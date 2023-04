¿Está indocumentado y se pregunta cómo declarar sus impuestos? Aquí tienes una guía para declarar impuestos federales y estatales.

Los trabajadores indocumentados deben solicitar un número de identificación fiscal que se utiliza para declarar impuestos federales y estatales. Un preparador de impuestos local dice que las direcciones en los formularios de impuestos están protegidas de ser utilizadas indebidamente por las autoridades de inmigración.

Por ALFONZO GALVÁN-Sahan Journal

Rodolfo Trujillo ha ayudado a clientes documentados e indocumentados a declarar sus impuestos en las Ciudades Gemelas durante los últimos 30 años.

Trujillo, de 62 años, dijo que una idea errónea entre muchas personas es que los trabajadores indocumentados no están obligados a declarar o pagar impuestos. Los trabajadores indocumentados y los dueños de negocios contribuyen con impuestos al gobierno local y federal cada año, dijo.

Según el sitio web del IRS, los trabajadores indocumentados que no tienen un número de seguridad social válido pueden rellenar un formulario W-7 para solicitar un Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), que se utiliza para presentar sus declaraciones de impuestos federales y estatales.

Trujillo y otros trabajadores de Trujillo’s Services, situado en 420 East Lake Street en Minneapolis, se especializan en la presentación de impuestos para clientes indocumentados. Los trabajadores con un ITIN pueden declarar impuestos y recibir un reembolso de impuestos o pagar al gobierno si debe impuestos, según Trujillo. La fecha límite para presentar declaraciones de impuestos individuales en Estados Unidos es el 18 de abril, para 2023.

Y si se trata de un adulto, necesitará un pasaporte válido. Podría ser un documento independiente. Y si no tiene pasaporte, necesitará dos tipos de documentos. Un documento podría ser un certificado de nacimiento y una identificación que se considere oficial en tu país.

¿Qué documentos necesitas para demostrar tus ingresos?

El mismo W-2 con el que estás trabajando.

(NOTA: Trujillo dijo que los trabajadores pueden usar el formulario de impuestos W-2 proporcionado por su empleador siempre y cuando también tengan un ITIN. El ITIN del trabajador no tiene que coincidir con el número de seguro social en el formulario W-2 para poder declarar impuestos, ya que muchos trabajadores indocumentados proporcionan a sus empleadores un número de seguro social falso que aparece en sus formularios W-2).

¿Puede el gobierno federal utilizar la dirección que figura en sus formularios fiscales para un procedimiento de deportación?

No, en realidad la Ley de Privacidad de 1974 es una ley federal que protege a las personas.

¿Deben declarar impuestos todos los trabajadores indocumentados?

Yo recomiendo que lo hagan. Algunos sólo hacen los impuestos si van a recuperar dinero. Pero yo recomiendo que todos lo hagan por esta razón. Uno, estamos obligados a hacerlo. Bien, esa debería ser razón suficiente.

Pero si eso ni siquiera es razón suficiente para que algunas personas quieran hacer sus impuestos, o darles suficiente incentivo, ¿qué pasa si van a ajustar su estatus migratorio? Les van a pedir dos, tres o cuatro años de declaraciones de impuestos. Así que, si alguna vez quieres ajustar su estatus de indocumentado a documentado, las declaraciones de la renta son necesarias.

¿Pueden los trabajadores indocumentados declarar sus impuestos a través de una aplicación? ¿Cuáles son los pros y los contras?

Bien, ¿el pro de hacerlo uno mismo? Es más barato. Ahora tienes estas aplicaciones donde te cobran entre 20 y 30 dólares por hacer tus impuestos online. El contra es que si tienes una situación que requiere un poco más de experiencia, tal vez no tienes esa experiencia. Y necesitas consultar con alguien que tenga esa experiencia. Ese sería el contra.

Y ahí es donde entramos nosotros, ¿sabes? He estado haciendo impuestos desde 1993, y fui entrenado con el IRS en 1983. Tengo mucha experiencia. No creo que haya una situación que no haya visto.

¿Qué otros usos tienen el Número de Identificación Fiscal?

Puedes comprarte una casa. Puedes conseguir un préstamo si das entre un 10 y un 20 por ciento de entrada. Algunos bancos exigen un 10, otros un 20. Con un ITIN (Número de Identificación Personal del Contribuyente), pueden crear una empresa. No tienen que estar documentados.

¿Los empresarios indocumentados también pueden declarar impuestos?

Sí, están presentando 1099’s. Están hechos para subcontratistas, y esta gente está presentando 1090’s, y están poniendo sus gastos. Tengo tres titulares de ITIN, techadores, que están obteniendo un beneficio neto de 300.000 dólares o más como techadores indocumentados, y están contribuyendo a la sociedad.

¿Qué conceptos erróneos sobre los contribuyentes indocumentados le gustaría aclarar?

Quiero que la gente sepa que los indocumentados son los que realmente están produciendo en este país. Conozco a mucha gente que tiene dos y tres trabajos y, contrariamente a lo que cree la mayoría de los estadounidenses, estas personas no tienen derecho a la asistencia social. No tienen derecho. Tal vez tengan derecho a recibir alguna ayuda para sus hijos nacidos aquí, pero no para ellos mismos.

Ni siquiera tienen derecho al desempleo. No tienen derecho a la Seguridad Social, ni a Medicare, ni al desempleo.