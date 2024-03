Tending the Soil echará raíces en el centro Rise Up

Alineación de organizaciones sin fines de lucro y sindicatos liderados por BIPOC para la creación conjunta de un centro de desarrollo de la fuerza laboral.

Tending the Soil MN, una organización sin fines de lucro 501(c)3, va a comprar el edificio YWCA Minneapolis – Uptown en 2808 Hennepin Avenue S. para co-crear el Rise Up Center, un centro de desarrollo de la fuerza laboral centrado en los campos de la construcción ecológica y la energía limpia. Tending the Soil MN es una coalición de organizaciones sin ánimo de lucro y sindicatos de Minnesota dirigidos por negros, indígenas y personas de color (BIPOC) que se organizan en comunidades de clase trabajadora de color y representan a más de 12.000 miembros.

“Con el Rise Up Center, estamos creando una comunidad cooperativa por y para los trabajadores con salarios mínimos que será un centro de desarrollo económico transformador”, afirmó Emilia González Ávalos, Directora Ejecutiva de Unidos MN. “A través de nuestra colaboración, estamos fortaleciendo la voz colectiva y la influencia económica de los trabajadores BIPOC e inmigrantes a los que representamos y abordando las barreras a las que se enfrentan desde hace tiempo para conseguir empleos sindicados con buenos salarios, beneficios y condiciones de trabajo seguras”, dijo Rena Wong, Presidenta de UFCW 663.

El Rise Up Center albergará un centro de desarrollo de la fuerza laboral y formación laboral, oficinas administrativas y un espacio público de reunión en el edificio existente de 80.000 pies cuadrados para satisfacer la demanda del mercado de mano de obra cualificada en industrias ecológicas. Según el informe Clean Jobs Midwest – 2023, los empleos en energías limpias crecieron un 50% más rápido que el crecimiento global del empleo en Minnesota en 2022; el mayor obstáculo para un crecimiento continuado es la dificultad para cubrir los puestos vacantes. Al mismo tiempo, las personas de color están significativamente subrepresentadas en la industria energética.

Unidos MN, SEIU Local 26, Tending the Soil y UFCW 663 albergarán sus respectivas oficinas en el Rise Up Center, que también contará con una gran sala de reuniones, oficinas, aulas y espacios flexibles. Otros socios son New Justice Project, Minnesota Training Partnership, Unite Here Local 17, Building Dignity and Respect Standards Council y Future Builders Cooperative.

Los programas de desarrollo de la fuerza laboral del Rise Up Center llevarán a los trabajadores a programas de aprendizaje, especialmente en los campos de la construcción ecológica y las energías limpias. El centro también albergará la primera cooperativa de trabajadores para inmigrantes de su clase, que será un contratista con apoyo sindical en el sector de la construcción, propiedad de los propios trabajadores inmigrantes y gestionado por ellos. El centro también ofrecerá un espacio comunitario para el arte y la cultura multidisciplinares en colaboración con artistas y colectivos locales.

El YWCA Minneapolis Uptown abrió sus puertas en 1987, tras reconvertirse del gimnasio del West High School. Aunque Tending the Soil tiene previsto rediseñar, renovar y equipar el edificio para el Rise Up Center, la superficie de 1,96 acres, que incluye una rampa de aparcamiento de 185 plazas, seguirá siendo la misma.

“Desde que se inauguró el West High School en 1908, el edificio del 2808 de Hennepin Avenue S. ha estado al servicio de la comunidad, primero de los estudiantes y profesores de Minneapolis y después de nuestros miembros”, declaró Shelley Carthen Watson, Presidenta y Directora General de la YWCA de Minneapolis. “Desde el principio, esperábamos que una organización sin ánimo de lucro comprara nuestro edificio de Uptown, y nos complace que el enfoque de Tending the Soil en la eliminación de las barreras a la igualdad económica para los trabajadores de bajos salarios y las personas de color se haga eco de nuestra misión de eliminar el racismo, empoderar a las mujeres y las niñas; y promover la paz, la justicia, la libertad y la dignidad para todos.”

Los socios de Tending the Soil y YWCA Minneapolis esperan cerrar la compra del edificio a finale de junio.