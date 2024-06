Cuando un paciente de M Health Fairview no puede permitirse comer, Mang Vang puede ayudarle.

En su nuevo puesto de “orientadora alimentaria”, Mang Vang trabaja con los pacientes más necesitados del sistema hospitalario en cinco clínicas del área metropolitana del este, poniéndolos en contacto con recursos externos como tiendas de alimentación y prestaciones públicas. También puede entregar vales para Cub Foods y un “mercado móvil” que hace paradas fuera de la clínica.

Por Sheila Mulrooney Eldred-Sahan Journal

Imagina que vas a tu revisión anual. Usted describe sus síntomas y el médico le receta algo o le remite a un especialista.

Ahora, los pacientes de M Health Fairview pueden salir de su cita con un tipo diferente de derivación. Si usted “prueba” positivo para la inseguridad alimentaria, usted recibirá una llamada telefónica de un navegador de alimentos.

La llamada suele ser más o menos así:

Mang Vang, que se incorporó a los Servicios de Salud de Fairview en marzo, asegura al paciente que puede ayudarle sin coste alguno. Luego hablan de las opciones en función del lugar de residencia del paciente, sus otros problemas de salud y su situación respecto a la asistencia pública.

Una paciente puede decir que no ha podido ir a su tienda de alimentos local en horario de apertura. En ese caso, Vang le asegura que puede ponerse en contacto con el centro para concertar una cita y ayudarle en el proceso.

El paciente puede hablar de otras opciones, como un servicio de entrega de alimentos a domicilio. Otro servicio, Veggie Rx, pone en contacto a los pacientes con cajas de productos frescos culturalmente específicos procedentes de granjas locales.

Al final de la llamada, los pacientes suelen expresar un inmenso alivio, afirma Vang.

M Health Fairview creó el puesto de navegador de alimentos en respuesta al creciente número de pacientes con inseguridad alimentaria que luchan por encontrar alimentos y ayudas públicas. El programa también representa un creciente reconocimiento de cómo la nutrición afecta a enfermedades como la diabetes de tipo 2, el asma, la obesidad y la hipertensión.

Vang trabaja con los pacientes más necesitados del sistema hospitalario en cinco clínicas de la zona metropolitana del este, poniéndolos en contacto con el programa Food Is Medicine de M Health Fairview y con recursos externos, como almacenes de alimentos y ayudas públicas. Un segundo navegador de alimentos ha empezado a trabajar recientemente en la zona oeste del área metropolitana.

El hospital cree que el programa es el primer modelo de navegador alimentario individualizado de Minnesota. Pero forma parte de un esfuerzo sanitario en expansión para ir más allá de la simple oferta de literatura sanitaria, según la Dra. Diana Cutts, pediatra de Hennepin Healthcare y experta reconocida a nivel nacional en las repercusiones sanitarias de la inseguridad alimentaria. (La Dra. Cutts no participa en el esfuerzo de M Health Fairview).

“Hemos aprendido, dolorosamente, que dar a las familias una hoja impresa o un folleto no es suficiente. Demasiadas no establecen las conexiones que esperábamos”, afirma el Dr. Cutts.

La red de ayudas públicas y sin ánimo de lucro es confusa. Los procedimientos de solicitud varían de un programa a otro. La asistencia personalizada puede ayudar a los pacientes a superar estas barreras.

Desde la época de Hipócrates, los médicos han reconocido que la nutrición es una parte fundamental de la buena salud, dijo Cutts. Las investigaciones más recientes se han centrado en lo mucho que la seguridad alimentaria afecta a la salud de forma positiva. Sin embargo, ayudar a los pacientes a acceder a alimentos sanos no ha sido siempre una función del sistema médico.

Según la organización sin ánimo de lucro Hunger Solutions, los habitantes de Minnesota visitaron más de 7,5 millones de estantes de alimentos en 2023, una cifra récord. Y en cualquier momento dado, uno de cada nueve habitantes de Minnesota experimenta inseguridad alimentaria.

La política pública debe ser la vía para el cambio, dijo Cutts. Por ejemplo, “no debería haber una persona embarazada elegible que no haya sido inscrita en WIC”, es decir, el programa federal de asistencia nutricional para Mujeres, Bebés y Niños. “Y, sin embargo, eso ocurre a menudo”.

Ahora, los sistemas sanitarios están interviniendo para colmar las lagunas.

¿Cómo diagnostican los médicos la inseguridad alimentaria?

En una encuesta reciente entre profesionales sanitarios, el 99% afirmó que es importante detectar la inseguridad alimentaria en los centros sanitarios; la mayoría afirmó que al menos algunos pacientes son examinados en su hospital. Pero sólo el 55% afirmó que su hospital disponía de sistemas para ayudar a los pacientes hambrientos.

La inseguridad alimentaria se refiere a los hogares que no siempre tienen acceso a los alimentos; como resultado de la inseguridad alimentaria, las personas pueden experimentar hambre.

En otoño de 2023, los proveedores de atención primaria de M Health Fairview empezaron a detectar formalmente la inseguridad alimentaria preguntando a los pacientes si estaban de acuerdo o en desacuerdo con dos preguntas utilizadas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos.

En los últimos 12 meses, los alimentos que compramos no nos duraron y no teníamos dinero para comprar más.

Antes de este proceso de detección, muchos médicos hablaban informalmente sobre recursos alimentarios y ayudaban a los pacientes a través del programa Food Is Medicine del sistema hospitalario, que comenzó en 2016. En los últimos años, sin embargo, los médicos y el personal clínico han aumentado la llamada para encontrar un acceso estable y digno a los alimentos para los pacientes, dijo Terese Hill, supervisora de Estrategia del Sistema Alimentario de Community Advancement Fairview de M Health.

