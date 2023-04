Los legisladores estudian un proyecto de ley que exige estudios étnicos en los institutos de Minnesota

Elizabeth Shockman-MPR

Cuando la diputada Samantha Sencer-Mura, DFL-Minneapolis, estaba en noveno curso, asistió a una clase de estudios mundiales en su escuela de Minneapolis. Al final del curso, frustrada porque la clase sólo se había centrado en Europa, preguntó a su profesor cuándo estudiarían el resto del mundo. El profesor le dijo que el estudio de otros países, continentes o culturas tendría que esperar hasta que Sencer-Mura llegara a la universidad.

“Aquella experiencia se me quedó grabada”, afirma Sencer-Mura, que se identifica como japonesa-americana de cuarta generación. “Todos los estudiantes merecen verse a sí mismos -sus propias culturas, comunidades e historias- dentro de su educación”.

Sencer-Mura patrocina actualmente el proyecto de ley HF1502, destinado a que los estudios étnicos estén disponibles en todos los institutos de Minnesota.

Si se aprueba en su forma actual, requeriría que todos los distritos de Minnesota y las escuelas secundarias chárter ofrecieran un curso de estudios étnicos para el año escolar 2026-27 que se puede contar para los requisitos de graduación de estudios sociales.

También establecería un grupo de trabajo de 25 miembros compuesto por profesores, padres, estudiantes, líderes escolares y miembros de la comunidad para ayudar al Departamento de Educación a desarrollar un plan de estudios modelo a nivel estatal.

El proyecto de ley define los estudios étnicos como “el estudio interdisciplinario de la raza, la etnia y la indigenidad, centrado en las experiencias y perspectivas de la gente de color dentro y fuera de Estados Unidos. Los estudios étnicos analizan las formas en que la raza y el racismo han sido y siguen siendo poderosas fuerzas sociales, culturales y políticas, y la conexión de la raza con otros grupos de estratificación, incluidos el género, la clase, la sexualidad, la religión y el estatus legal”.

Una enmienda al proyecto de ley eliminó la palabra “crítica” de esa definición y convierte los estudios étnicos en un requisito que deben impartir los institutos, pero no convierte la clase en un requisito de graduación.

“Los estudiantes de todas las identidades raciales y étnicas se benefician de los estudios étnicos … estudios étnicos invita a los estudiantes a explorar profundamente las muchas culturas diversas e historias dentro de nuestro estado y el país y al hacerlo, obtener una mejor comprensión de sí mismos y sus compañeros de clase”, dijo Sencer-Mura.

Ethan Vue, un estudiante de 17 años del instituto Spring Lake Park, que es hmong, habló con los periodistas sobre por qué quería que se aprobara el proyecto de ley.

“En mi clase de historia de Estados Unidos aprendí sobre otras comunidades que dieron forma a nuestro país. Completé las lecturas, las tareas, respondí a los cuestionarios de análisis crítico y presenté proyectos de investigación informativos. Pero luego me quedé pensando, ¿cuándo se enseñará mi historia? ¿Cuándo aprenderán también mis compañeros sobre mi comunidad?”. dijo Vue. “Quizá aprender sobre nuestra historia en la escuela podría prevenir los ataques racistas contra la comunidad asiático-americana”.

Los testimonios durante la audiencia del jueves fueron apasionados. Varios expresaron su preocupación de que el requisito enfrentara a los estudiantes por motivos raciales.

Lisa Atkinson, una madre de Prior Lake-Savage respaldada por la Alianza de Padres de Minnesota y recientemente elegida para el consejo escolar de su distrito, planteó en su testimonio la preocupación de que el proyecto de ley obligara a impartir clases centradas en “ideologías políticas”.

Señaló los recientes acontecimientos en su distrito que, según ella, interrumpieron un año entero de aprendizaje de su hijo porque eran “antirracistas, agendas políticas impulsadas por un activista local de BLM”.

Rep. Pam Altendorf, R-Red Wing, fue uno de los que plantearon preocupaciones sobre el proyecto de ley.

“Somos un país tan dividido en este momento, y puedo sentir el dolor y la angustia de los testigos de ambos lados”, dijo Altendorf. “No se trata de que no queramos educar a nuestros hijos y de que eso tenga que dejar de decirse, de que estemos intentando suprimir la historia. No creo que eso sea cierto. Creo que más educación es mejor. Y creo que todo el mundo está de acuerdo con eso. De lo que estamos en contra es de la división que esto provoca”.

Sencer-Mura dijo que el requisito de estudios étnicos pretende ser inclusivo, no divisivo.

“Hoy he oído algunas cosas sobre lo que los estudios étnicos podrían hacer que no sean ciertas, y eso no es lo que yo entiendo”, dijo Sencer-Mura. “Traigo este proyecto de ley porque creo que la división existe cuando no tenemos el espacio para aprender unos de otros, para confrontar y tener en cuenta nuestras historias e imaginar nuevas formas de estar juntos. Y los estudios étnicos hacen precisamente eso”.

La legislación sobre estudios étnicos se presentó para su posible inclusión en una ley general de educación.