En las primeras semanas, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EE.UU. (ICE, por sus siglas en inglés) entregó a Vargas Pérez una orden de retención de inmigración, que pide a las fuerzas de seguridad locales que notifiquen a los agentes de inmigración antes de que un no ciudadano sea puesto en libertad. Una orden de retención de inmigración significaba que no podía acogerse a los programas de libertad anticipada.

Los defensores dicen que las limitaciones relacionadas con la inmigración impuestas a más de 200 reclusos de Minnesota que son residentes legales pero no ciudadanos de EE.UU., o que son indocumentados, perjudican su capacidad para mejorar en la cárcel a través de programas de rehabilitación o de trabajo.

“Una vez que te enfrentas literalmente a la posibilidad de perder todo lo que conoces, todo lo que amas y el lugar al que llamas hogar, te pones en movimiento”, escribió Vargas Pérez desde la cárcel en un correo electrónico a Sahan Journal. “O eso, o te pierdes en las drogas y otros triviales empeños carcelarios. Yo elegí lo primero”.

“No son elegibles para ningún tipo de programa de liberación laboral. Aquí es donde se vuelve más punitivo”, dijo Linus Chan, abogado de inmigración y director de la Clínica de Derechos de los Detenidos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Minnesota. “Sólo porque el ICE ha dicho que está interesado en esa persona, esa persona no tiene las mismas oportunidades para otros programas que podrían reducir su tiempo en prisión”.

En Minnesota, los reclusos pueden optar a pasar el último tercio de su condena en libertad supervisada. Los reclusos con una orden de retención de inmigración no tienen esa oportunidad. El ICE considera delito con agravantes toda condena superior a un año, por lo que el recluso puede ser deportado.

El Departamento de Instituciones Penitenciarias de Minnesota (DOC, por sus siglas en inglés) declinó las solicitudes de entrevista y, en su lugar, envió una declaración por correo electrónico al Sahan Journal sobre sus prácticas con los reclusos que no son ciudadanos estadounidenses. El DOC recaba información de los reclusos durante la admisión sobre su país de nacimiento, y se pone en contacto con el ICE si informan de cualquier país que no sea Estados Unidos, según el DOC.

“Si el ICE determina que existe causa probable de que el recluso es un ‘extranjero removible’, se puede imponer una retención y se notifica a la persona encarcelada”, dice el comunicado del DOC. “Si el ICE presenta una orden de retención, el personal del DOC actualiza el registro de la persona encarcelada dentro de la base de datos de operaciones del DOC”.

Hay 254 reclusos en el sistema penitenciario de Minnesota con órdenes de retención de inmigración activas a partir del 24 de julio, según el DOC. No está claro cuántos son titulares de la tarjeta verde y cuántos son indocumentados, porque el departamento no realiza un seguimiento de estos datos.

El portavoz del Departamento de Correcciones dijo que el estado no niega la programación interna a los reclusos basándose únicamente en una orden de retención de inmigración.

La ley de Minnesota establece que un recluso no puede acogerse al Challenge Incarceration Program, también conocido como “bootcamp”, si es “objeto de una orden de detención o retención en curso”. El programa es una forma de libertad anticipada que incluye un tratamiento intensivo por consumo de sustancias, educación, justicia restaurativa, entrenamiento físico, porte militar y programación laboral.

Denegada la programación penitenciaria

Heidi Romanish, asistente legal en el bufete de abogados Puerta Grande en Minneapolis, conoció a Vargas Pérez en 2016, cuando ambos abogaron por un proyecto de ley en la Legislatura estatal que permitiría a los indocumentados obtener una licencia de conducir en el estado. Se hicieron amigos, mientras ella lo veía luchar contra la adicción a las drogas y otros problemas de salud mental.

Puerta Grande Law Firm representó a Vargas Pérez en su caso de inmigración. Vargas Pérez también ha estado ayudando a otros reclusos con sus casos de inmigración.

“No tienen esperanza ni motivación”, dijo Romanish sobre los reclusos que Vargas Pérez ha estado ayudando. “Simplemente están literalmente sentados hasta que van a ser deportados”.

