Una familia de Rochester insta a los legisladores aprobar MinnesotaCare para los indocumentados de Minnesota después de años de atención médica inestable

Miembros de la Cámara de Representantes y del Senado de Minnesota están ultimando las diferencias en dos proyectos de ley que permitirían a unos 40.000 minnesotanos indocumentados acceder al seguro médico estatal MinnesotaCar

Por Hibah Ansa-Sahan Journal

El padre de Marco Loera Álvarez, Daniel, empezó a perder peso a un ritmo alarmante después de que su familia emigrara a Minnesota en 2004 desde Guadalajara (México).

Daniel Loera, de 60 años, también se volvió irritable y a menudo experimentaba una repentina pérdida de energía.

Más tarde le diagnosticaron diabetes e hipertiroidismo y le recetaron medicamentos para controlar estas enfermedades. Pero Loera ha tenido dificultades para acceder regularmente a los tratamientos que necesita para vivir porque está indocumentado y no tiene seguro médico. Espera depender en gran medida de la sala de emergencias si algo va drásticamente mal con su salud, pero se enfrentaría a los altos costos o la negación de la atención en esa situación.

La familia Rochester espera que los legisladores de Minnesota puedan ayudar a poner fin a la incertidumbre con la que han estado viviendo todos los días durante casi 20 años mediante la aprobación de una versión final de la Ley de Inclusión de Inmigrantes MinnesotaCare, que permitiría a los indocumentados de bajos ingresos de Minnesota inscribirse en el seguro de salud estatal.

“Si quieres niños sanos, dales, padres sanos”, dijo Marco Loera Álvarez. “Los padres son los que sufren. Son los que tienen enfermedades crónicas, que son ancianos, y necesitan ese cuidado”.

Marco Loera Álvarez, de 28 años, es técnico farmacéutico y beneficiario de la acción diferida para los llegados en la infancia (DACA), que protege de la deportación a los niños que fueron traídos a Estados Unidos como inmigrantes indocumentados. Ahora, está abogando por el proyecto de ley que otorgaría a sus padres, ambos indocumentados, y a decenas de miles de minnesotanos como ellos la posibilidad de acceder a MinnesotaCare.

La Cámara de Minnesota y el Senado aprobaron sus versiones del proyecto de ley, pero ahora deben conciliar las diferencias entre ellos en el comité de conferencia antes de que los legisladores pueden votar sobre un proyecto de ley final y enviarlo a la mesa del gobernador Tim Walz para ser firmado en ley.

Si se aprueba un proyecto de ley definitivo antes de que finalice la sesión legislativa el 22 de mayo, se espera que los cambios se apliquen en 2026. El programa MinnesotaCare exige actualmente que los beneficiarios sean ciudadanos estadounidenses o residentes legales.

El proyecto de ley del Senado ampliaría el acceso a los niños indocumentados menores de 19 años, mientras que la versión de la Cámara concedería acceso a todas las personas indocumentadas con bajos ingresos y a sus familias. Ambos proyectos de ley se incluyeron en el proyecto de ley general de salud y servicios humanos, un paquete de proyectos de ley de financiación de programas en ese departamento.

Unidos MN, un grupo local de defensa de los latinos en Minnesota, está presionando para que el proyecto de ley incluya a todas las personas indocumentadas con derecho a ingresos, independientemente de su edad.

“No podemos separar lo inseparable”, dijo Sara López, directora de políticas de Unidos MN. “El impacto es mucho mayor cuando puedes hacer que no sólo los niños, sino también sus cuidadores accedan a la atención sanitaria. Cuando un niño se enferma, los padres casi siempre terminan contagiándose lo que el niño”.

Senador Liz Boldon, DFL-Rochester, se sienta en el comité de conferencia del proyecto de ley y apoya la iniciativa.

“Ampliar el acceso a MinnesotaCare para los inmigrantes indocumentados tendría un impacto transformador en miles de vidas”, dijo Boldon en una declaración escrita. “Sigo apoyando firmemente esta propuesta y su inclusión en el Informe del Comité de Conferencia de Salud y Servicios Humanos”.

