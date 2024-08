El escaño de Dante Delgado en el Senado pende de un hilo

El INE considera que la distribución legal por sexos de Movimiento Ciudadano no se satisface con una sola mujer entre los cinco senadores electos. Los tribunales tienen hasta el 1 de septiembre para resolver

Por: Carmen Morán Breña-El Pais

El escaño de Dante Delgado en el Senado pende de un hilo. O mejor dicho, del fallo que emita el INE o después el Tribunal Electoral, pero el tiempo se acaba. Movimiento Ciudadano podría ser el único partido que no tenga a su líder en el Congreso mexicano. Los cinco escaños que han logrado no reflejan el reparto paritario que deben tener: por primera minoría entraron Luis Donaldo Colosio por Nuevo León y Daniel Barreda por Campeche. El reparto plurinominal les otorga tres puestos más, los ganados por Clemente Castañeda, Alejandra Barrales y.. otra vez Colosio, que también estaba en esta lista. Como Dante Delgado era su suplente, pues él podría quedar colocado en lugar de Colosio. Pero el INE considera que entre cinco senadores electos no puede haber una sola mujer y les ha reclamado, de modo que la siguiente, en lugar del líder, sería Amalia García.

El INE resuelve el viernes, pero cabe recurso al Tribunal Electoral, que tendría otro puñado de días para dictaminar, nunca después del 1 de septiembre, que es cuando inicia la nueva legislatura. El asunto ya viene de lejos, de la composición de las listas, cuando ya Movimiento Ciudadano recibió avisos por parte del Instituto Electoral. Un truco que se repite en muchos países es que colocan a mujeres en los primeros lugares en aquellos territorios donde no tienen muchas opciones de ganar y los hombres se sitúan donde hay claras posibilidades. Algo parecido ocurrió con las candidaturas de Movimiento Ciudadano, que no atendieron a esos bloques de competitividad.

El INE les hizo ver que no admitiría esa disposición en las listas y les dio varios plazos para que enmendaran la situación. Finalmente, se recurrió a la insaculación, o sea, a la tómbola, donde cayeron un candidato por Jalisco y otro por Campeche. Pero de nuevo el partido recurrió y consiguió el visto bueno del tribunal Electoral. Por razones político judiciales, el candidato por Campeche, Eliseo Fernández, salió de México al extranjero. Ahí llego la oportunidad de sustituirle en las listas por una mujer, pero tampoco lo hicieron. De haber sido así, quizá el INE no les hubiera corregido ahora, porque serían dos mujeres y tres hombres, pero la balanza se ha desequilibrado excesivamente.

Movimiento Ciudadano está todavía peleando por obtener otra senaduría. Será difícil y además las mujeres seguirían quedando en minoría. Esa es la razón por la que algunos medios de comunicación en México ya están dando por perdido ese escaño para Dante Delgado, lo que abriría un panorama extraño, cuando menos. Sería el único líder de un partido que no tendría su asiento en la Cámara alta.

Todos los partidos han tenido sus discusiones con el Instituto Electoral a la hora de elaborar sus listas. Sonado fue el caso de Clara Brugada y Omar García Harfuch en la Ciudad de México. Por último, como los resultados de las encuestas del partido para elegir candidatos en diversos territorios no satisfacían la paridad de sexo establecida en la ley, en la capital se dejó caer a Harfuch para darle su lugar a Brugada. El movimiento feminista al interior de los partidos, de todos, viene peleando siempre la inercia de los liderazgos para situar a los hombres en los puestos competitivos a base de retorcer la ley como pueden. En estas elecciones también hubo pleitos para los puestos de gobernadores y gobernadoras que tuvo que resolver el tribunal.

En Movimiento Ciudadano muchas mujeres han ido quedando fuera de las candidaturas. El partido esperó por el morenista Marcelo Ebrard hasta el último momento. Ebrard competía con Claudia Sheinbaum la candidatura para la presidencia en Morena, pero quedó el segundo y se enfadó porque entendía que el proceso no había sido justo. Pronto volvió al redil y a Movimiento Ciudadano, que le había hecho ojitos, no le quedó otra que buscar una nueva figura entre los suyos. Fue Samuel García, el gobernador de Nuevo León, quien al poco de comenzar su campaña tuvo que volver al Estado al ver que si perdía la elección no le dejarían regresar a su puesto de gobernador. En ese momento sonaron con fuerza los nombres de algunas mujeres poderosas y formadas del partido, pero no ocurrió. Se designó a Jorge Álvarez Máynez para sucederle en el cartel presidencial. En Movimiento Ciudadano, algunas mujeres se han venido quejando de la discriminación que encuentran en su partido. Hoy el INE les está pidiendo explicaciones y cabe la posibilidad de que Dante Delgado sea sustituido por Amalia García. No habrá sido la voluntad del partido, sino la del tribunal, como sigue resolviéndose tantas veces la incorporación femenina a la política.