Insulina a bajo costo, alivio fiscal y otros beneficios disponibles para inmigrantes en Minnesota

BY: MADISON MCVAN-Minnesota Reformer

Durante la reciente sesión legislativa en Minnesota se aprobaron varias leyes que amplían el acceso a beneficios para los inmigrantes indocumentados en el estado, incluyendo licencias de conducir y el programa de seguro médico público MinnesotaCare.

La Legislatura controlada por el Partido Demócrata-Agrario-Laborista de Minnesota (DFL, por sus siglas en inglés) también implementó otros programas, entre ellos varios créditos fiscales, que recibieron menos atención mediática pero que están disponibles para residentes del estado, independientemente de su estatus migratorio.

Los que no cuentan con Seguro Social pueden declarar impuestos con un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN, por sus siglas en inglés) emitido por el Servicio de Impuestos Internos (IRS).

Según estimaciones del Instituto de Política Migratoria, una organización sin fines de lucro experta en materia migratoria, Minnesota tiene aproximadamente 81,000 inmigrantes indocumentados, de los cuales alrededor de la mitad perciben ingresos iguales o inferiores al 200% del nivel federal de pobreza.

De acuerdo con el comisionado del Departamento de Ingresos de Minnesota (MDOR, por sus siglas en inglés), Paul Marquart, en 2018 unas 23,000 personas presentaron declaraciones de impuestos en el estado con un ITIN.

Aunque varios créditos fiscales, como el crédito para inquilinos, han estado disponibles desde hace tiempo para contribuyentes que declaran con un ITIN, existían ciertas limitaciones debido a que la ley exigía específicamente un número de Seguro Social para acceder a determinados beneficios, como la exención de vivienda del condado, explica Nan Madden, directora del Proyecto de Presupuesto de Minnesota, un grupo de investigación progresista.

Entre los nuevos beneficios se encuentran algunos créditos fiscales recientemente creados, mientras que otros ya existentes se han ampliado para incluir a contribuyentes que declaren impuestos con un ITIN.

Cabe destacar que el estatus migratorio puede seguir teniendo implicaciones diversas. Por ejemplo, los encarcelados en Minnesota que no son ciudadanos estadounidenses a menudo no acceden a programas correccionales como reinserción laboral o rehabilitación de drogas, según un informe publicado esta semana por el medio Sahan Journal.

No obstante, la expansión de beneficios en Minnesota sin importar el estatus migratorio refleja una evolución en las políticas de inmigración del estado. Durante años, propuestas como la emisión de licencias de conducir para indocumentados estuvieron estancadas a pesar del apoyo bipartidista. Ahora, con una Legislatura controlada por DFL, se busca ampliar el acceso a programas para todos los residentes de Minnesota.

La inscripción en MinnesotaCare no abrirá hasta 2025, pero estos son los programas ya disponibles para los residentes de Minnesota que califiquen:

Crédito fiscal por hijos

Los padres de niños menores de 18 años califican para un crédito de $1,750 por cada hijo, sin límite en la cantidad. El crédito se reduce para contribuyentes casados que ganen más de $35,000 anuales y $29,500 para solteros.

Este crédito es “reembolsable”, lo que significa que primero se aplica a impuestos adeudados pero si sobra dinero se envía al contribuyente.

Los expertos esperan que el crédito fiscal reduzca la pobreza infantil en Minnesota en un tercio.

Crédito para familias trabajadoras

El crédito para familias trabajadoras está disponible para personas solteras de bajos ingresos y distintos tipos de familias, incluyendo algunas con hijos mayores de 18 años. El monto depende de los ingresos y cantidad de hijos por familia. MDOR espera que 9,000 contribuyentes con ITIN califiquen para el crédito ampliado, con un promedio de $1,087, señaló Marquart.

Este crédito también es reembolsable.

Crédito de reembolso por exención tributaria

Algunos propietarios sin Seguro Social ahora pueden reclamar una exención tributaria a los impuestos a la propiedad. Los hogares con ingresos menores a $128,280 y propietarios con aumentos significativos en el valor tasado de la vivienda, también pueden calificar para ese reembolso.

Unos 1,900 propietarios serán elegibles para reclamar ese crédito, indicó Marquart.

Reembolsos fiscales únicos para 2021

Parte del superávit estatal de $17.5 mil millones será devuelto a los contribuyentes a través de cheques únicos. Son elegibles si vivieron en Minnesota durante el año 2021, presentaron declaración de impuestos y ganaron menos de $75,000 (individuos) o $150,000 (parejas). Los contribuyentes individuales recibirán $260 y las parejas casadas $520. También recibirán $260 por cada dependiente declarado hasta un máximo de $780.

Programa Red de Seguridad de Insulina

Los residentes de Minnesota ahora pueden utilizar su ITIN para calificar al programa de Red de Seguridad de Insulina, llamado en inglés Insulin Safety Net Program, que provee acceso a insulina de bajo costo. El programa Necesidad Urgente u Urgent Need permite a pacientes que califiquen obtener un suministro de 30 días por un copago de $35. Por su parte, el programa De Necesidad Continua Urgente o Continuing Urgent Need ayuda a pacientes obtener insulina a más largo plazo, con pagos no mayores a $50 por un suministro de 90 días.