Washington, D.C., California, Illinois, Maine, Nueva York, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington ofrecen seguro médico estatal a niños y embarazadas indocumentados, según la Kaiser Family Foundation. Massachusetts y Connecticut también han ampliado recientemente su cobertura a los niños sin estatus migratorio.

Washington D.C. amplió recientemente su cobertura sanitaria a los residentes con ingresos bajos, independientemente de su edad y de su estatus migratorio. Illinois y Nueva York también cubren a todos los residentes que reúnan los requisitos, independientemente de su situación migratoria.

“Minnesota no está reinventando la rueda”, dijo López. “Y es importante mencionar que no dejamos a nadie atrás. La mayoría de estos adultos son trabajadores esenciales que estaban haciendo los trabajos más duros, más sucios, más difíciles a través de la pandemia para mantenernos a todos a salvo.”

Se calcula que 81.000 personas indocumentadas viven en Minnesota, según el Instituto de Política Migratoria, una agencia de investigación de Washington D.C. Las notas fiscales del proyecto de ley de la Cámara dicen que alrededor de la mitad de esa población sería elegible para MinnesotaCare porque tienen un ingreso por debajo del 200 por ciento de la línea federal de pobreza.

La directora ejecutiva de Unidos, Emilia González Ávalos, dijo que el proyecto de ley permitiría a las personas indocumentadas acceder a la atención médica preventiva y a los servicios de salud mental, así como establecer una relación con un médico de familia.

“Los inmigrantes no están desconectados de sus hijos y nietos nacidos en Estados Unidos. Su salud no está desconectada”, dijo González Ávalos. “Esta intervención interrumpirá la exclusión generacional y la alta morbilidad para que los trabajadores puedan enterarse de una dolencia y atenderla a tiempo y no en una sala de urgencias”.

El Departamento de Servicios Humanos de Minnesota calcula que alrededor de dos tercios de la población indocumentada -unas 54.000 personas- carecían de seguro en el momento álgido de la pandemia de COVID-19. A pesar de ser él mismo un trabajador sanitario, la familia de Marco Loera Álvarez no era una excepción.

Vivir con diabetes e hipertiroidismo supone riesgos diarios para la salud del padre de Loera Álvarez, Daniel, que perdió el seguro temporal que le consiguió su asistente social en 2006. Consiguió el seguro de urgencia, pero caducó a los dos años. Entonces, tuvo que pasar unos meses sin medicación.

“No sabíamos qué hacer”, dijo Loera Álvarez. “Sus niveles [de insulina] estaban por las nubes. No importaba cuánto controlara sus hábitos alimenticios, no se controlaba”.

Dijo que su familia depende de clínicas gratuitas que ofrecen atención a personas indocumentadas. Como su padre ya tenía un diagnóstico y una receta, pudo volver a tomar la medicación. Si nunca hubiera recibido el diagnóstico y la receta iniciales, la clínica gratuita no habría podido proporcionarle tratamiento.

Sin embargo, según Loera Álvarez, las clínicas no ofrecen atención preventiva.

“Digamos que su diabetes o su tiroides empeoran. No podremos ajustar la medicación tan fácilmente”, dijo Loera Álvarez. “Tendremos que ir a una clínica comunitaria y esperar que haya alguien disponible o seguir controlándolo por su cuenta”.

Sin las clínicas comunitarias, dijo Loera Álvarez, su familia se habría quedado sin opciones.

“Llegó un momento en que iban a volver a México, porque era una situación de vida o muerte”, dijo Loera Álvarez refiriéndose a sus padres. “Nos unimos como familia para superarlo, pero había miedo”.

Ahora, Daniel Loera está guiando a sus hermanos y hermanas, algunos de los cuales también padecen diabetes, a través del sistema sanitario sin seguro. Uno de sus hermanos vive en California, donde puede acceder al seguro médico estatal, y ha tenido muchos menos problemas para recibir atención.