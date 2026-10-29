Flávio Bolsonaro llega a EE.UU. tras la derrota en las elecciones de Brasil

Por Sol Amaya y Carolina Peguero, CNN en Español

El excandidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro llegó a Estados Unidos junto a su familia, tras dejar su país a través de Argentina luego de la derrota en las elecciones del domingo frente al presidente de izquierda, Luiz Inácio Lula da Silva.

El vuelo aterrizó esta mañana en el Aeropuerto Ejecutivo de Opa-locka, en Miami. Un equipo de CNN en el lugar pudo constatar que Bolsonaro, su esposa y sus dos hijas descendieron del avión.

El lunes, el magistrado de la Corte Suprema de Justicia de Brasil, Alexandre de Moraes, le había ordenado a Bolsonaro que entregara sus pasaportes en un plazo de 24 horas. Ese mismo día, Bolsonaro confirmó que la policía brasileña le había informado personalmente de la orden y le había comunicado que tenía prohibido salir de Brasil, aunque negó tener intención de huir.

Pero finalmente sí dejó el país, junto a su esposa y sus dos hijas. En la madrugada del miércoles, el Gobierno de Argentina, que en principio había negado que Bolsonaro hubiera pasado por su territorio, confirmó que el martes por la noche el senador y su familia ingresaron “con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal para el ingreso al país, asimismo los tránsitos fueron registrados por la autoridad de aplicación sin incidentes”.

Además, indicaron que luego abordaron un vuelo privado con destino a Guayaquil, Ecuador. CNN se ha puesto en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador para obtener comentarios.

El avión, un Gulfstream G400 operado por Baires Fly, con matrícula LV-JQW, despegó de Puerto Iguazú a las 11.22 pm ET y aterrizó en Guayaquil a las 2:46 pm ET, según FlightAware.

Tras la escala, el vuelo se dirigió a Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump ya había aprobado la entrada de los Bolsonaro. Arribó a Miami a alrededor de las 9.30 pm ET.

Según dijo un asesor a CNN, los funcionarios de la administración Trump sabían el lunes que Bolsonaro tenía aproximadamente 24 horas para entregar su pasaporte y le dejaron claro al candidato presidencial brasileño derrotado que se le permitiría la entrada a Estados Unidos. Dos funcionarios de EE.UU. indicaron el martes que estaban emitiendo las visas para los Bolsonaro.

Las acusaciones en contra de Bolsonaro

Una de las acusaciones contra Flávio Bolsonaro está relacionada con posibles plataformas de apuestas ilegales en línea, y otra con la producción de una película biográfica sobre su padre, “Dark Horse”, que, según la Policía Federal, involucró fondos de Banco Master, un banco ahora quebrado que estuvo en el centro de un esquema Ponzi de US$ 7.000 millones en 2025. Bolsonaro niega haber cometido delito alguno.

Al momento de su salida de Brasil, no existían órdenes de arresto en su contra, pero, según analistas legales, el hecho de desobedecer las órdenes judiciales de entregar sus pasaportes podría ser motivo suficiente para que se emitiera una orden de arresto.

La salida de Bolsonaro de su país se produce inmediatamente después de su sorpresiva derrota ante Lula el fin de semana. El político conservador era el claro favorito para ganar, pero Lula logró superarlo el domingo, obteniendo 4,4 millones de votos más en la segunda vuelta.

Jair Bolsonaro “intenta asimilar” todo, dijo uno de sus hijos

El senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del expresidente Jair Bolsonaro, dijo en un video publicado en sus redes sociales que su padre “está intentando asimilar todo lo que está ocurriendo” tras la derrota de Flávio Bolsonaro y su salida hacia Estados Unidos.

El exmandatario “está fuerte”, dijo su hijo tras visitarlo en su residencia en Brasilia, y aseguró que va a “continuar batallando por la libertad de los presos políticos”, en referencia a su padre y a otros condenados por el intento de golpe de Estado orquestado tras la derrota de la ultraderecha en los comicios de 2022.

“Él sabe que la vida continúa”, dijo Carlos Bolsonaro sobre su padre.