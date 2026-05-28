Conoce las nuevas reglas para obtener residencia legal permanente en EEUU

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

El nuevo memorando de USCIS sobre el ajuste de estatus marca un giro importante en la forma en que miles de inmigrantes podrían obtener la residencia legal permanente en Estados Unidos.

La agencia (USCIS) sostiene que el “ajuste de estatus” —el proceso que permite solicitar la “green card” sin salir del país— es un beneficio discrecional y extraordinario, no una vía automática ni preferente frente al trámite consular en el extranjero.

En términos simples, el mensaje es este: cumplir con los requisitos legales podría ya no ser suficiente.

USCIS recuerda a sus oficiales que deben evaluar cada caso con mayor discreción, considerando si el solicitante realmente merece que se le permita completar el proceso dentro de Estados Unidos.

“Estamos retomando la intención original de la ley para garantizar que los extranjeros naveguen correctamente por nuestro sistema de inmigración. De ahora en adelante, un extranjero que se encuentre temporalmente en los EE. UU. y desee obtener la Tarjeta Verde debe regresar a su país de origen para solicitarla, excepto en circunstancias extraordinarias”, declaró el portavoz del USCIS, Zach Kahler.

“Esta política permite que nuestro sistema de inmigración funcione según lo previsto por la ley, en lugar de incentivar lagunas legales. Cuando los extranjeros solicitan desde su país de origen, se reduce la necesidad de encontrar y deportar a quienes deciden permanecer ilegalmente en los Estados Unidos tras haberles negado la residencia”, explicó.

El memorando no elimina por completo el ajuste de estatus, pero sí lo redefine como una especie de alivio especial. En la práctica, eso podría reducir la confianza de los solicitantes o saturar el procesamiento consular, que ya enfrenta demoras en varios países.

La nueva política afectaría en especial a estudiantes, trabajadores temporales o personas con visas de turista, que vienen a Estados Unidos por corto tiempo.

“Nuestro sistema está diseñado para que se vayan cuando termine su visita. Su visita no debe funcionar como el primer paso en el proceso de la Tarjeta Verde”, sostuvo USCIS.

El líder del Grupo Legislativo Hispana (CHC) expresó su rechazo al cambio. “Condeno enérgicamente el último ataque de la administración Trump contra los inmigrantes y las familias que buscan la residencia permanente legal en los Estados Unidos”, sostuvo su líder, Adriano Espaillat.

“Esta política se dirige de manera injusta a estudiantes, científicos, emprendedores, cónyuges de ciudadanos estadounidenses y otras personas que siguen los procesos legales de inmigración. Es una herramienta más que impulsa la agenda de deportación masiva de Donald Trump contra las familias trabajadoras”, deploró.

Abogados migratorios creen que la sustancia del memorando podría ser llevada a los tribunales.