La marihuana es legal en Minnesota, pero los expertos legales piden precaución a los inmigrantes.

Mientras Minnesota legaliza el cannabis, los expertos en inmigración recuerdan a los no ciudadanos que la sustancia está controlada por el gobierno federal y que los ciudadanos de Minnesota sin ciudadanía o documentación de inmigración siguen corriendo riesgos.

Por Hibah Ansari-Sahan Jorunal

La marihuana recreativa se convirtió en legal en Minnesota para los adultos mayores de 21 años el 1 de agosto, pero los residentes de Minnesota sin la ciudadanía o la documentación de inmigración todavía se enfrentan a riesgos.

Los habitantes de Minnesota, vigésimo tercer estado en legalizar el cannabis, pueden poseer 2 onzas o menos. También pueden tener dos libras de cannabis en casa y cultivar hasta ocho plantas de marihuana con algunas regulaciones añadidas.

Pero no está permitida la posesión de marihuana en los recintos escolares públicos ni al volante de un vehículo. Los vendedores sin licencia también podrían enfrentarse a tasas o cargos penales en función de la cantidad que vendan ilegalmente.

Además de estos límites, la legalización de la marihuana en Minnesota plantea complicaciones añadidas para los no ciudadanos.

Sahan Journal habló con Julia Decker, directora de políticas del Immigrant Law Center de Minnesota, para hablar de cómo los inmigrantes pueden verse afectados por las nuevas leyes estatales sobre la marihuana.

“Vamos a asegurarnos de que la gente entienda – nada ha cambiado en el mundo de la inmigración si usted no es un ciudadano”, dijo Decker.

Los riesgos y las consecuencias son complejas, pero esto es lo que debe saber acerca de la legalización de la marihuana si usted no es un ciudadano.

¿Qué deben saber los inmigrantes sobre la legalización de la marihuana en Minnesota?

Decker dice que lo más importante que los inmigrantes deben tener en cuenta es que la marihuana sigue siendo una sustancia controlada por el gobierno federal. Incluso si un estado la legaliza, todavía pueden existir consecuencias de inmigración para los no ciudadanos.

¿Lo más importante que hay que recordar? La ley de inmigración es una ley federal.

“Puede ser muy confuso”, dijo Decker. “Cuando empezamos a hablar de las consecuencias de la inmigración -si usted puede obtener la ciudadanía, si usted podría ser objeto de deportación, si usted puede conseguir algo como el asilo- esas son todas las cosas que el gobierno federal y la ley federal tratan y controlan.”

¿Cuáles son los riesgos?

Los riesgos no son tan claros, pero aparecen sobre todo en el igualmente confuso solapamiento de los sistemas de justicia penal e inmigración. He aquí un ejemplo de cómo los dos sistemas afectaron a una joven que conducía sin carné en Coon Rapids.

Cuando se trata de cuestiones relacionadas con la marihuana, Decker explicó que el mayor riesgo es enfrentarse a la deportación y terminar en un proceso de expulsión. Cómo se llega a ese punto dependería de si un agente federal de inmigración se involucra, en lugar de un oficial de la ley estatal. Las fuerzas de seguridad locales tienen la facultad discrecional de alertar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) si, por ejemplo, fichan a una persona en una cárcel del condado. Cada condado de Minnesota tiene su propia política al respecto.

Si una persona declara hechos de posesión o venta de marihuana en cualquier tipo de caso legal -incluso si no es condenada- los agentes de inmigración también pueden utilizar esa información para determinar otras consecuencias de inmigración para un individuo, dijo Decker.

Para los residentes legales permanentes, o titulares de una tarjeta verde, ser sorprendido con una cantidad de cannabis superior a la legal, o vendiendo cannabis ilegalmente, podría hacer que no se pudiera optar a la ciudadanía. Y cualquier antecedente de consumo o posesión de cannabis, incluso dentro de los límites legales de Minnesota, puede ser utilizado por las autoridades federales. Los titulares de la tarjeta verde tienen la oportunidad de solicitar la ciudadanía estadounidense tras cinco años de residencia legal permanente.

Decker añadió que incluso si estas pequeñas manchas en su expediente no afectan a su elegibilidad para la ciudadanía, todavía puede hacer el camino a la ciudadanía más largo y más difícil. Es probable que tenga que obtener registros adicionales para apoyar su caso dependiendo de su situación. Los abogados de inmigración y los proveedores pro bono como el Immigrant Law Center of Minnesota pueden ayudar a una persona a navegar por el proceso.

¿A quién afecta?

Mientras que algunos inmigrantes en Minnesota son residentes permanentes legales, Decker dijo que todos los no ciudadanos – indocumentados y documentados – deben ser conscientes de los riesgos.

“Todos los no ciudadanos deben ser conscientes del hecho de que la legalización estatal no cambia la situación federal”, dijo Decker. “Si no son ciudadanos, todavía podrían enfrentarse a algún tipo de consecuencia de inmigración por cualquier interacción con el mercado de la marihuana en Minnesota”.

¿Y si vives en un hogar mixto? ¿Deben abstenerse todos los miembros de la familia de consumir o poseer marihuana?

Si bien no puede proporcionar asesoramiento jurídico general aquí, Decker dice que incluso si usted es un ciudadano, el uso o posesión de marihuana puede ser peligroso si usted vive con personas que no lo son.

“Cada vez que hablamos de familias de estatus mixto, hay riesgos adicionales dependiendo de las diferentes leyes, específicamente debido a la forma en que las leyes estatales y las leyes federales tal vez no coinciden del todo”, dijo.

¿Qué pasa con la cancelación de antecedentes penales? ¿Puede eso ayudar a una persona sin ciudadanía?

La cancelación de antecedentes penales es el proceso de sellar o eliminar una condena de los antecedentes penales y públicos de una persona. Junto con la legalización de la marihuana, el estado

también prometió comenzar a borrar los registros de delitos de marihuana de bajo nivel en agosto. Estos registros pueden afectar a las solicitudes de empleo y vivienda de una persona, por ejemplo.

Hay un estimado de 66.000 personas elegibles para la eliminación automática, la aplicación de la ley estatal dijo a MPR News. Algunos registros de marihuana delito grave también podría ser elegible para una revisión para expungement.

“Desafortunadamente, la eliminación de antecedentes penales no es una panacea para los no ciudadanos que pueden tener estas condenas en sus antecedentes”, dijo Decker. “Tratar de encontrar la mejor manera de hacer esto para todos los Minnesotanos, así como los no ciudadanos que viven en Minnesota es muy difícil. No hay una solución fácil”.

Decker explica que incluso si una condena se borra del expediente de una persona debido a una ley estatal, las autoridades federales de inmigración que están, por ejemplo, evaluando un caso de asilo o revisando la elegibilidad de ciudadanía de una persona, pueden querer ver los registros no sellados. Una vez que un registro es eliminado, puede ser más difícil para un solicitante en el proceso de inmigración acceder a los registros no sellados.

¿Tiene el Immigrant Law Center algún evento de divulgación sobre este tema? ¿O recursos para las personas que quieran saber más?

La legalización en Minnesota está todavía en sus primeras etapas, pero Decker dijo que el Centro Legal de Inmigrantes de Minnesota espera aumentar las oportunidades educativas para la comunidad, abogados y defensores.

“Nuestra mayor preocupación era, vamos a asegurarnos de que la gente entienda que nada ha cambiado en el mundo de la inmigración si usted no es un ciudadano”, dijo Decker. “Ciertamente hay un espacio para hacer un análisis más detallado y la educación y esperamos ser capaces de girar que a medida que avanzamos en el ámbito de la legalización.”