Vargas Pérez fue detenido en 2018 por posesión de drogas en el condado de Rice. Su primera llamada telefónica fue a Romanish. Ella se convirtió en su defensora desde entonces. Luchó contra el caso con un defensor público, y finalmente se le otorgó la libertad condicional en 2020 con la condición de que completara un programa ambulatorio de dependencia química, se abstuviera de consumir drogas y estableciera servicios de salud mental dentro de los primeros 30 días.

Según documentos judiciales, Vargas Pérez violó la política de ausencias del programa ambulatorio al faltar a las citas y no obtener servicios de salud mental de inmediato.

Romanish dijo que ella lo había estado ayudando a acceder al seguro de salud y había hecho llamadas telefónicas a proveedores de salud mental. En septiembre de 2020, los documentos judiciales dijeron que Vargas Pérez completó un programa diferente que incluía tanto dependencia química como tratamiento de salud mental, pero ya era demasiado tarde. Debido a que había violado su libertad condicional, Vargas Pérez fue condenado a 65 meses de prisión.

En ese momento, recuerda Romanish, Vargas Pérez era optimista de que podría inscribirse en la programación de la prisión. “Todo va a salir bien”, dijo, “sólo voy a ir al bootcamp”.

Pero Vargas Pérez no pudo entrar en el programa con una orden de retención de inmigración.

“¿Ha experimentado alguna vez la desesperación? Yo lo resumiría en eso. Ves a gente que se va al bootcamp o a todos esos programas, y sabes que no puedes”, dijo. “Luego los ves volver y contar la historia de cómo no pudieron mantenerse fuera de la pipa, y no aprovechar la oportunidad que se les dio. Aquí hay gente que mataría por una oportunidad así”.

‘Nunca pensé que mi vida fuera a derrumbarse’

Vargas Pérez era un joven adolescente cuando emigró a Estados Unidos desde México en 2002 con su madre. Eran indocumentados. Cuando cumplió 18 años, Vargas Pérez obtuvo autorización de trabajo y acabó convirtiéndose en residente legal permanente. Los residentes legales pueden solicitar la ciudadanía al cabo de cinco años.

“Estaba muy ocupado con la vida. Mi hija menor acababa de nacer; mis gastos en ese momento no me permitían pagar las tasas” para solicitar la ciudadanía, dijo Vargas Pérez. “Me dije: ‘Supongo que lo haré más tarde’. Fue un error tonto. Nunca pensé que mi vida se iba a derrumbar y que iba a caer en la adicción”.

Antes de ingresar en prisión, Vargas Pérez tenía su propio negocio de informática en el que realizaba reparaciones a domicilio de ordenadores. También trabajó como mecánico durante la pandemia, así como en una planta empacadora de carne.

Vargas Pérez tiene tres hijos de 16, 13 y 8 años. La mayor vive con su madre en Minneapolis. Los otros dos viven con su madre en Owatonna. Vargas Pérez no ha visto a sus hijos en dos años, ya que a sus madres les preocupa que visitarlo en prisión pueda ser traumatizante para los niños.

“El coste humano es asombroso. Estoy aquí y mis hijos me echan de menos”, dijo Vargas Pérez. “Emocionalmente, ha sido un viaje. Eso es lo que más me afecta: mis hijos me necesitan. Parecen fuertes, pero sé a ciencia cierta que me necesitan”.

Los reclusos no ciudadanos que cumplen unos dos o tres años con una orden de retención de inmigración normalmente tienen que esperar hasta que hayan cumplido sus penas de prisión y sean puestos en libertad bajo custodia del ICE antes de que puedan hacer frente a las órdenes de retención. Sin embargo, dijo el abogado de inmigración Linus Chan, los reclusos que cumplen condenas más largas pueden recibir un aviso para comparecer en una “audiencia institucional”, mientras que todavía están en prisión. Estas audiencias suelen celebrarse hacia el final de la condena.

Chan dijo que hay tres tipos de formularios que los reclusos pueden presentar en un intento de cancelar sus órdenes de retención de inmigración: un formulario es para los residentes permanentes como Vargas Pérez, otro es para los reclusos indocumentados, y un tercero es para las víctimas de violencia doméstica.

Vargas Pérez se puso en contacto con un abogado de inmigración pro bono en 2021 y empezó a investigar formas de abordar su orden de retención de inmigración, y el año pasado presentó un formulario para cancelar su orden de retención. Su solicitud fue escuchada en el tribunal de inmigración el pasado mes de marzo, un año y medio antes de su fecha de liberación.

