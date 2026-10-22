“Somos más americanos”: el origen del “himno” de los migrantes mexicanos en EE.UU. que vuelve a resonar por una reciente polémica

Por: Darío Brooks

Título del autor, BBC News Mundo

La actuación de Los Tigres del Norte en el famoso espacio musical Tiny Desk ha sido una de las presentaciones más exitosas de los últimos meses para la cadena de radio pública estadounidense NPR.

Tan solo el fin de semana, el miniconcierto acústico estrenado el viernes acumuló más de 4,6 millones de reproducciones en YouTube, superando a muchos artistas y bandas de EE.UU. y otras partes del mundo que han aparecido en el Tiny Desk.

Como el conjunto de mayor trayectoria (casi 60 años) y multipremiado del género regional mexicano, Los Tigres del Norte fueron recibidos de manera especial para la celebración del mes de la música latina de NPR.

Los presentadores del programa Alt.Latino de NPR, Félix Contreras y Anamaria Sayre, ofrecieron unas emotivas palabras en una presentación del conjunto que no es común en los Tiny Desk. Normalmente los conciertos no incluyen introducción.

Las palabras de Contreras, un periodista estadounidense de ascendencia mexicana, fueron las más llamativas y generaron controversia el fin de semana.

“Nuestra comunidad está bajo ataque… y no es la primera vez. Si nos vamos a 1848, cuando cambiaron las fronteras [entre México y EE.UU.]; si nos vamos después de la Segunda Guerra Mundial, con la llamada operación ‘Espaldas Mojadas’ [contra migrantes mexicanos]: nos quitaron la humanidad”, expresó Contreras conteniendo las lágrimas.

“Desde que tengo memoria, estos caballeros nos han estado devolviendo la humanidad”, concluyó para darle el micrófono a Los Tigres del Norte.

Las palabras de Contreras llegan en medio de la fuerte política contra los migrantes indocumentados del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos.

Durante el fin de semana, NPR editó los videos publicados en YouTube y en su página web para eliminar la introducción.

Luego de la polémica que esto generó, revirtió la medida y dijo que había sido “retirado temporalmente para una revisión editorial, reconociendo que el tema tratado es emocional y complejo”.

La emotiva presentación de Contreras solo fue el preámbulo para la primera canción del Tiny Desk de Los Tigres del Norte, que ha sido durante 25 años un himno de los migrantes mexicanos en Estados Unidos: “Somos más americanos”.

La historia en una canción

Ya me gritaron mil veces/que me regrese a mi tierra/porque aquí no quepo yo.

Quiero recordarle al gringo:/Yo no crucé la frontera,/la frontera me cruzó./América nació libre, el hombre la dividió.

Los primeros versos de “Somos más americanos” reflejan desde su inicio el tono y la temática que toca la canción escrita por el compositor mexicano Enrique M. Valencia y que lanzaron Los Tigres del Norte en 2001.

“[Valencia] nos la entregó con una historia única que nos llamó mucho la atención, porque en la escuela, en México, nunca aquí nos habían dado noción de ese tipo de historia. Entonces nos sorprendió muchísimo”, le dijo el vocalista Jorge Hernández a NPR.

En sus cuatro estrofas y coro, la canción habla -desde el punto de vista de los indocumentados mexicanos- sobre la historia de la guerra de México y Estados Unidos y el tratado por el cual el gobierno mexicano fue obligado a entregar 55% de su territorio a los estadounidenses. Y cómo, desde entonces, los mexicanos fueron “cruzados” por la nueva frontera”.

Si bien en las escuelas de México se enseña sobre este episodio de la historia, para Hernández la canción remarca los varios estados de EE.UU. cuyo territorio fue mexicano (o en parte algunos de ellos).

“Cuando la grabamos, sabíamos que tenía algo muy interesante que mostrar”, explicó el cantante y acordeonista.

Es un error bien marcado / Nos quitaron ocho estados / ¿Quién es aquí el invasor? / Soy extranjero en mi tierra / Y no vengo a darles guerra / Soy hombre trabajador.

“Todos los latinos, especialmente los mexicanos, nos sentimos que somos muy legítimos de este país por esas áreas que menciona la canción, los ocho estados que antes pertenecían a nuestra República Mexicana”, señaló Hernández a NPR.

Aunque la letra habla de ocho estados -los actuales Arizona, California, Colorado, Nevada, Nuevo México, Texas, Utah y Wyomyng- del actual territorio de EE.UU., en la primera mitad del siglo XIX tenían otros nombres y otras divisiones bajo el gobierno mexicano.

En el caso de Colorado, EE.UU. obtuvo de México casi la mitad, pues el resto era ya parte de su territorio, mientras que en el caso de Wyoming solo era suelo mexicano alrededor del 15% de su región suroeste.

Pero la canción en sí trata de reflejar el vasto territorio que perdió México, a la vez que juega con la idea de “americanos” en el sentido del continente entero y el origen ancestral del mestizaje mexicano, y no solo el gentilicio American que usan los estadounidenses.

Yo soy la sangre del indio, soy latino, soy mestizo / Somos de todos colores y de todos los oficios / Y si contamos los siglos, aunque le duela al vecino / Somos más americanos que todititos los gringos.

Controles a la migración

El compositor Enrique M. Valencia, quien durante su carrera ha estado apartado de los reflectores, escribió la canción a finales de la década de 1990, cuando las políticas migratorias de Washington se habían endurecido.

El entonces presidente Bill Clinton lanzó iniciativas como la Operation Gatekeeper (“Operación Guardián”) para reforzar el despliegue y endurecer los controles de la Patrulla Fronteriza en las ciudades colindantes con México. También activó restricciones al acceso a los servicios públicos para indocumentados.

La crisis económica de 1995 en México también contribuyó a una salida masiva de migrantes a EE.UU., lo que causó críticas entre los políticos en Washington y un aumento en el sentimiento antiinmigrante.

Las muertes de migrantes en su camino a EE.UU. también aumentaron considerablemente.

Entonces, Los Tigres del Norte lanzaron su disco “Uniendo fronteras” y rápidamente “Somos más americanos” se convertiría en un éxito y una letra de sentido identitario para muchos mexicanos y otros migrantes en EE.UU.

El año pasado, la canción fue incluida por la revista Rolling Stone en su lista de las 250 mejores canciones en lo que va del siglo (#185) y fue destacada como un “himno” de una agrupación en la que hay “feroces defensores de los inmigrantes”.

El cantante Jorge Hernández le dijo a NPR que el tema adquiere más eco en estos momentos en los que los migrantes en EE.UU. están enfrentando dificultades.

“Esa es una de las canciones que han tenido una penetración muy maravillosa. El público la ha apoyado y la tiene en su corazón”.