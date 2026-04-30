El multimillonario indio que se ofrece a salvar a los 80 hipopótamos de Pablo Escobar condenados a la eutanasia en Colombia

Por: Paulin Kola

Título del autor, BBC News

El hijo de un multimillonario de India se ha ofrecido a ayudar a Colombia a resolver un problema con el que lleva años lidiando: una manada de hipopótamos que tuvo su origen en el famoso narcotraficante Pablo Escobar.

El capo de la droga, quien fue abatido por la policía colombiana en 1993, importó ilegalmente animales exóticos, entre ellos un hipopótamo macho y otro hembra.

Su población creció, lo que llevó a Colombia a probar varios métodos de control, incluida la castración, pero no tuvo éxito. Ahora las autoridades han decidido sacrificar a unos 80 de los animales.

Anant Ambani, hijo del hombre más rico de Asia, Mukesh Ambani, dice que está “dispuesto a recibir y cuidar” a los animales en su zoológico privado Vantara, en el estado indio de Gujarat.

El gobierno de Colombia no ha hecho comentarios sobre la oferta.

La oferta de Ambani

En una carta dirigida al ministro de Medio Ambiente de Colombia, el director ejecutivo del zoológico de Ambani dijo que estaban listos para brindar a la manada “cuidado de por vida” en India.

“En el centro de esta propuesta está la creencia de Vantara de que toda vida importa y de que tenemos la responsabilidad compartida de proteger la vida siempre que sea posible”, decía la carta publicada en la cuenta de Instagram del zoológico.

Escobar tenía a los hipopótamos en su finca, la Hacienda Nápoles, una lujosa propiedad situada a unos 250 km al noroeste de la capital, Bogotá.

Tras su muerte, se permitió que la pareja de mamíferos vagara libremente y se multiplicara a lo largo de la cuenca del río Magdalena, el princi

Los esfuerzos para contener el crecimiento de la manada fracasaron, ya que la falta de depredadores y la región fértil y pantanosa de Antioquia proporcionaban las condiciones perfectas para que prosperara este animal originario de África.

Los ambientalistas colombianos afirman que los hipopótamos, que se cree que constituyen la manada más grande fuera de África, son una especie invasora y han desplazado a la fauna nativa.

Las comunidades pesqueras a lo largo del río Magdalena han sufrido ataques de hipopótamos, uno de los animales terrestres más grandes del planeta, con machos adultos que pueden llegar a pesar hasta tres toneladas.

¿Adónde los trasladarían?

El zoológico Vantara alberga 2.000 especies, entre ellas elefantes, tigres y otros animales.

Con una extensión de más de 1.400 hectáreas, está ubicado en Jamnagar, no muy lejos de la refinería de petróleo de Mukesh Ambani, la más grande del mundo.

Fue uno de los lugares donde se celebraron los fastuosos eventos previos a la boda de Anant Ambani que acapararon los titulares mundiales en 2024.

Pero el zoológico privado ha recibido críticas de activistas y conservacionistas de la vida silvestre por numerosas razones, entre ellas la inadecuación del clima cálido y seco de la región para algunos de los animales.

pal de Colombia.