Ahora, si un paciente está de acuerdo con alguna de esas afirmaciones, o con ambas, un proveedor puede marcar a Vang en la historia clínica electrónica del paciente.

Controlar el horario de los estantes de alimentos para que los pacientes no tengan que hacerlo

Vang tiene experiencia trabajando con comunidades de la zona metropolitana del este. Recientemente, ha trabajado para el Departamento de Salud del Estado ayudando a garantizar que la gente se someta a pruebas de detección del cáncer.

Los pacientes responden a su actitud tranquilizadora.

“He abogado por ellos, les he enseñado y les he ayudado a desenvolverse en este sistema sanitario tan complejo”, explica Vang. “Así que cuando vi que se abría la vacante de Medicina Alimentaria, me dije: ‘Oye, me encanta la comida’. No conocía todo el ámbito de la inseguridad alimentaria, pero cuando sumas dos y dos, es como, ‘¿Sabes qué? Puedo ayudarte a luchar por eso'”.

Vang suele empezar el día en las oficinas de Food Is Medicine, ubicadas en el Centro Comunitario de Salud y Bienestar de Fairview, en el centro de St. Paul. Lee las referencias de pacientes de los proveedores y se informa sobre la persona que busca ayuda. Los médicos anotan cosas como si la paciente está embarazada y necesita alimentos, o si es madre de cinco hijos y acaba de perder el trabajo.

Si el paciente habla inglés o hmong, Vang habla con él sin intérprete. Ya ha comprobado que algunos pacientes necesitan más ayuda que otros. Una paciente, por ejemplo, le explicó a Vang que de repente su familia tenía menos acceso a la comida porque el Estado les había recortado la ayuda alimentaria.

La mujer hablaba karen, así que Vang le pidió que llamara a una oficina de prestaciones del condado de Ramsey para hablar con un representante de prestaciones que hablara karen. Pero cuando la paciente sonó desanimada, Vang se dio cuenta de que era poco probable que realizara la llamada. Así que Vang la puso en contacto con un agente cultural que hablaba karen -otro nuevo puesto en M Health Fairview- que podría ayudarla a llamar al condado.

“La paciente se puso muy contenta”, dice Vang. Pero estas intervenciones son más eficaces como primer paso. El objetivo, dijo, es “¿Cómo podemos ayudarle a ayudarle?”.

Parece que Vang puede enumerar todos los horarios de los estantes de alimentos y las opciones de transporte en la zona metropolitana del este. Si un programa implica rellenar un formulario, ella suele hacerlo por el paciente. También dispone de una serie de opciones de alimentación de bajo coste, como tarjetas regalo de 40 dólares para Cub, financiadas a través de asociaciones externas.

Los pacientes pueden recibir vales de 80 dólares para comprar en el Twin Cities Mobile Market, un autobús reconvertido que se detiene cerca de las clínicas para distribuir productos y alimentos básicos como sopa enlatada, bolsas de arroz y cereales.

Los salarios de Vang y del otro asesor alimentario del programa se financian a través de una asociación con UnitedHealth Group. Fairview financia los vales a través de su Fundación Fairview.

En 2023, unos 500 pacientes de M Health Fairview se inscribieron en programas de vales de comida, según un estudio interno. El sistema hospitalario descubrió que la inseguridad alimentaria se redujo en casi un 10% entre esos pacientes, y que la salud “buena, muy buena o excelente” declarada por ellos mismos aumentó en un 13%.

Aunque no existen buenas prácticas estándar entre los hospitales, la asistencia individualizada tiene sentido, según el Dr. Cutts.

De compras en el mercado ambulante

Un miércoles por la tarde, una pequeña multitud hacía cola para comprar en el autobús aparcado cerca de la clínica de Rice Street. Una de las clientas (y pacientes) era Stephanie Anderson, una madre de 51 años que se ha mudado recientemente a las Ciudades Gemelas para quedarse con una amiga tras perder su vivienda en Northfield.

Recién llegada a las Ciudades Gemelas, Anderson no ha podido encontrar las frutas y verduras que desea en el estante local de alimentos cercano a la casa de su amiga. Tiene sobrepeso y problemas de rodilla que le dificultan la movilidad. Después de que un médico la pusiera en contacto con Vang, Anderson vino a ver el mercado ambulante con un nuevo vale.

Anderson recorrió el pasillo del “mercado”, donde los asientos del autobús han sido sustituidos por frigoríficos. Examinó cuidadosamente cada estante y eligió plátanos, manzanas y mantequilla por valor de 6,64 dólares.

“Me encantan las frutas y verduras”, dice. “Y no siempre pueden ser enlatadas”.

Luchar por encontrar comida decente se suma al estrés de ser una persona sin hogar con problemas de salud, afirma Anderson. Con la ayuda de Vang, dijo, podrá comer más sano, eliminando muchas de las patatas fritas y comidas procesadas de las que ha estado dependiendo. Está planeando algunas comidas InstaPot.

“Pones un montón de zanahorias en una olla de cocción lenta durante 20 minutos y tendrás las mejores zanahorias que hayas probado nunca”, dijo.

Cuando Anderson pasó por caja, el cajero anotó su crédito y le hizo saber que aún le quedaban 73,36 dólares en el vale. Dijo que volvería pronto para gastarlos.

Mientras Anderson se dirigía a su coche, Vang le gritó: “¡Recuerda que puedes llamarme cuando quieras!”.