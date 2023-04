Ciudades y condados quieren nuevos impuestos sobre las ventas; el presidente de la Cámara no quiere oír hablar de ello

POR: MAX NESTERAK -Reformador de Minnesota

Los legisladores demócratas y republicanos están patrocinando un número récord de solicitudes de aumento de impuestos sobre las ventas en sus distritos -desde el condado de Stearns hasta St. Paul y Marshall- para recaudar dinero para nuevas cárceles, reparación de carreteras y mejoras en los parques.

Pero se enfrentan a un oponente poco probable a sus peticiones: Rep. Aisha Gómez, DFL-Minneapolis, que preside el Comité de Impuestos de la Cámara.

Gómez, una demócrata progresista que normalmente a favor de un mayor gasto y los impuestos, dice que no planea programar audiencias del comité de impuestos para cualquiera de las tres docenas de proyectos de ley locales de impuestos sobre las ventas por un total de más de $ 2.75 mil millones que han fluido a través del Senado con el apoyo bipartidista.

“Para mí se trata de principios”, dijo Gómez. “Queremos que la financiación sea equitativa en todo el estado. Y tenemos una tradición de eso en Minnesota, de asegurarnos de que la calidad de vida de alguien… no dependa del accidente de dónde haya nacido”.

Gómez dice que la proliferación de aumentos de impuestos locales sobre las ventas, que deben ser aprobados por la Legislatura y los votantes locales, son desiguales por dos razones: Golpean más a los minnesotanos de bajos ingresos, y privilegian a las ciudades y condados con bases minoristas lo suficientemente grandes como para recaudar ingresos de un aumento del impuesto sobre las ventas.

Dijo que los impuestos locales sobre las ventas van en contra de la lógica del “Milagro de Minnesota”, un paquete de reformas fiscales aprobado en la década de 1970. Esa reforma elevó los impuestos sobre la renta para redistribuirla equitativamente en todo el estado. El sistema fue una bendición para las comunidades rurales y pobres, que se habían visto obligadas a aumentar los impuestos sobre la propiedad para financiar escuelas y servicios públicos que estaban en peor estado que los de las zonas más ricas.

Pero la financiación estatal de las ciudades y los condados -denominada Ayuda a los Gobiernos Locales- no ha seguido el ritmo de la inflación ni de los presupuestos locales en años, lo que ha llevado a muchos a aumentar los impuestos sobre la propiedad.

El condado de Winona quiere un impuesto sobre las ventas del 0,25% para recaudar hasta 28 millones de dólares para un centro penitenciario. Hibbing quiere un impuesto sobre las ventas del 0,5% para recaudar hasta 19,6 millones de dólares para un centro regional de seguridad pública. Y St. Paul quiere un impuesto sobre las ventas del 1% para recaudar hasta 738 millones de dólares en mejoras de calles y 246 millones de dólares para parques e instalaciones recreativas.

La aprobación de las solicitudes de ciudades y condados para someter a los votantes aumentos del impuesto sobre las ventas no suele ser controvertida y resulta políticamente fácil para ambos partidos, ya que no cuesta dinero al Estado.

Las propuestas se aprobaron en el Senado y se dejaron para su posible inclusión en un proyecto de ley fiscal más amplio.

Pero en una reciente audiencia del comité en la Cámara, Gómez dijo que la aprobación de las propuestas equivalía a los legisladores eludir sus responsabilidades.

“No veo el proyecto de ley de impuestos como un lugar para regalar golosinas a la gente”, dijo Gómez.

Gómez dijo que es partidaria de los impuestos sobre las ventas a nivel metropolitano que se propone para financiar el transporte y la vivienda, sin embargo, porque la carga se comparte a través de toda una región.

Ella y Rep. Steve Elkins, DFL-Bloomington, han sido autores de un proyecto de ley para crear un grupo de trabajo de asesoramiento (HF3069) para recomendar nuevos “guardarraíles” sobre lo que los impuestos locales sobre las ventas pueden ser utilizados para.

Rep. Greg Davids, R-Preston, dijo durante la reunión del comité que apoya la creación de un grupo de trabajo – pero después de que se aprueben las 36 propuestas de este año.

“Una razón por la que realmente me gusta es que los votantes tienen que aprobarlas”, dijo Davids. “Se trata de una cuestión de control local. Si los votantes no lo quieren, no lo voten”.

Sin embargo, Elkins señaló que los impuestos locales sobre las ventas suelen ser pagados por no residentes, lo que forma parte del atractivo.

Paul señaló que los visitantes no contribuyen directamente a pagar las infraestructuras. Cuando Edina pidió a los votantes que aumentaran el impuesto sobre las ventas, les dijo que el 55% lo pagarían los no residentes.

“Esa es la única razón por la que cualquier ciudad quiere un impuesto sobre las ventas de opción local, es que saben que ese impuesto se exportará en gran medida a los no residentes”, Elkins. “Lo que básicamente estás dando a tus votantes locales la opción de hacer es gravar a los votantes de otras personas”.

Elkins dijo que hace dos años se negó a autorizar un proyecto de ley para su ciudad natal de Bloomington para aumentar los impuestos sobre las ventas debido a su base minorista masiva. Este año, Bloomington logró persuadir a cuatro legisladores para que llevaran adelante su propuesta de un aumento del 0,5% del impuesto sobre las ventas para recaudar más de 150 millones de dólares.

Sin embargo, adoptar una postura de principios contra los impuestos sobre las ventas favorece ahora a las ciudades que consiguieron que se aprobaran los suyos en los últimos años.

Los residentes de Richfield compran a menudo en Minneapolis y Edina, que tienen impuestos locales sobre las ventas. Ahora la ciudad quiere el suyo propio, un 0,5% para recaudar hasta 65 millones de dólares para un centro natural, un complejo para el parque de veteranos y un centro comunitario.

La decisión de Gómez de no escuchar las propuestas de impuestos sobre las ventas locales puede no significar que las propuestas están completamente muertas. La Cámara y el Senado tendrán que alinear sus proyectos de ley de impuestos antes de que se dirigen a la mesa del gobernador, que ofrece otra oportunidad para las negociaciones.

“Es una democracia. Yo soy una persona”, dijo Gómez.