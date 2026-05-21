¿Se recuperará el turismo internacional en EE.UU. con la Copa Mundial 2026?

Por José López Zamorano

Para La Red Hispana

A menos de un mes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, del 11 de junio al 19 de julio en Estados Unidos, México y Canadá, el sector de viajes estadounidense espera un repunte de los viajes internacionales a este país que cayeron desde el inicio de 2025.

Un reciente análisis de la Asociación de Viajes de Estados Unidos (USTA) muestra que el gasto en viajes internacionales receptivos a territorio estadounidense disminuyó un 2.4% en 2025, hasta alcanzar los 175,000 millones de dólares.

Uno de los factores que contribuyó fue la reducción en las visitas desde Canadá que cayeron 21% por volumen, en un contexto de tensiones entre Estados Unidos y Ottawa en especial por la política de aranceles comerciales y la idea de anexar a Canadá como el estado 51.

Pero los viajes desde Europa Occidental y Asia, tradicionales bastiones del turismo estadounidense también bajaron.

Europa Occidental (incluidos Alemania, Francia y los Países Bajos) y Asia (incluidos China, Corea del Sur e India) registraron meses consecutivos de descensos, especialmente durante la temporada alta del verano de 2025.

“El ritmo de recuperación de los viajes internacionales receptivos sigue siendo sensible a las políticas vigentes, el sentimiento global y la estabilidad geopolítica”, reconoció la USTA.

Otros factores que afectaron las visitas desde otros países fue la ampliación de los vetos migratorios.

En junio de 2025 se implementó la prohibición de entrada a viajeros de 12 países, una lista que se amplió a 39 naciones.

Además, se puso en marcha una nueva tarifa de integridad de visados de 250 dólares, lo que elevó el precio base de un visado de turista a 435 dólares.

La Asociación espera que, en parte gracias a la Copa del Mundo FIFA 2026, las visitas receptivas crezcan un 3.4 % hasta alcanzar los 70.6 millones en 2026, impulsadas por los viajes de esparcimiento.

De la misma firma, la expectativa es que el gasto del turismo internacional a Estados Unidos se recupere un 1.6% hasta los 178,000 millones de dólares en 2026.

No obstante, esa cifra aún se sitúa un 18% por debajo de los niveles de 2019 (ajustados a la inflación).

Se proyecta que el crecimiento se acelere en 2027 y años posteriores, pero no se espera que se vuelva al nivel de 2019 (79 millones de visitas) hasta 2029.

Sin duda la tabla de salvación del sector turístico estadounidense han sido los viajes de ocio nacionales.

Tras un crecimiento del 2.1% en 2025, el gasto en viajes de ocio nacionales continúa expandiéndose, con un aumento del 0.9% hasta alcanzar los 909,000 millones de dólares en 2026 y un crecimiento más rápido en 2027 y años posteriores.

Se espera que el crecimiento en 2026 se vea afectado por el aumento de la inflación en los viajes y otros bienes y servicios.

Los estadounidenses siguen priorizando los viajes, pero el gasto está impulsado por los hogares de mayores ingresos.

Se prevé que los viajeros opten por viajes más cortos y económicos, incluyendo destinos regionales y de alta demanda, en respuesta al aumento de los precios.