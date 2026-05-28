Harfuch anuncia que en el sexenio de Sheinbaum los homicidios dolosos ya han caído a la mitad

El secretario de Seguridad confirma la profundización del descenso, de un 49% en el promedio diario, de las cifras de violencia desde octubre de 2024

Por: David Marcial Pérez

Artículo de EL Pais

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, anunció este miércoles los progresos de la estrategia de seguridad en lo que va de sexenio. Desde octubre de 2024, el promedio diario de homicidios dolosos ha caído un 49%, esto es, casi la mitad. Una tendencia que confirma el descenso registrado al cierre del año pasado, cuando ya con cifras consolidadas se registró una media de 52 homicidios al día, el dato más bajo en una década. Harfuch, acompañado del resto del gabinete de Seguridad, repasó los casos concretos de algunos Estados, con caídas de más de 60%, y actualizó los datos de detenciones o decomisos de droga dentro de la exhaustiva política de comunicación en materia de seguridad.

El secretario subrayó la consolidación de la Guardia Nacional y la colaboración con la Secretaría de Defensa como claves en la estrategia de seguridad, así como el fortalecimiento de las labores de inteligencia y formación. Un engranaje que cuenta con más de 600 cuarteles, 120.000 soldados desplegados por todo el país y un aumento del 30% en los agentes dedicados a labores de inteligencia. En concreto, el secretario de Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, especificó que Sinaloa, donde el Gobierno federal ha tomado el control de la seguridad por la guerra intestina entre mafias, es el Estado con más presencia militar, con 2.500 soldados, seguido de Guerrero y Michoacán.

“El trabajo que estamos haciendo desde hace año y medio está dando un resultado muy importante, es un trabajo con mucha coordinación y donde se ha reforzado mucho la inteligencia”, señaló la presidenta Claudia Sheinbaum durante la conferencia mañanera. Las cifras incluyen más de 54.000 detenidos, entre ellos 85 funcionarios públicos, 2.400 laboratorios desarticulados, más de 400 toneladas de droga, y 30.000 armas de fuego incautadas, cuyo origen en más de tres cuartas partes proviene de Estados Unidos.

Harfuch repasó también la relación con Estados Unidos en materia de seguridad, que atraviesa un momento delicado con la imputación del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, y otros nueve funcionarios, acusados de colaborar con el narcotráfico. El secretario de Seguridad recordó “la transferencia” de 92 capos de cárceles mexicanas a prisiones de Estados Unidos. La presidenta también se detuvo en las cifras de incautaciones de fentanilo, el enemigo público número uno declarado por la Administración de Donald Trump, y que ha registrado un descenso considerable. Más de un 70% de caída en las incautaciones en la frontera.

Entre los Estados donde se registró un mayor descenso en las cifras de violencia, el secretario resaltó el caso de Guanajuato, con una caída de 12 homicidios diarios a cuatro, un descenso de más del 60%. Jalisco es otro de los Estados con una caída por encima de la media, un 50%. Harfuch recordó los recientes golpes de más impacto en el Estado, desde la caída en febrero de El Mencho, fundador del

Cartel Jalisco Nueva Generación, u otras detenciones a mandos altos de mafia como el Delta Uno o el Jardinero.