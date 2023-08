El Consejo de Minneapolis aprueba el salario mínimo para los conductores de Uber y Lyft pese a las amenazas de las empresas

POR: MAX NESTERAK-MN Reformer

El Consejo Municipal de Minneapolis votó 7-5 el jueves a favor de un paquete de regulaciones que más que duplicarían el pago para los conductores de Uber y Lyft y les darían mayores protecciones contra el despido injusto, o “desactivación.”

Sin embargo, el visto bueno del alcalde Jacob Frey a la ordenanza está en duda, después de que el miércoles enviara una carta al consejo instándoles a tomarse más tiempo para estudiar la política. Es probable que el consejo carezca de los nueve votos necesarios para anular un veto del alcalde, lo que podría decepcionar aún más a los conductores después de que el gobernador Tim Walz vetara una propuesta similar a principios de este año.

Cuando se le preguntó si iba a vetar la ordenanza, un portavoz de Frey dijo que revisará la ordenanza y sus enmiendas. Tiene hasta el miércoles a las 16:30 para vetar la ordenanza o dejar que se convierta en ley.

Los conductores celebraron la votación en el Ayuntamiento y abrazaron al principal autor de la ordenanza, el concejal Robin Wonsley.

“Hoy ha sido un día en el que hemos estado luchando durante mucho, mucho tiempo”, dijo Eid Ali, presidente de la Asociación de Conductores de Uber/Lyft de Minnesota. “Es un día que celebraremos durante bastante tiempo porque es el día en que ganaron los trabajadores”.

Wonsley instó a Frey a firmar la ordenanza a pesar de sus preocupaciones.

“Usted ha apoyado todas las increíbles políticas de derechos de los trabajadores que hemos liderado en la ciudad. ¿Hará lo mismo en este momento y demostrará que no es una marioneta de la explotación corporativa?”, dijo Wonsley, que a menudo ha estado en desacuerdo con la alcaldesa de segundo mandato desde su elección en 2021.

Lyft dijo que se retirará de Minneapolis si la ordenanza entra en vigor, mientras que Uber dijo que podría hacer lo mismo. Los miembros del consejo de Minneapolis parecían uniformemente poco convencidos de que las empresas realmente abandonarían la ciudad. También se mostraron de acuerdo en que los conductores deben tener garantizado un salario mínimo, pero se mostraron divididos en cuanto a los detalles de la ordenanza.

En su carta, Frey instó al consejo a esperar hasta que un grupo de trabajo sobre la compensación de Uber y Lyft convocado por el gobernador regrese con recomendaciones políticas, que están previstas para el 1 de enero. Es entonces cuando la ordenanza está programada para entrar en vigor si Frey firmarlo.

Frey también dijo que el estado ha solicitado datos de Uber y Lyft que debe ayudar a determinar una tasa justa de compensación.

Según la ordenanza aprobada por el Ayuntamiento, los conductores ganarían al menos 1,40 dólares por milla y 51 céntimos por minuto -que aumentarían con la inflación- y al menos 5 dólares por trayecto. Las propinas no contarían para la remuneración mínima, y los conductores tendrían derecho al 80% de los gastos de cancelación.

Los conductores afirman que sus ingresos han disminuido a lo largo de los años a menos de 60 céntimos por milla y 14 céntimos por minuto de media.

Ambas empresas han advertido de que la tarifa mínima propuesta hará que la demanda caiga en picado y, en última instancia, perjudicará los salarios de los conductores.

Lyft, en una carta al consejo, dijo que un viaje de $ 20 se duplicaría a $ 40 en virtud de la ordenanza, mientras que los viajes en las zonas de bajos ingresos sería más caro que un taxi en Manhattan. Según Lyft, los conductores de Minneapolis ganaron el trimestre pasado una media de 37 dólares por hora utilizada -el tiempo que transcurre entre que se acepta un viaje y se deja a un pasajero-, incluidas propinas y primas.

La perspectiva de unas tarifas más elevadas ha suscitado el rechazo de algunos residentes discapacitados que temen que un servicio del que dependen se convierta en inasequible. La Presidenta del Consejo, Andrea Jenkins, es autora de una enmienda, incluida en la ordenanza final, que da derecho a una tarifa mínima más alta a los conductores con vehículos accesibles en silla de ruedas.

Los conductores dicen que esa afirmación es ridícula. Sus salarios son mucho menores, dicen, y deben pagar sus propios vehículos, la gasolina, el mantenimiento y el seguro. Los conductores tampoco creen que las empresas tengan que subir los precios si aumentan los salarios. Creen más bien que las empresas pueden simplemente quedarse con una parte menor de las tarifas de los clientes.

De aprobarse, Minneapolis se uniría al estado de Washington y a la ciudad de Nueva York en la fijación de salarios mínimos para los conductores de Uber y Lyft. Las empresas afirman que los precios de las tarifas han aumentado a la par que los salarios de los conductores en ambos lugares.

La ordenanza de Minneapolis también va dirigida contra la desactivación, que, según los conductores, puede producirse sin apenas recursos, dejándoles con deudas por coches que ya no pueden utilizar para ganar dinero.

Según la ordenanza, las empresas deben avisar a los conductores con cinco días de antelación de una propuesta de desactivación o sanción y darles la oportunidad de presentar su respuesta en un plazo de siete días. Eso hizo saltar las alarmas del alcalde y de las empresas ante la imposibilidad de retirar inmediatamente a los conductores peligrosos de la plataforma.

Los autores de la ordenanza -Wonsley y los concejales Jamal Osman y Jason Chavez- presentaron una enmienda que permitiría a las empresas suspender temporalmente a los conductores por infracciones graves que pusieran en peligro la seguridad pública.

En caso de infracciones menores, los conductores tendrían derecho a una audiencia en un plazo de siete días, y las empresas tendrían que determinar que es más probable que no que se haya producido la infracción para mantener a los conductores fuera de sus plataformas.

La ordenanza obligaría a las empresas a reconsiderar las desactivaciones de conductores que se remontan a 2021, una propuesta que las empresas han rechazado. Uber y Lyft dicen que tendrían que

revisar retroactivamente las desactivaciones para las que no pueden tener registros y, en algunos casos, encontrar víctimas para testificar contra los conductores.

Andrew Johnson, miembro del Consejo, aconsejó tomarse más tiempo para trabajar con el alcalde y conseguir su aprobación, argumentando que si no se consigue anular el veto se asestaría un duro golpe a la iniciativa. Si el Consejo no puede anular un veto del alcalde, el Consejo debe volver a la mesa de dibujo y no puede presentar algo sustancialmente similar. Propuso devolver la ordenanza a la comisión, pero fue rechazada por la mayoría del consejo.

Concejal LaTrisha Vetaw apoyó el envío de la ordenanza de nuevo para su revisión, con el argumento de seguir adelante con una propuesta que probablemente fracasará sólo perjudica a los conductores.

“No hay razón para volver a traumatizar a la gente cuando todos podemos contar y vemos los números aquí”, dijo Vetaw. “Tenemos una gran oportunidad para trabajar colectivamente … para la gente que ha estado apareciendo aquí durante todo un año.”

Los miembros del Consejo que votaron a favor fueron Chávez, Aisha Chughtai, Jeremiah Ellison, Andrea Jenkins, Osman, Elliott Payne y Wonsley. Los miembros del Consejo que se opusieron fueron Emily Koski, Johnson, Linea Palmisano, Michael Rainville y Vetaw.