Vargas Pérez ganó la batalla y se canceló la orden de retención.

“Me concedieron la cancelación de la expulsión, lo que me permite seguir siendo residente y me permite, en el futuro, tener una minúscula posibilidad de convertirme en ciudadano”, dijo Vargas Pérez. “Siempre y cuando no vuelva a meter la pata”.

La cancelación significa que Vargas Pérez sigue siendo residente permanente y puede solicitar la ciudadanía cuando salga de prisión, pero los funcionarios de inmigración aún pueden tener en cuenta sus antecedentes penales actuales a la hora de decidir si aprueban su solicitud de ciudadanía.

Si Vargas Pérez volviera a ingresar en prisión, se enfrentaría de nuevo a la deportación y se le prohibiría presentar nuevas solicitudes para eliminar una orden de retención de inmigración.

“Una orden de retención es algo cruel”, dijo Vargas Pérez. “Conozco a gente aquí ahora mismo, incluido mi celly (compañero de celda), que tienen órdenes de retención del ICE sin una fecha de juicio previsible en el futuro”.

Los dos últimos años han sido muy instructivos para Vargas Pérez, que sigue cursos para obtener un certificado de asistente jurídico y tiene previsto licenciarse y, con el tiempo, convertirse en abogado. Realiza sus tareas y redacciones en papel y las envía por correo a los supervisores del curso. Se ha dado cuenta de que los reclusos indocumentados a los que ayuda tienen muchas más dificultades que los titulares de un permiso de residencia como él.

Hay poca o ninguna ayuda legal para los reclusos indocumentados y no ciudadanos, dijo Vargas Pérez. Defenderse de la deportación puede costar entre 6.000 y 10.000 dólares, añadió.

Esto le inspiró a seguir aprendiendo para poder animar a otros reclusos a actuar en sus casos. Vargas Pérez les ayuda a rellenar formularios, y a veces aboga por otras necesidades generales como su atención médica.

No saber qué le deparará el futuro fue una tortura para Vargas Pérez. Encuentra la paz trabajando en su forma física, cocinando con otros reclusos y jugando al fútbol.

“Una vez que el caso se resolvió a mi favor, me quité un gran peso de encima”, dijo Vargas Pérez. “Si tengo problemas para que mis hijos me visiten en la cárcel, habría sido imposible si estuviera en México. Así que, ahora que eso está fuera del camino, tengo esperanza: hay una luz al final del túnel”.

Sin embargo, persiste una sensación general de desesperanza entre los demás reclusos, por lo que él quiere devolver el favor, afirma.

“Lo único bueno de estar aquí es que me ha dado toda esta perspectiva, y he sido testigo de la abismal necesidad que existe actualmente”, afirmó.

Vargas Pérez sigue enfrentándose a obstáculos

Aunque se canceló su orden de retención de inmigración, Vargas Pérez sigue teniendo problemas para obtener la libertad anticipada.

Está previsto que Vargas Pérez salga de prisión en octubre de 2024, cuando termine su condena completa. Si hubiera sido elegible para la libertad anticipada, podría haber salido de la cárcel ya en octubre de 2022.

Mientras esperaba una vista sobre su orden de retención de inmigración, Vargas Pérez dijo que recibió un castigo de seis meses por una pastilla que se encontró en su celda en enero. Eso le impidió solicitar el programa de rehabilitación por abuso de sustancias y capacitación laboral hasta el pasado mes de junio. Dijo que la pastilla no era suya y que lleva sobrio desde 2021.

El Departamento de Correcciones de Minnesota dijo en una declaración por correo electrónico que la solicitud de Vargas Pérez para el programa fue denegada en mayo de 2023 debido a la disciplina, pero ahora es elegible para volver a aplicar.

Pero Vargas Pérez dijo que sólo puede asistir al programa de rehabilitación de la prisión conocido como bootcamp si le quedan más de 30 meses en su sentencia de prisión. A él le quedan 15 meses.

Al menos va a intentar entrar en un programa de excarcelación laboral, para poder ganar dinero y enviárselo a sus hijos.

“Estoy tratando de salir de aquí. Intento estar ahí para mis hijos”, dijo Vargas Pérez. “Estoy buscando la redención”.